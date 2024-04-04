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наш путь лежит в Новороссийск, где вы оцените масштабы городского порта и красоту морских пейзажей. В Геленджике пройдемся по знаменитой набережной, насладимся морским воздухом и пляжным отдыхом.



И завершим наш тур в Горячем Ключе, где природные источники и живописные пейзажи не оставят вас равнодушными. Этот тур станет незабываемым приключением и подарит массу впечатлений