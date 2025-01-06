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любовно и с иронией называли его «Маленьким Парижем».



В 1920 году Екатеринодар был переименован в Краснодар, а чуть позже, с легкой руки Владимира Маяковского, получил прозвище «Собачкина столица». Современный Краснодар иногда именуют «городом буквы Е», а также «городом бегающих памятников». Ну а после обильных осадков наш мегаполис превращается в «Большую Венецию».



О всех названиях и прозвищах Южной столицы вы и узнаете, побывав на экскурсии «Краснодар в названиях».