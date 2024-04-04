Экскурсии в Абрау-Дюрсо из Краснодара

Найдено 3 экскурсии в категории «Абрау-Дюрсо» в Краснодаре, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Однодневный тур по черноморскому побережью
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневный тур по черноморскому побережью
Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Начало: Ул. Красная, д. 5
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
22 000 ₽ за экскурсию
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
На автобусе
14 часов
3 отзыва
Групповая
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
14 июн в 07:00
2900 ₽ за человека
Самый лучший день в Абрау-Дюрсо
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самый лучший день в Абрау-Дюрсо
Совместить знакомство с интересными местами Краснодарского края и отдых на природе
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
9990 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 апреля 2024
    Однодневный тур по черноморскому побережью
    Провели с Анастасией очень насыщенный день. Замечательный гид, очень приятная подача информации. Интересный рассказы об истории мест. Восхищены харизмой, эрудицией и чувством юмора. Было очень круто и весело! Спасибо Вам огромнейшее!
  • А
    Анжелика
    2 сентября 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
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    который оказался приятным собеседником и знатоком истории, в том числе памятных событий Краснодарского края. Увиденное воочию превзошло все ожидания: красота озера и вкус напитков покорили. В Пбрау-Дюрсо хочется приезжать вновь и вновь…

  • В
    Валерия
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо + Новороссийск
    Экскурсия понравилась. Гид компетентный, очень много интересного рассказала об истории нашего замечательного края. Лично мне Новороссийск был не сильно интересен, ехала
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    ради Абрау. На заводе тоже классная экскурсия, долго длится. В конце - дегустация. Все подробно рассказали, показали. Информации в голове осталось море!) Из минусов - поломка автобуса и неработающий кондиционер. В целом, впечатления остались хорошие.

  • С
    Сергей
    6 августа 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
  • Z
    Zikalegn
    17 мая 2023
    Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
    Всё прошло замечательно, гид Александр, очень вежливый и эрудированный молодой человек.
  • N
    Nadezda
    30 ноября 2021
    Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
    Все отлично.
  • О
    Ольга
    18 марта 2020
    Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
    Большое спасибо Максиму за организацию нашего досуга в Краснодаре! Мы впервые были в этом городе и, если бы не Максим,
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    точно разочаровались бы. Он буквально спас наш отдых)) Мы приезжали семьей из 4-х человек (дети взрослые). Максим оказался очень приятным и компетентным собеседником, рассказал много интересного и познавательного, свозил на самые видовые площадки, даже у моря побывали. Отдельно хочу отметить комфортабельную и вместительную машину и Максима, как аккуратного водителя (позаботился о таких мелочах, как водичка каждому экскурсанту). Завод Абрау Дюрсо нам тоже понравился. Интересно было походить по старинным погребам и посмотреть на современное производство. Большая, ухоженная, красивая территория. Смело рекомендую экскурсию всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Абрау-Дюрсо»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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