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буквально увидеть, как менялся город.

Андрей рассказывает невероятно увлекательно. Самое ценное — чувствуется, насколько он любит свое дело, горит историей города и искренне вовлечен в каждую тему. Особенно понравилось, что он не просто пересказывает факты, а делится собственными размышлениями и рефлексией, благодаря чему история воспринимается гораздо глубже и живее.

Материал подан очень грамотно: все события логично связаны между собой, поэтому экскурсия проходит на одном дыхании. Уверен, что будет интересно не только гостям Краснодара, но и тем, кто здесь живет и, казалось бы, уже знает о своем городе всё. Однозначно рекомендуем!