6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Краснодару, которая позволит вам окунуться в богатую историю этого города.В течение двух часов вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, узнать о легендарных атаманах, славных полках

и лихих сотнях. Ваш путь пройдет по центральной улице Красной, где сосредоточены главные архитектурные и исторические памятники города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая перед вами исторический центр с его доходными домами, особняками и другими знаковыми постройками. Не упустите шанс познакомиться с настоящим Краснодаром

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Главная артерия города

По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города.

Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара.

Доходный дом купца Акулова, который служил не только жильём, но и в апреле 1918 года был штабом Красной гвардии по обороне Екатеринодара от корниловцев.

Библиотека им. А. С. Пушкина — крупнейшая в городе. Особняк в классическом стиле, построенный в честь 100-летия со дня рождения поэта.

Свято-Екатерининский кафедральный собор — сейчас центр духовного просвещения. А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности.

Мы охватим ещё много важных построек, а по пути вы узнаете о екатеринодарских династиях и предпринимательстве, о культурной составляющей дореволюционного города и современном культурном коде.

Архитектура и ценные советы

Вы почувствуете атмосферу XIX века и самого начала XX века, прогулявшись со мной по историческим Бурсаковской, Графской, Екатерининской и Соборной улицам. Мы насладимся модерновыми особняками «панского квартала» и помпезностью неоклассицизма «присутственных мест». Я расскажу об особенностях казачьего уклада и актуальных событиях современного Краснодара. А также посоветую, где отведать традиционные блюда кубанской кухни.

Организационные детали

Вода, чай, кофе во время прогулки оплачиваются отдельно.