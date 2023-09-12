2 день

Конная прогулка, слияние двух рек "Белая" и "Дах". Геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (доп. плата).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).