6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох

Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам

Андрей
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Андрей – ваш гид
Черноморское и линейное казачество, персидские походы, легендарные атаманы, славные полки и лихие сотни — за 2 часа я погружу вас в насыщенную историю своего родного Краснодара.

А оживит прошлое исторический центр с доходными домами, особняками и другими ключевыми постройками ушедших эпох.
900 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Екатерининском сквере
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох

Что вас ожидает

Главная артерия города
По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города.

  • Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара.
  • Доходный дом купца Акулова, который служил не только жильём, но и в апреле 1918 года был штабом Красной гвардии по обороне Екатеринодара от корниловцев.
  • Библиотека им. А.С.Пушкина — крупнейшая в городе. Особняк в классическом стиле, построенный в честь 100-летия со дня рождения поэта.
  • Свято-Екатерининский кафедральный собор — сейчас центр духовного просвещения. А во времена революции храм определили под склад, забрав все церковные ценности.

Мы охватим ещё много важных построек, а по пути вы узнаете о екатеринодарских династиях и предпринимательстве, о культурной составляющей дореволюционного города и современном культурном коде.

Архитектура и ценные советы
Вы почувствуете атмосферу XIX века и самого начала XX века, прогулявшись со мной по историческим Бурсаковской, Графской, Екатерининской и Соборной улицам. Мы насладимся модерновыми особняками «панского квартала» и помпезностью неоклассицизма «присутственных мест». Я расскажу об особенностях казачьего уклада и актуальных событиях современного Краснодара. А также посоветую, где отведать традиционные блюда кубанской кухни.

Организационные детали

Вода, чай, кофе во время прогулки оплачиваются отдельно.

Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох

Экскурсия проводится в будние дни в 09:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Екатерининском сквере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести свою любовь лучшего на свете города — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Андрей замечательный гид и рассказчик. Время пролетело увлекательно и незаметно. Получили много новой и интересной информации о родном городе.
12 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Динамично и интересно. Я в Краснодаре не первый раз, но город никак не складывался в единую картинку у меня в голове, Андрею это удалось :). И спасибо за историю не только города, но и всего края, узнала для себя много нового.
12 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Андрей знаток своего дела, с красивой, грамотной речью, увлеченно и интересно провел экскурсию. Рекомендую всем.
21 октября 2019
Очень понравилась экскурсия, есть и история и юмор.
23 сентября 2019
Экскурсия невероятно интересная, охватывает несколько пластов истории города. Андрей талантливый увлекающий гид! Город буквально оживает, когда гуляешь по нему с тем, кто его любит.
17 сентября 2019
В Краснодаре были первый раз. Андрей во много поспособствовал тому, что от города остались прекрасные эмоции. увлечённый, грамотный, интеллигентный - с ним 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо за погружение!

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