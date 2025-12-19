Описание экскурсииСамая большая и полная экскурсия по парку «Краснодар», которая выведет путешественников на новый уровень понимания – парк, как вселенная, постоянно расширяется и нет этому ни конца, ни края… Всё, что вы когда-то слышали об этом уникальном месте сложится в одно монументальное полотно. От арт-объектов в первой очереди парка до ультрасовременной «Кроличьей норы» в парке «Облака».
Каждый день в удобное для вас время с 10 до 20 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эта большая экскурсионная программа, по сути, включает в себя две - по первым очередям парка до самых последних - открывающихся арт-объектов в парке "Облака", который является частью парка "Краснодар"
- За время прохождения мы не посетим только "Японский сад" - туда вход разрешён без экскурсионных групп, для самостоятельного просмотра. Если надо поделюсь лайфхаком, как попасть в "Японский сад" без очереди
- За время прохождения экскурсии вы узнаете очень многое о парке «Краснодар». Поймете, какое отношение имеет Ханц Циммер и Сергей Лукьяненко к этому замечательному месту. Познакомитесь с флорой и фауной парка. Получите информацию о стадионе, академии и арт-объектах
- В парке «Облака» я вам расскажу, в чём заключается его мощная философская концепция, которую за красотой отдельных объектов можно и не разглядеть
- Парк этот, как вселенная - расширяется постоянно и то, что есть сейчас - далеко не предел. И все эти объекты так и просятся на малые и большие экраны. Я провёл большую работу и выяснил, где уже были сняты эпизоды из знаменитых фильмов и сериалов
- Вот несколько объектов, которые вы увидите на пути «Большого приключения»:
- "Абстракта" - голограмма на теле парка, которую так удачно "зарифмовал" с шайбой стадиона итальянский художник Тресольди
- "Внутренний ребёнок" - говорят, что изначально создатель композиции американский художник Кен Келлехер задумал, чтобы четыре "головастика" смотрели друг на друга, но кто-то внёс свои коррективы - и теперь они смотрят на все четыре стороны
- Амфитеатр в парке "Краснодар" это больше, чем просто место, где можно посмотреть кино под открытым небом или посетить концерт. Это своеобразный корабль (с высоты он так и выглядит), который способен вас перенести из одного пространства в другое, например, показать выездной матч футбольного клуба "Краснодар"
- "Каньон" - это невероятно иммерсивный объект. Он находится в так называемой зоне "Кризиса", которая идёт после "Зрелости" в парке "Облака". Странно всё это звучит только с первого взгляда - экскурсия даст понимание, что зачем и почему
Что включено
- Услуги экскурсовода.
Что не входит в цену
- При необходимости в парке вы можете купить перекус и воду, если не захватили с собой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ozon Арена
Завершение: При необходимости доведу вас до остановки общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в удобное для вас время с 10 до 20 часов.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
