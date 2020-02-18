6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главная артерия города По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города.
Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара.
Доходный дом купца Акулова, который служил не только жильём, но и в апреле 1918 года был штабом Красной гвардии по обороне Екатеринодара от корниловцев.
Библиотека им. А.С.Пушкина — крупнейшая в городе. Особняк в классическом стиле, построенный в честь 100-летия со дня рождения поэта.
Свято-Екатерининский кафедральный собор — сейчас центр духовного просвещения. А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности.
Мы охватим ещё много важных построек, а по пути вы узнаете о екатеринодарских династиях и предпринимательстве, о культурной составляющей дореволюционного города и современном культурном коде.
Архитектура и ценные советы Вы почувствуете атмосферу XIX века и самого начала XX века, прогулявшись со мной по историческим Бурсаковской, Графской, Екатерининской и Соборной улицам. Мы насладимся модерновыми особняками «панского квартала» и помпезностью неоклассицизма «присутственных мест». Я расскажу об особенностях казачьего уклада и актуальных событиях современного Краснодара. А также посоветую, где отведать традиционные блюда кубанской кухни.
Организационные детали
Вода, чай, кофе во время прогулки оплачиваются отдельно.
Экскурсия проводится в будние дни в 09:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Местов встречи для начала тура в Екатерининском сквере.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Андрей замечательный гид и рассказчик. Время пролетело увлекательно и незаметно. Получили много новой и интересной информации о родном городе.
Мария
12 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Динамично и интересно. Я в Краснодаре не первый раз, но город никак не складывался в единую картинку у меня в голове, Андрею это удалось :). И спасибо за историю не только города, но и всего края, узнала для себя много нового.
Марианна
12 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Андрей знаток своего дела, с красивой, грамотной речью, увлеченно и интересно провел экскурсию. Рекомендую всем.
Игорь
21 октября 2019
Очень понравилась экскурсия, есть и история и юмор.
Полина
23 сентября 2019
Экскурсия невероятно интересная, охватывает несколько пластов истории города. Андрей талантливый увлекающий гид! Город буквально оживает, когда гуляешь по нему с тем, кто его любит.
Anna
17 сентября 2019
В Краснодаре были первый раз. Андрей во много поспособствовал тому, что от города остались прекрасные эмоции. увлечённый, грамотный, интеллигентный - с ним 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо за погружение!
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны. Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
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Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
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