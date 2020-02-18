6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главная артерия города

По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города.

Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара.

Доходный дом купца Акулова, который служил не только жильём, но и в апреле 1918 года был штабом Красной гвардии по обороне Екатеринодара от корниловцев.

Библиотека им. А.С.Пушкина — крупнейшая в городе. Особняк в классическом стиле, построенный в честь 100-летия со дня рождения поэта.

Свято-Екатерининский кафедральный собор — сейчас центр духовного просвещения. А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности.

Мы охватим ещё много важных построек, а по пути вы узнаете о екатеринодарских династиях и предпринимательстве, о культурной составляющей дореволюционного города и современном культурном коде.

Архитектура и ценные советы

Вы почувствуете атмосферу XIX века и самого начала XX века, прогулявшись со мной по историческим Бурсаковской, Графской, Екатерининской и Соборной улицам. Мы насладимся модерновыми особняками «панского квартала» и помпезностью неоклассицизма «присутственных мест». Я расскажу об особенностях казачьего уклада и актуальных событиях современного Краснодара. А также посоветую, где отведать традиционные блюда кубанской кухни.