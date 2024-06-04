Экскурсии по паркам Краснодара

Найдено 19 экскурсий в категории «Парки» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
«Вы увидите такие достопримечательности парка, как стадион «Краснодар», арт-объекты «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта»»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
«Пройдете по самому большому и самому старому паркам, а также посмотрите на самый современный»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330 за человека
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
«Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент»»
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
«Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
«Парк «Краснодар»: городское место притяжения»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки и памятники Краснодара»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, куда вам нужно добраться самостоятельно»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
«Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
«В первом местном парке поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
«Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
«Парк Галицкого можно отнести к списку самых фотогеничных парков нашей страны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по парку Галицкого
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
«Я расскажу вам всё, что знаю, об истории основания парка и его создателе — Сергее Галицком, который также построил один из лучших футбольных стадионов в мире и открыл ФК «Краснодар»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340 за человека
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
««Старый парк» Парк, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира, расположен на участке более гектара»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
«Я расскажу Вам легенды об экзотических деревьях парка, откуда они привезены и как они себя чувствуют в далеке от родины»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Краснодаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Краснодаре
Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • О
    Оксана
    14 мая 2024
    Фотопрогулка в парке Галицкого
    Анна, спасибо большое за эту фотопрогулку, которая оставила после себя яркие фотографии и впечатления от дней, проведённых в Краснодаре. Это был новый и и интересный опыт, который позволил увидеть всю красоту Краснодара. Ещё раз благодарю за вашу работу.
  • В
    Вера
    14 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
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    с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Прогулка по парку Галицкого
    Экскурсовод - приятный собеседник.
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Фотопрогулка в парке Галицкого
    Хотим еще раз поблагодарить Анну за нашу фотопрогулку в парке Галицкого. Были в Краснодаре всего 2 дня и экспромтом решили записаться
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    на фотосессию в любимом парке. Быстро нашли удобный формат экскурсии на трипадвтзоре, забронировали удобное время (в этот же день!) и отправились на прогулку. Анна сразу очень расположила к себе и легко и ненавязчиво настроила нас на фотосессию. Мне очень понравилось как она работала с нашими детьми, им было интересно и не сложно позировать. Много шуток и позитива, дети забывали про усталость и стеснение перед камерой! С Анной мы успели за 1 час посмотреть красоту парка, увидеть самые инстаграммные его места и конечно запечатлеть все это на фотокарточки на память! Кстати фотографии были готовы уже через день! Было классно! Еще раз большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Парки»

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  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
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