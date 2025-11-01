читать дальше

старый, нарушены правила перевоза пассажиров (отсутствовали ремни безопасности,) не было места для вещей, было такое ощущения, что амортизаторов вообще нет, экскурсовод я так понимаю был просто человеком который нас пересчитывал 👀👀👀, кроме выдачи билетов и сообщении времени во сколько собираемся не было никакой информации. Про льготы на входные билеты так же ничего не говорилось (хотя было сказано взять льготные документы и льготы у нас была), хотя один билет нам был выдан на 500 руб., а вот второй нулевой. Я думаю на такую экскурсию можно было просто взять такси и съездить. Красота гор и ущелья конечно скрасили впечатления от экскурсии. Но разочарование осталось