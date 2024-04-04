Однодневный тур по черноморскому побережью

Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Представляем вашему вниманию эксклюзивный однодневный тур по живописному черноморскому побережью Краснодарского края.

Вас ждет насыщенная программа: начнем с посещения знаменитого Дома Шампанского в Абрау-Дюрсо, где вы сможете попробовать лучшие местные вина.

Затем
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наш путь лежит в Новороссийск, где вы оцените масштабы городского порта и красоту морских пейзажей. В Геленджике пройдемся по знаменитой набережной, насладимся морским воздухом и пляжным отдыхом.

И завершим наш тур в Горячем Ключе, где природные источники и живописные пейзажи не оставят вас равнодушными. Этот тур станет незабываемым приключением и подарит массу впечатлений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Уникальные виды Черного моря
  2. 🍇 Дегустация местных вин
  3. 🏞 Прогулка по набережной Геленджика
  4. 🌿 Посещение бальнеологического курорта
  5. 🏙 Экскурсия по Новороссийску

Что можно увидеть

  • Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо»
  • Набережная Геленджика
  • Достопримечательности Новороссийска
Однодневный тур по черноморскому побережью
Однодневный тур по черноморскому побережью
Однодневный тур по черноморскому побережью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что вас ожидает:

  • Абрау-Дюрсо
  • Смотровые площадки
  • Геленждик
  • Набережная Геленджика
  • Горячий Ключ, бальнеологический курорт

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Яркая однодневная программа подойдет тем, кто хочет посетить побережье Черного моря и увидеть максимально много новых мест за короткое время. Тур познакомит вас с городами Новороссийск, Геленджик и Горячий Ключ. В дополнение вы посетите колыбель отечественного виноделия — Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо» в п. Абрау-Дюрсо, получите возможность искупаться в Черном море, оцените локальную кухню, фермерские фрукты и ягоды, превосходные вина и местный колорит!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Абрау-Дюрсо
  • Смотровые площадки
  • Геленждик
  • Набережная Геленджика
  • Горячий Ключ, бальнеологический курорт
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Питьевая вода для каждого туриста
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в исторический комплекс Абрау-Дюрсо с дегустацией или без (от 500р/чел)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Красная, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
4 апр 2024
Провели с Анастасией очень насыщенный день. Замечательный гид, очень приятная подача информации. Интересный рассказы об истории мест. Восхищены харизмой, эрудицией и чувством юмора. Было очень круто и весело! Спасибо Вам огромнейшее!

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