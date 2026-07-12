Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о славной истории Краснодара, ранее известного как Екатеринодар.
Прогулка по городу раскроет тайны кубанского казачества, его образы и символы, которые навсегда вписаны в историю региона.
Вы увидите, как души казачьих героев продолжают жить на улицах современного Краснодара, и почувствуете дух прошлого, который витает в воздухе. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полное открытий и впечатлений
Прогулка по городу раскроет тайны кубанского казачества, его образы и символы, которые навсегда вписаны в историю региона.
Вы увидите, как души казачьих героев продолжают жить на улицах современного Краснодара, и почувствуете дух прошлого, который витает в воздухе. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полное открытий и впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Екатеринодара
- 🏛️ Посетить знаковые места
- 🕰️ Погрузиться в казачью культуру
- 👥 Индивидуальный подход
- 🌿 Прогулка на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Екатеринодар
- Краснодар
Описание экскурсииСовременный Краснодар является наследником славного войскового града Екатеринодара, ставшего столицей казачьего края. Что вас ждет: Мы рассмотрим, какие сюжеты из жизни кубанского казачества навсегда переплелись с историей Краснодара, какие образы и символы стоят на страже исторической памяти о славном прошлом кубанских казаков, мы увидим души каких казачьих личностей неспешно витают меж нами на улицах Краснодара!
в любой день, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Войсковой собор св. блг. кн. Александра Невского
- Территорию бывшей войсковой крепости
- Памятник Екатерине II
- Памятник казачьему писателю и общественному деятелю Ф.А. Щербине
- Памятник «Казаки пишут письмо турецкому султану»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Постовая, 26. Собор св. Александра Невского
Завершение: Сквер ИМ.Г.К. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Сегодня были на экскурсии по Краснодару, и остались в полном восторге! Отдельное спасибо нашему гиду Андрею. Очень понравилось, что экскурсия сопровождалась интересными архивными фотографиями и наглядными материалами — это помогало
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М
3 мая 2026 познакомились с Краснодаром на экскурсии "Казачья история". Очень интересный, информативный рассказ об истории Краснодара через историю казачества легко зашёл в копилочку знаний. Мы увидели основные достопримечательности. Огромное спасибо Андрею за приятное первое впечатление о гордое! Однозначно рекомендую!
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Л
Замечательная экскурсия! Спасибо большое, очень интересно! Рекомендую)
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Г
Была на экскурсии февраля 2026г. Очень интересно и понятно рассказывает Андрей. На все вопросы отвечает. Больше спасибо.
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А
Очень понравилась экскурсия с Андреем Викторовичем! Андрей смог не только рассказать историю в живом городе, но и на фотографиях показать, как жили предки и какой облик имели здания в прошлом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Поставлю 100 баллов из 100!
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И
Спасибо большое, всё было интересно и познавательно
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