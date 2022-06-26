Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого

Погулять по одному из самых известных парков страны и узнать о нем нескучные факты

Парк Галицкого — новая «визитная карточка» Краснодара.

Чего только нет на его территории: скейт-площадка, фонтаны, пруды, водный и музыкальный лабиринты, амфитеатр, множество цветов и растений. Я расскажу, как создавался парк, как он вписался в облик города и местную жизнь.
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
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Что вас ожидает

Краснодар, который вас удивит

Вы оцените гигантский современный стадион, вмещающий 34 тысячи зрителей. Раскроете, какие инновационные технологии были использованы при его строительстве и какие мероприятия на нем проходят. Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого. Я покажу необычные арт-объекты, а также деревья и цветы из разных уголков планеты: декоративную сливу, бонсай, жакаранду, баобаб и другие.

Занимательные истории

Строительство парка Краснодар шло 10 месяцев. Вы узнаете, в какую сумму меценату Сергею Галицкому обошлось его создание, кто курировал озеленение и возведение объектов инфраструктуры. Как садовники защищают от ветра и дождя экзотические растения, что находилось на месте парка раньше, как отнеслись к его появлению горожане и другие интересные факты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у стадиона Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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