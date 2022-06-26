Парк Галицкого — новая «визитная карточка» Краснодара. Чего только нет на его территории: скейт-площадка, фонтаны, пруды, водный и музыкальный лабиринты, амфитеатр, множество цветов и растений. Я расскажу, как создавался парк, как он вписался в облик города и местную жизнь.

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Что вас ожидает

Краснодар, который вас удивит

Вы оцените гигантский современный стадион, вмещающий 34 тысячи зрителей. Раскроете, какие инновационные технологии были использованы при его строительстве и какие мероприятия на нем проходят. Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого. Я покажу необычные арт-объекты, а также деревья и цветы из разных уголков планеты: декоративную сливу, бонсай, жакаранду, баобаб и другие.

Занимательные истории

Строительство парка Краснодар шло 10 месяцев. Вы узнаете, в какую сумму меценату Сергею Галицкому обошлось его создание, кто курировал озеленение и возведение объектов инфраструктуры. Как садовники защищают от ветра и дождя экзотические растения, что находилось на месте парка раньше, как отнеслись к его появлению горожане и другие интересные факты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.