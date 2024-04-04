Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневный тур по черноморскому побережью
Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Начало: Ул. Красная, д. 5
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
22 000 ₽ за экскурсию
Групповая
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
14 июн в 07:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Самый лучший день в Абрау-Дюрсо
Совместить знакомство с интересными местами Краснодарского края и отдых на природе
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
9990 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 апреля 2024Провели с Анастасией очень насыщенный день. Замечательный гид, очень приятная подача информации. Интересный рассказы об истории мест. Восхищены харизмой, эрудицией и чувством юмора. Было очень круто и весело! Спасибо Вам огромнейшее!
- ААнжелика2 сентября 2023Русский винный дом Абрау-ДюрсоДавно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
- ВВалерия22 августа 2023Абрау-Дюрсо + НовороссийскЭкскурсия понравилась. Гид компетентный, очень много интересного рассказала об истории нашего замечательного края. Лично мне Новороссийск был не сильно интересен, ехала
- ССергей6 августа 2023Русский винный дом Абрау-ДюрсоОчень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
- ZZikalegn17 мая 2023Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанскогоВсё прошло замечательно, гид Александр, очень вежливый и эрудированный молодой человек.
- NNadezda30 ноября 2021Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанскогоВсе отлично.
- ООльга18 марта 2020Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанскогоБольшое спасибо Максиму за организацию нашего досуга в Краснодаре! Мы впервые были в этом городе и, если бы не Максим,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Абрау-Дюрсо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Абрау-Дюрсо», 4 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль