От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы

Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
От древних казачьих укреплений до современных арт-кварталов, от купеческих лавок — до театров и галерей — эта прогулка покажет Краснодар во всём его разнообразии.

Вы услышите о важных исторических событиях и жизни горожан в разные времена — без спешки и скучных лекций. А в качестве сувенира каждый участник получит фото и видео на память.
Описание экскурсии

На нашем маршруте: Памятник Екатерине II — Собор Александра Невского — улица Красная — Пушкинская площадь и библиотека — Художественный музей — Памятник собачкам — Краснодарский театр кукол — Администрация Краснодарского края — Гостиница «Централь» — Историко-археологический музей — Особняк Аведовых — Дом книги — Краснодарская филармония

Мы поговорим:

  • об этимологии названия города
  • истории основания и освоения кубанских земель
  • развитии казачества, ремесла и промышленности в городе
  • о том, как многонациональный состав Краснодара отразился на его архитектуре, развитии театра, кино и искусства

Вы узнаете:

  • как войсковой град преобразился в большой ремесленный и промышленный центр
  • управляющий лавки открыл самую крупную художественную галерею на Северном Кавказе
  • соперничество купцов вылилось в современный квартал бывшего Екатеринодара

Организационные детали

  • Начало экскурсии — у Городского Сада, а окончание — на углу улиц Красная и Гоголя
  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • По пути сопровождающий будет делать фото и видео на телефон, а на следующий день вы получите удачные кадры и видео в мессенджере
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Городского Сада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 43 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.

