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точно разочаровались бы. Он буквально спас наш отдых)) Мы приезжали семьей из 4-х человек (дети взрослые). Максим оказался очень приятным и компетентным собеседником, рассказал много интересного и познавательного, свозил на самые видовые площадки, даже у моря побывали. Отдельно хочу отметить комфортабельную и вместительную машину и Максима, как аккуратного водителя (позаботился о таких мелочах, как водичка каждому экскурсанту). Завод Абрау Дюрсо нам тоже понравился. Интересно было походить по старинным погребам и посмотреть на современное производство. Большая, ухоженная, красивая территория. Смело рекомендую экскурсию всем.