Мои заказы

Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье

Поездка в ущелье, которое сравнивают с «Парком Юрского периода»: паровозик среди скал, живописные водопады, мост над рекой и загадочная скала Ошибка Инженера.

Вы полюбуетесь бурным Курджипсом, узнаете интересные истории от гида и сделаете множество атмосферных фото. А завершится день отдыхом в термальных источниках — идеальный финал яркой поездки.
4.6
31 отзыв
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье

Описание экскурсии

Эта экскурсия в одно из самых живописных мест Кавказа подарит вам ощущение настоящего путешествия в доисторическую эру. Ущелье, которое туристы сравнивают с кадрами из «Парка Юрского периода», удивит величественными скалами, густым лесом и бурлящей рекой Курджипс. Вы прокатитесь на уютном паровозике по живописному маршруту, остановитесь у впечатляющих природных объектов и сделаете множество ярких снимков. В течение всей прогулки вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные факты и легенды об этих местах. Финальный аккорд путешествия — отдых в термальных источниках. Это отличная возможность восстановить силы, насладиться природой и просто расслабиться после насыщенного дня.

Дата и время экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Проезд на паровозике в обе стороны: взрослый (с 14 лет) - 900 ₽, детский (от 5 до 13 лет) - 700 ₽, дети до 5 лет - бесплатно
  • Термальные источники по желанию: взрослый - 500 ₽, детский (от 4 до 14 лет) - 250 ₽
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея. Остановка ТЭЦ
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
3
2
2
1
1
О
Ольга
1 ноя 2025
Все прошло прекрасно!!
Общительная,внимательная экскурсовод Татьяна
Замечательный,опытный водитель
Т
Татьяна
30 окт 2025
Добрый день! Очень часто заказываю экскурсии через вас и всегда были довольны, поэтому и пользовалась вашим сервисом. Всегда все четко, интересно, безопасно! Эта экскурсия была просто жуть😡😡😡😡, автобус был отвратительный,
читать дальше

старый, нарушены правила перевоза пассажиров (отсутствовали ремни безопасности,) не было места для вещей, было такое ощущения, что амортизаторов вообще нет, экскурсовод я так понимаю был просто человеком который нас пересчитывал 👀👀👀, кроме выдачи билетов и сообщении времени во сколько собираемся не было никакой информации. Про льготы на входные билеты так же ничего не говорилось (хотя было сказано взять льготные документы и льготы у нас была), хотя один билет нам был выдан на 500 руб., а вот второй нулевой. Я думаю на такую экскурсию можно было просто взять такси и съездить. Красота гор и ущелья конечно скрасили впечатления от экскурсии. Но разочарование осталось

А
Алла
26 окт 2025
М
Максим
16 окт 2025
А
Анна
4 окт 2025
Обидно было то что водопады высохли и их по сути не было, экскурсии как таковой не было, девушка хорошая, приятная, но по сути самой экскурсии и рассказов о месте или
читать дальше

по дороге не было, красивое место, но как по мне слишком дорого за одну локацию, будьте готовы к нашествию жуков в горячих источниках, понимаю это не вина организации, но можно было бы предупредить, подруга была не в восторге, если бы знали об этом, то подумали бы дважды ехать или нет

А
Алла
4 окт 2025
С
Сидоренко
3 окт 2025
Тур интересный, но хотелось бы увидеть больше локаций. Так далеко ехать и попасть в два места, это мало. Также экскурсия плохо прописана и менеджером не озвучена в полном объёме. Не прописано что нужно ходить пешком, не прописано сколько времени отводится на купание, не прописано что заезжаем на завтрак.
А
Александр
2 окт 2025
О
Ольга
30 сен 2025
Потрясающе красивые виды! Чудесно провели день. Всё было отлично организованно.
Н
Наталья
30 сен 2025
Неплохая поездка в Гуамку. Немного подпортил дождик и два с половиной часа в одну сторону, в микроавтобусе на 12 человек. Паровозик с вагончиками ехал по ущелью и живописным местам с аудиогидом.
Потом Суперские термальные источники, вода +40, расслабляет, и Ооочень вкусный обед.
Эта поездка для спокойного отдыха, чтобы успеть всё рассмотреть. Без спешки.
Хорошей погоды всем!
С
Светлана
30 сен 2025
Спасибо большое за путешествие! Всё очень понравилось! Красота!
О
Ольга
28 сен 2025
27 сентября мы с друзьями ездили на экскурсию по Гуамскому ущелью. Всё в восторге. Наш гид Маша интеллектуально подкованнный экскурсовод интересно и эмоционально рассказывала о тех местах где мы проезжали.
читать дальше

Была с группой и на поезде и на пешеходной узкоколейке. Все было продумано до мелочей. А вот вторая часть экскурсии оставила не очень приятное впечатление. Было заявлено купание в термальных источниках. Бассейны грязные, раздевалки просто жесть. Одна большая комната на стенах которой набили крючки и забили людьми. Кафе маленькое не вмещает всех приезжающих людей. Как-то администрация комплекса не предусмотрела количество приезжих и их благоустройство. Ставлю отметку ниже баллом из-за второй части экскурсии.

Л
Люция
27 сен 2025
Чудесное открытие ещё одного уголка нашей России. Поездка началась хоть и рано-в 7 часов, но в этом благодарность, не стояли нигде в пробках. Позитив во всем: голос Анечки, нагего
Г
Гульнур
25 сен 2025
О
Ольга
25 сен 2025

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Гуамское ущелье из Краснодара
На автобусе
13 часов
38 отзывов
Групповая
до 19 чел.
В тренде
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
19 ноя в 07:00
21 ноя в 07:00
3300 ₽ за человека
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к скалам Гуамского ущелья и просторам Лаго-Наки
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - к скалам Гуамского ущелья и просторам Лаго-Наки
Максимум впечатлений и знаний о традициях местных жителей, загадках истории и природе Кавказа
Начало: В Краснодаре, микрорайон Гидростроителей
Завтра в 07:30
20 ноя в 07:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре