На карте Российской империи наш город появился в конце XVIII века, как военный лагерь, основанный черноморскими казаками, и носил имя Екатеринодар.
Всего через сто лет он преобразился настолько, что сами жители
Всего через сто лет он преобразился настолько, что сами жители
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает Екатеринодар и Город буквы Е Вы узнаете о том, как и кем был основан наш город. А я покажу Вам Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской. Маленький Париж Вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик исторического центра города. Собачкина столица Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар. Город бегающих памятников Я покажу вам памятники скульптуры и архитектуры, которые имеют свойство менять свое местоположение. Важные детали • Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием экскурсии, чтобы обговорить время. Экскурсии по городу я провожу только в свободное от работы время.
- Экскурсия пешеходная, наденьте удобную обувь.
- По запросу могу отвезти вас в парк «Краснодар».
Пн., вт., ср. – 18:00, пт. – 17:00 (по предварительной договоренности)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Войсковой собор князя Александра Невского
- Екатерининский сквер и памятник императрице Екатерине II
- Пушкинская площадь
- Улица Красная
- Скульптурная композиция «Собачкина столица»
- Старинные купеческие особняки и доходные дома
- Сквер имени Жукова
- Здания Краснодарского краевого художественного музея
- Здания Краснодарского государственного историко-археологического музея
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Красная, 13, Краснодар
Завершение: Улица Гоголя, 65, Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср. – 18:00, пт. – 17:00 (по предварительной договоренности)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием экскурсии, чтобы обговорить время. Экскурсии по городу я провожу только в свободное от работы время
- Экскурсия пешеходная, по запросу могу отвезти в парк «Краснодар»
- При себе иметь хорошее настроение и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 янв 2025
Спасибо большое экскурсоводу Людмиле за прекрасно проведённую экскурсию по городу Краснодару 1 января 2025 года.
Благодаря грамотно составленному маршруту и очень познавательному и интересному рассказу мы с подругой познакомились и с историей города, и с архитектурой, и с современностью.
А то,что это было в 10 утра после новогодней ночи, позволило нам прогуляться по совершенно пустому городу (люди ещё спали)!
Благодаря грамотно составленному маршруту и очень познавательному и интересному рассказу мы с подругой познакомились и с историей города, и с архитектурой, и с современностью.
А то,что это было в 10 утра после новогодней ночи, позволило нам прогуляться по совершенно пустому городу (люди ещё спали)!
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