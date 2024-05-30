Экскурсии на автобусе в Краснодаре

Найдено 18 экскурсий в категории «На автобусе» в Краснодаре, цены от 1 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 880 за человека
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
Завтра в 08:00
10 июня в 20:00
3 100 за человека
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Термальный комплекс «Псыгупс»
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450 за человека
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
23 июня в 06:00
29 июня в 06:00
2 800 за человека
Гастротур по Адыгее
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800 за человека
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800 за человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
10 отзывов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
К Черному морю через Гебиусские водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
    Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл
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    великолепную экскурсию, помогал пройти трудные участки, много рассказывал о природе вокруг, старался максимально показать красоту вокруг, спускались даже к самой теснине, несмотря на то, что шли с небольшим опозданием. В целом, экскурсия понравилась. Будьте готовы, что идти придется много, иногда маршрут сложный, особенно для тех, кто боится высоты, есть пара стрессовых моментов. Но вознаграждением будут шикарные виды и фотографии!

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все
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    прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!)))

  • Т
    Травушкина
    16 мая 2024
    В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
    Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
    Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
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    мере. Кстати, очень удобные кресла в автобусе, что бывает крайне редко. Все остановки комфортные, где можно сходить и в туалет и вкусно покушать. Отдельное спасибо гиду Андрею. Замечательная организация и было интересно слушать легенды и историю мест.

  • Л
    Лидия
    9 мая 2024
    Интересный Краснодар
    Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.
  • Д
    Давид
    1 мая 2024
    Гастротур по Адыгее
    Отличительные и незаезженные места в Адыгее. Прекрасные горные виды. Очень творческие местные краеведы с частными музеями и дендрарием. Редкие экспонаты музеев, которых нет даже в больших музеях. Отличный гид Владимир. Спасибо, всё очень понравилось.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
  • О
    Оксан
    17 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
  • И
    Илья
    16 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
  • В
    Валерия
    14 апреля 2024
    Термальный комплекс «Псыгупс»
    Поездка очень понравилась! Водитель и сопровождение - профессиональное! Комплекс хороший, накупались с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На автобусе»

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  3. Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
  4. Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
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