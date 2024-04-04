Представляем вашему вниманию эксклюзивный однодневный тур по живописному черноморскому побережью Краснодарского края.
Вас ждет насыщенная программа: начнем с посещения знаменитого Дома Шампанского в Абрау-Дюрсо, где вы сможете попробовать лучшие местные вина.
Затем
Вас ждет насыщенная программа: начнем с посещения знаменитого Дома Шампанского в Абрау-Дюрсо, где вы сможете попробовать лучшие местные вина.
Затем
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды Черного моря
- 🍇 Дегустация местных вин
- 🏞 Прогулка по набережной Геленджика
- 🌿 Посещение бальнеологического курорта
- 🏙 Экскурсия по Новороссийску
Что можно увидеть
- Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо»
- Набережная Геленджика
- Достопримечательности Новороссийска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- Абрау-Дюрсо
- Смотровые площадки
- Геленждик
- Набережная Геленджика
- Горячий Ключ, бальнеологический курорт
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Яркая однодневная программа подойдет тем, кто хочет посетить побережье Черного моря и увидеть максимально много новых мест за короткое время. Тур познакомит вас с городами Новороссийск, Геленджик и Горячий Ключ. В дополнение вы посетите колыбель отечественного виноделия — Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо» в п. Абрау-Дюрсо, получите возможность искупаться в Черном море, оцените локальную кухню, фермерские фрукты и ягоды, превосходные вина и местный колорит!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абрау-Дюрсо
- Смотровые площадки
- Геленждик
- Набережная Геленджика
- Горячий Ключ, бальнеологический курорт
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Питьевая вода для каждого туриста
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в исторический комплекс Абрау-Дюрсо с дегустацией или без (от 500р/чел)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Красная, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 апр 2024
Провели с Анастасией очень насыщенный день. Замечательный гид, очень приятная подача информации. Интересный рассказы об истории мест. Восхищены харизмой, эрудицией и чувством юмора. Было очень круто и весело! Спасибо Вам огромнейшее!
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