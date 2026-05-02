Описание экскурсииЧто такое рафтинг? Это сплав по бурной реке с порогами на бескаркасных надувных лодках больших размеров. Рафты довольно надежны и устойчивы, обладают большой плавучестью, поэтому за свою безопасность можно не переживать, а гарантированно безопасный сплав обеспечат сопровождающие гиды, получившие сертификаты Международной Федерации Рафтинга. Безопасный экстрим для туристов всех возрастов и уровней подготовки взорвет эмоции, всплеснёт адреналин, заставит проверить в свои силы и не оставит никого равнодушным. Мы ждём самых смелых, весёлых и активных!
- документы, удостоверяющие личность, * страховой медицинский полис, * деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов, * удобную спортивную одежду и обувь, купальные принадлежности, * Для сплава в межсезонье выдаются гидрокостюмы с обувью.
- воду, продукты в дорогу и весёлое настроение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спортклуб «Мастерская рафтинга». Клуб занимается организацией круглогодичного сплава по рекам Адыгеи. Он широко известен среди любителей активного отдыха в Краснодарском крае и Адыгее. Разработанные водные маршруты позволяют участвовать в сплавах и взрослым и детям. Природно-климатические условия
- Уровень воды и характер порогов реки Белой позволяют осуществлять рафтинг в Адыгее в любое время года. Классический рафтинг - это сплав на многоместных надувных бескаркасных судах - рафтах
- Обладающих высокой плавучестью. Идеальный маршрут для рафтинга - участок реки с каскадом порогов
- Перекатов
- Быстрым течением и даже водопадами. Наличие этих атрибутов гарантирует не только активную физическую нагрузку
- Но и море ярких впечатлений для участников сплава. В «Мастерской рафтинга» работают профессиональные инструкторы
- Имеются необходимые документы и сертификаты на осуществление сплавов по рекам Краснодарского края и Адыгеи
- В том числе свидетельство международной федерации рафтинга. Туристы обеспечиваются всем необходимым снаряжением для сплава и рафтинга в соответствии с сезоном
Что включено
- Транспортное обслуживание/nЭкскурсионное сопровождение/nСтраховка
Что не входит в цену
- Сплав по реке: Маршрут «Стандартный» - 2000 руб. /nдети от 5 до 12 лет - 1500 руб. /nДиск с видео (можно купить один на всех участников сплава) - 1500 руб. /nДиск с фото (можно купить один на всех участников сплава) - 1500 руб. /nАренда столика (с группы) - 1000 руб
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Для поездки необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
- Удобную спортивную одежду и обувь, купальные принадлежности
- Для сплава в межсезонье выдаются гидрокостюмы с обувью
- Воду, продукты в дорогу и весёлое настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
3350 ₽ за человека