Погулять по одному из самых известных парков страны и узнать о нем нескучные факты
Парк Галицкого — новая «визитная карточка» Краснодара.
Чего только нет на его территории: скейт-площадка, фонтаны, пруды, водный и музыкальный лабиринты, амфитеатр, множество цветов и растений. Я расскажу, как создавался парк, как он вписался в облик города и местную жизнь.
Вы оцените гигантский современный стадион, вмещающий более 35 тысяч зрителей. Раскроете, какие инновационные технологии были использованы при его строительстве и какие мероприятия на нем проходят. Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого. Я покажу необычные арт-объекты, а также деревья и цветы из разных уголков планеты: декоративную сливу, бонсай, жакаранду и другие.
Занимательные истории
Строительство парка Краснодар шло 10 месяцев. Вы узнаете, в какую сумму меценату Сергею Галицкому обошлось его создание, кто курировал озеленение и возведение объектов инфраструктуры. Как садовники защищают от ветра и дождя экзотические растения, что находилось на месте парка раньше, как отнеслись к его появлению горожане и другие интересные факты.
Организационные детали
Дополнительная опция
По желанию возможно посещение стадиона вне матча!
Также доступен визит в подтрибунные помещения стадиона
Обязательно предварительное бронирование минимум за 3 дня. От 10 000 ₽ за визит (стоимость билета 1000 ₽/чел). Максимальная группа — до 20 чел. Гостям предоставляется возможность побывать в раздевалке команды чёрно-зелёных «быков», гостевой раздевалке, пресс-зале. Надолго запомнится выход на бровку поля и селфи на фоне скамейки запасных! На стадионе требуется соблюдение техники безопасности, т. к. передвижение будет пешком, по лестницам, на лифте. Визит не рассчитан на детей дошкольного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со стадионом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1090 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Александр
Экскурсовод Виктория выше всяких похвал. Интересный рассказ, огромное количество локаций, факты о которых мы не знали. Индивидуальная экскурсия с Викторией превзошла все наши ожидания. Всем советуем. Парк Галицкого без экскурсии просто прогулка на несколько дней, с экскурсией - яркое погружение в историю за несколько часов.
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Нам, жителям Краснодара, захотелось поближе познакомиться с нашим парком, поэтому решили заказать экскурсию, и вот как раз вариант с Викторией нам подошел больше всего (по маршруту, по времени, по количеству читать дальшеуменьшить
человек в группе - мы объединены общими интересами, на одной волне). И мы не разочарованы! Спасибо огромное Виктории за классную экскурсию! В непринужденной обстановке получили много интересной информации, обогатились знаниями по флоре парка и теперь с еще большим энтузиазмом (и полученными знаниями) будем водить своих приезжающих друзей и знакомых сюда. Рекомендуем этого экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Экскурсия нам очень понравилась,Виктория отличный специалист своего дела,интересный рассказчик,мы узнали о истории создания парка,названия растений,посмотрели много площадок с изобилием прекрасных диковинных растений. Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Архипова
очень круто! нам всё понравилось❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Николай
Были на экскурсии 4 августа 2023 года. Несмотря на торжественность и красоту часто посещаемых нами парков в нашем родном Санкт-Петербурге, были приятно удивлены парковым ансамблем "Парка Галицкого", его масштабами и читать дальшеуменьшить
красотой. Экскурсия очень понравилась, можем порекомендовать к посещению. Экскурсия хорошо организована, материал структурирован и проработан, много интересных фактов из истории создания парка и истории Краснодарского края. Экскурсовод вовлекает в дискусию, через общение в непренуждённой беседе интересно и доступно обращает внимание на особенности, уникальные виды деревьев, новые локации и места притяжения. Экскурсия доступна и интересна для всех возрастов. Хотелось бы вернуться уже в другое время года для повторного посещения. Сожалеем, что не попали в "японский сад", но будет повод вернуться!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Интересный экскурсовод, с чувством такта и огромным терпением (на экскурсии были два ребёнка, которые не хотели никакой экскурсии). Стадион не посещали, поэтому поводу с первой минуты объеснили всю суть посещения читать дальшеуменьшить
стадиона, поэтому возможно логичнее было бы убрать из названия слово "стадион". Но экскурсия два часа, которых показалось даже мало, так что со стадионом совсем не понятно как можно было бы успеть. Японский сад, тоже не входит в экспурсию, но там какая-то неразбериха с Qr-кодами на вход. Возможно, самой площадке tripster, можно договорится на экскурсионные программы на территории и соответственно проход в сад, с учётом, что экскурсия бронируетсч минимум за 10 часов. Вернёмся к экскурсаводу: Виктория Вячеславовна, очень опытный путник, очень интересно проложила маршрут по парку, органично вплетая информацию про строительство парка, участки и особенности каждой зоны. Также было много информации по ботанике, которой в парке огромное количество. Реземируем: Спасибо создателю парка за такую современную красоту; Спасибо экскурсоводу за качественную экскурсию по парку. Оценка 5+
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Современный Краснодар: парк Галицкого»