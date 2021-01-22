Целых три дня вас ждут увлекательные события: проход по горному ущелью к водопадам, прогулка по урочищу Курджипс, катание на санных и лыжных спусках, экскурсионная программа к Гранитному каньону и дольменам и многое другое!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Знакомство с инструктором
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).
В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Черный Шум. Конный маршрут
Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
Следующий объект для посещения -— пляж Черном шум.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Далее конный маршрут.
Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.
Возвращение на базу.
Ужин.
Радиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках илиотправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата).
Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора — здесь возможно все, чего только душа пожелает!
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
По желанию отдыхающих, в этот вечер можно съездить на горячие источники.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.
Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу.
Ужин.
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар (доп. плата).
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|39 000
|47 000
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание: 1-й день - ужин, 2-4-й дни - трехразовое комплексное, 5-й день - завтрак
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Услуги инструкторов
- Внутримаршрутный транспорт
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 4 000 руб. /чел
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3 000 руб. /чел
- Баня - 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Удобную спортивную обувь:
- треккинговые ботинки;
- сменную обувь;
Спортивную одежду для холодной погоды:
- куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- теплая шапка;
- перчатки;
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (!обязательно);
- очки солнцезащитные;
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату.
Объединенный трансфер в первый день тура:
- сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Минеральные Воды;
- сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1;
Обратный объединенный трансфер:
- в 9:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00);
- в 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00);
Возможна организация индивидуального трансфера
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько человек в группе?
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).