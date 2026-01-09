Парк Галицкого — новая «визитная карточка» Краснодара. Чего только нет на его территории: скейт-площадка, фонтаны, пруды, водный и музыкальный лабиринты, амфитеатр, множество цветов и растений. Я расскажу, как создавался парк, как он вписался в облик города и местную жизнь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Краснодар, который вас удивит

Вы оцените гигантский современный стадион, вмещающий более 35 тысяч зрителей. Раскроете, какие инновационные технологии были использованы при его строительстве и какие мероприятия на нем проходят. Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого. Я покажу необычные арт-объекты, а также деревья и цветы из разных уголков планеты: декоративную сливу, бонсай, жакаранду и другие.

Занимательные истории

Строительство парка Краснодар шло 10 месяцев. Вы узнаете, в какую сумму меценату Сергею Галицкому обошлось его создание, кто курировал озеленение и возведение объектов инфраструктуры. Как садовники защищают от ветра и дождя экзотические растения, что находилось на месте парка раньше, как отнеслись к его появлению горожане и другие интересные факты.

Организационные детали

Дополнительная опция

По желанию возможно посещение стадиона вне матча!

Также доступен визит в подтрибунные помещения стадиона

Обязательно предварительное бронирование минимум за 3 дня.

От 10 000 ₽ за визит (стоимость билета 1000 ₽/чел).

Максимальная группа — до 20 чел.

Гостям предоставляется возможность побывать в раздевалке команды чёрно-зелёных «быков», гостевой раздевалке, пресс-зале. Надолго запомнится выход на бровку поля и селфи на фоне скамейки запасных!

На стадионе требуется соблюдение техники безопасности, т. к. передвижение будет пешком, по лестницам, на лифте.

Визит не рассчитан на детей дошкольного возраста.