6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Краснодару, которая позволит вам окунуться в богатую историю этого города.
В течение двух часов вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, узнать о легендарных атаманах, славных полках читать дальшеуменьшить
и лихих сотнях.
Ваш путь пройдет по центральной улице Красной, где сосредоточены главные архитектурные и исторические памятники города.
Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая перед вами исторический центр с его доходными домами, особняками и другими знаковыми постройками. Не упустите шанс познакомиться с настоящим Краснодаром
По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города.
Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара.
Доходный дом купца Акулова, который служил не только жильём, но и в апреле 1918 года был штабом Красной гвардии по обороне Екатеринодара от корниловцев.
Библиотека им. А. С. Пушкина — крупнейшая в городе. Особняк в классическом стиле, построенный в честь 100-летия со дня рождения поэта.
Свято-Екатерининский кафедральный собор — сейчас центр духовного просвещения. А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности.
Мы охватим ещё много важных построек, а по пути вы узнаете о екатеринодарских династиях и предпринимательстве, о культурной составляющей дореволюционного города и современном культурном коде.
Архитектура и ценные советы
Вы почувствуете атмосферу XIX века и самого начала XX века, прогулявшись со мной по историческим Бурсаковской, Графской, Екатерининской и Соборной улицам. Мы насладимся модерновыми особняками «панского квартала» и помпезностью неоклассицизма «присутственных мест». Я расскажу об особенностях казачьего уклада и актуальных событиях современного Краснодара. А также посоветую, где отведать традиционные блюда кубанской кухни.
Организационные детали
Вода, чай, кофе во время прогулки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1362 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести любовь к лучшему на свете городу — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
–
3
–
2
–
1
–
Любовь
Экскурсия понравилась, очень энергичный экскурсовод, выложился на 100%. Интересная подача, хорошее чувство юмора, много заранее подготовленного материала, смело можем рекомендовать.
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Э
Элеонора
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Андрей - профессионал мегавысокого уровня, прекрасная подача иныормации, ответит на любой вопрос по истории города. Интересно было всем, в том числе ребенку 10 лет. Обязательно идите на экскурсию по Краснодару с Андреем!
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С
Светлана
Очень понравился гид Андрей, зажигательно, остроумно, динамично и обширно рассказал нам о Краснодаре за 2ч, влюбились в город! Спасибо!
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Ольга
Здравствуйте! Экскурсия просто БОМБА! Полнейшее погружение в исторический центр Казачества. Город Екатеринодар открылся совершенно по новому. А Ваш прекрасный рассказ заставил переосмыслить многое. Отношение к казачеству в целом и конечно читать дальшеуменьшить
же выделить отдельные персоны того времени. О многих вещах услышал в первые от Вас. Жаль, что в современной истории России про это умалчивают! Вот где нужно учиться Родину любить!!! Кубанские Земли!!! со своей столицей Екатеринодар!!! Но вернемся к экскурсии. Подача материала - безупречна. Рассказ - высокохудожественным стилем, но в тоже время просто и понятно. А уж выдержки из рекламных буклетов того времени, это просто находка! Время в Вашей компании пролетело слишком быстро - ЖАЛЬ!!! Такие увлеченные люди встречаются крайне редко - ТОЖЕ ЖАЛЬ!!! Андрей - по братски обнимаю Вас и жму руку! До встречи на новой экскурсии, материала у Вас предостаточно… ….
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А
Анна
очень понравилась экскурсия, вспоминаю о ней даже годы спустя
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Ю
Юлия
Андрей прекрасный, эмоциональный рассказчик, сумел разбудить и завлечь темой экскурсии с раннего утра:) (отдельное спасибо за согласие провести экскурсию до нашего трансфера). Всем рекомендую. Ловите моменты и познавайте удивительные события истории российских городов.
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