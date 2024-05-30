Л Людмила От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго читать дальше великолепную экскурсию, помогал пройти трудные участки, много рассказывал о природе вокруг, старался максимально показать красоту вокруг, спускались даже к самой теснине, несмотря на то, что шли с небольшим опозданием. В целом, экскурсия понравилась. Будьте готовы, что идти придется много, иногда маршрут сложный, особенно для тех, кто боится высоты, есть пара стрессовых моментов. Но вознаграждением будут шикарные виды и фотографии! Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл

А Алёна Интересный Краснодар читать дальше прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!))) Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все

Т Травушкина В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.

К Ксения Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике читать дальше мере. Кстати, очень удобные кресла в автобусе, что бывает крайне редко. Все остановки комфортные, где можно сходить и в туалет и вкусно покушать. Отдельное спасибо гиду Андрею. Замечательная организация и было интересно слушать легенды и историю мест. Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей

Л Лидия Интересный Краснодар Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.

Д Давид Гастротур по Адыгее Отличительные и незаезженные места в Адыгее. Прекрасные горные виды. Очень творческие местные краеведы с частными музеями и дендрарием. Редкие экспонаты музеев, которых нет даже в больших музеях. Отличный гид Владимир. Спасибо, всё очень понравилось.

Е Елена Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид

О Оксан Большая Азишская пещера и водопады Руфабго Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!

И Илья Большая Азишская пещера и водопады Руфабго Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова