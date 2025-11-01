Поездка в ущелье, которое сравнивают с «Парком Юрского периода»: паровозик среди скал, живописные водопады, мост над рекой и загадочная скала Ошибка Инженера.
Вы полюбуетесь бурным Курджипсом, узнаете интересные истории от гида и сделаете множество атмосферных фото. А завершится день отдыхом в термальных источниках — идеальный финал яркой поездки.
Описание экскурсииЭта экскурсия в одно из самых живописных мест Кавказа подарит вам ощущение настоящего путешествия в доисторическую эру. Ущелье, которое туристы сравнивают с кадрами из «Парка Юрского периода», удивит величественными скалами, густым лесом и бурлящей рекой Курджипс. Вы прокатитесь на уютном паровозике по живописному маршруту, остановитесь у впечатляющих природных объектов и сделаете множество ярких снимков. В течение всей прогулки вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные факты и легенды об этих местах. Финальный аккорд путешествия — отдых в термальных источниках. Это отличная возможность восстановить силы, насладиться природой и просто расслабиться после насыщенного дня.
Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Проезд на паровозике в обе стороны: взрослый (с 14 лет) - 900 ₽, детский (от 5 до 13 лет) - 700 ₽, дети до 5 лет - бесплатно
- Термальные источники по желанию: взрослый - 500 ₽, детский (от 4 до 14 лет) - 250 ₽
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея. Остановка ТЭЦ
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 ноя 2025
Все прошло прекрасно!!
Общительная,внимательная экскурсовод Татьяна
Замечательный,опытный водитель
Т
Татьяна
30 окт 2025
Добрый день! Очень часто заказываю экскурсии через вас и всегда были довольны, поэтому и пользовалась вашим сервисом. Всегда все четко, интересно, безопасно! Эта экскурсия была просто жуть😡😡😡😡, автобус был отвратительный,
А
Алла
26 окт 2025
М
Максим
16 окт 2025
А
Анна
4 окт 2025
Обидно было то что водопады высохли и их по сути не было, экскурсии как таковой не было, девушка хорошая, приятная, но по сути самой экскурсии и рассказов о месте или
А
Алла
4 окт 2025
С
Сидоренко
3 окт 2025
Тур интересный, но хотелось бы увидеть больше локаций. Так далеко ехать и попасть в два места, это мало. Также экскурсия плохо прописана и менеджером не озвучена в полном объёме. Не прописано что нужно ходить пешком, не прописано сколько времени отводится на купание, не прописано что заезжаем на завтрак.
А
Александр
2 окт 2025
О
Ольга
30 сен 2025
Потрясающе красивые виды! Чудесно провели день. Всё было отлично организованно.
Н
Наталья
30 сен 2025
Неплохая поездка в Гуамку. Немного подпортил дождик и два с половиной часа в одну сторону, в микроавтобусе на 12 человек. Паровозик с вагончиками ехал по ущелью и живописным местам с аудиогидом.
Потом Суперские термальные источники, вода +40, расслабляет, и Ооочень вкусный обед.
Эта поездка для спокойного отдыха, чтобы успеть всё рассмотреть. Без спешки.
Хорошей погоды всем!
С
Светлана
30 сен 2025
Спасибо большое за путешествие! Всё очень понравилось! Красота!
О
Ольга
28 сен 2025
27 сентября мы с друзьями ездили на экскурсию по Гуамскому ущелью. Всё в восторге. Наш гид Маша интеллектуально подкованнный экскурсовод интересно и эмоционально рассказывала о тех местах где мы проезжали.
Л
Люция
27 сен 2025
Чудесное открытие ещё одного уголка нашей России. Поездка началась хоть и рано-в 7 часов, но в этом благодарность, не стояли нигде в пробках. Позитив во всем: голос Анечки, нагего
Г
Гульнур
25 сен 2025
О
Ольга
25 сен 2025
