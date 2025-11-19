От древних казачьих укреплений до современных арт-кварталов, от купеческих лавок — до театров и галерей — эта прогулка покажет Краснодар во всём его разнообразии.
Вы услышите о важных исторических событиях и жизни горожан в разные времена — без спешки и скучных лекций. А в качестве сувенира каждый участник получит фото и видео на память.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Памятник Екатерине II — Собор Александра Невского — улица Красная — Пушкинская площадь и библиотека — Художественный музей — Памятник собачкам — Краснодарский театр кукол — Администрация Краснодарского края — Гостиница «Централь» — Историко-археологический музей — Особняк Аведовых — Дом книги — Краснодарская филармония
Мы поговорим:
- об этимологии названия города
- истории основания и освоения кубанских земель
- развитии казачества, ремесла и промышленности в городе
- о том, как многонациональный состав Краснодара отразился на его архитектуре, развитии театра, кино и искусства
Вы узнаете:
- как войсковой град преобразился в большой ремесленный и промышленный центр
- управляющий лавки открыл самую крупную художественную галерею на Северном Кавказе
- соперничество купцов вылилось в современный квартал бывшего Екатеринодара
Организационные детали
- Начало экскурсии — у Городского Сада, а окончание — на углу улиц Красная и Гоголя
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- По пути сопровождающий будет делать фото и видео на телефон, а на следующий день вы получите удачные кадры и видео в мессенджере
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Городского Сада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 43 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Входит в следующие категории Краснодара
