1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
«Вы увидите такие достопримечательности парка, как стадион «Краснодар», арт-объекты «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта»»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
«Пройдете по самому большому и самому старому паркам, а также посмотрите на самый современный»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
«Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент»»
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
«Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
«Парк «Краснодар»: городское место притяжения»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки и памятники Краснодара»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, куда вам нужно добраться самостоятельно»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
«Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
«В первом местном парке поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
«Затем отправитесь гулять по ухоженным дорожкам парка Галицкого»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
«Парк Галицкого можно отнести к списку самых фотогеничных парков нашей страны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
«Я расскажу вам всё, что знаю, об истории основания парка и его создателе — Сергее Галицком, который также построил один из лучших футбольных стадионов в мире и открыл ФК «Краснодар»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
««Старый парк» Парк, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира, расположен на участке более гектара»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
«Я расскажу Вам легенды об экзотических деревьях парка, откуда они привезены и как они себя чувствуют в далеке от родины»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Краснодаре
Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
- ЕЕлена3 июня 2024Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
- ННаталья2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ООксана14 мая 2024Анна, спасибо большое за эту фотопрогулку, которая оставила после себя яркие фотографии и впечатления от дней, проведённых в Краснодаре. Это был новый и и интересный опыт, который позволил увидеть всю красоту Краснодара. Ещё раз благодарю за вашу работу.
- ВВера14 мая 2024Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
- ЕЕлена9 мая 2024Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
- ММария6 мая 2024Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
- ААлександр5 мая 2024Экскурсовод - приятный собеседник.
- ЛЛюдмила4 мая 2024Хотим еще раз поблагодарить Анну за нашу фотопрогулку в парке Галицкого. Были в Краснодаре всего 2 дня и экспромтом решили записаться
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Парки»
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