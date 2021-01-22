2 день

Маршрут в ущелье реки Мешоко. Черный Шум. Конный маршрут

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.

Следующий объект для посещения -— пляж Черном шум.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Далее конный маршрут.

Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.

Возвращение на базу.

Ужин.