1 день

Приезд. Хаджохская теснина. Купание в термальных источниках

13:00 Заезд.

14:00 Обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (входной билет за доп. плату).

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.

Длина теснины равна 400 м., глубина около — 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м..

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улицеи всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.