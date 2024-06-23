1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 72006 840₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Завтра в 07:30
7 июля в 07:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна23 июня 2024Увлекательная экскурсия! Благодарим Марину за профессиональный подход и доступность изложения истории Краснодара.
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ООльга29 апреля 2024Было очень интересно узнать о истории возникновения и развития Краснодара. Узнали очень много нового.
- ИИрина28 апреля 2024Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию. Эмоционально, ярко и интересно. Рекомендую.
- ИИгорь28 апреля 2024Спасибо Вам, Валерия, за прекрасную экскурсию в таком потрясающе красивом месте! Получили массу эстетического наслаждения, узнали много нового об экзотических деревьях со всего света, прониклись Вашей любовью и уважением к Сергею Галицкому. Рекомендуем всем эту прогулку по парку!
- ООльга22 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
- ДДмитрий22 апреля 2024Здравствуйте. Экскурсия прошла на отлично. Появилась симпатия к городу и захотелось в него еще раз приехать на подольше) Гид- молодец, справилась со своим делом на отлично, очень профессионально.
- ЕЕлена22 апреля 2024На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
- ЕЕлена20 апреля 2024Огромная благодарность Валерии за экскурсию по парку Галицкого! Информации о парке не так много в общем доступе, я выбрала индивидуальную
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На выходные»
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