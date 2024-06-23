Экскурсии выходного дня в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Краснодаре, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Краснодаром
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
25 отзывов
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
800 за человека
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 72006 840 за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Завтра в 07:30
7 июля в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 июня 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Увлекательная экскурсия! Благодарим Марину за профессиональный подход и доступность изложения истории Краснодара.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
    Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристовСпасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристовСпасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Было очень интересно узнать о истории возникновения и развития Краснодара. Узнали очень много нового.
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Экскурсия по парку Галицкого
    Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию. Эмоционально, ярко и интересно. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Экскурсия по парку Галицкого
    Спасибо Вам, Валерия, за прекрасную экскурсию в таком потрясающе красивом месте! Получили массу эстетического наслаждения, узнали много нового об экзотических деревьях со всего света, прониклись Вашей любовью и уважением к Сергею Галицкому. Рекомендуем всем эту прогулку по парку!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
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    мы были втроем -Подруга, моя дочь(6 лет) и я. Ольга услышала все пожелания и максимально облегчила повествование(учитывая возраст дочки). Безусловно, наличие заданий квеста, делают прогулку по парку не только познавательной, но и азартной))). Ольга-прекрасный рассказчик, знающий и любящий свое дело! Мы получили огромное удовольствие!

  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Здравствуйте. Экскурсия прошла на отлично. Появилась симпатия к городу и захотелось в него еще раз приехать на подольше) Гид- молодец, справилась со своим делом на отлично, очень профессионально.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
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    будет скучно. Но нет! Ольга настолько динамично и грамотно построила маршрут, что даже те места, в которых мы проходили пару часов назад, открывались новым и необычным. Загадки подогревали азарт и усиливали вовлеченность в процесс. Пройденные 10 тысяч шагов мы просто не заметили. Зато позитивные впечатления и желание вернуться в это место с нами до сих пор, видимо, и не исчезнут до следующего раза.

    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Экскурсия по парку Галицкого
    Огромная благодарность Валерии за экскурсию по парку Галицкого! Информации о парке не так много в общем доступе, я выбрала индивидуальную
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    экскурсию и не прогадала! Парк открылся мне совсем по-новому и я бы рекомендовала эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о задумке архитекторов, о растениях, о инженерных решениях. Это был мой первый опыт индивидуальных экскурсий и теперь я точно знаю, что полученные знания - это самый ценный сувенир, который я могу привезти из поездки. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 6 840 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год на выходные, 127 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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