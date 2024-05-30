1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 880₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
Завтра в 08:00
10 июня в 20:00
3 100₽ за человека
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450₽ за человека
Групповая
13 часов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
23 июня в 06:00
29 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл
- ААлёна20 мая 2024Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все
- ТТравушкина16 мая 2024Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
- ККсения11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
- ЛЛидия9 мая 2024Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.
- ДДавид1 мая 2024Отличительные и незаезженные места в Адыгее. Прекрасные горные виды. Очень творческие местные краеведы с частными музеями и дендрарием. Редкие экспонаты музеев, которых нет даже в больших музеях. Отличный гид Владимир. Спасибо, всё очень понравилось.
- ЕЕлена22 апреля 2024Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
- ООксан17 апреля 2024Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
- ИИлья16 апреля 2024Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
- ВВалерия14 апреля 2024Поездка очень понравилась! Водитель и сопровождение - профессиональное! Комплекс хороший, накупались с удовольствием!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На автобусе»
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