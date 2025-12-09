Описание экскурсииПонять, в чём заключается мощная философская концепция парка “Облака” (часть парка “Краснодар” размером 19 гектар), которую за красотой отдельных объектов можно и не разглядеть. Для тех, кто хочет увидеть самые современные локации парка “Краснодар” и понять его сущность, а не просто сделать эффектные фото.
В удобное время для экскурсантов с 10 утра до 10 вечера.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- А вы знаете, что на небесах только и разговоров, что о… парке «Облака»?! Этот парафраз из знаменитого фильма поможет глубже понять, в чём заключается мощная философская концепция парка, которую за красотой отдельных объектов можно и не разглядеть
- На прогулке вы увидите самые новые арт-объекты парка «Краснодар», которые распространяются на просторах интернета с молниеносной быстротой
- «Кроличья нора» со сказочными приданиями и возможностью увидеть самые впечатляющие инсталляции подводного мира с зовущим на прогулку китом и манящей русалкой, обволакивающими цветочными полями и зарождением вселенной с чёрными дырами
- Фонтан "Ротонда" и озеро "Любви. "Каньон" в зоне "Кризиса" поможет ощутить незабываемые ощущения погружения в водоворот переживаний. Арт-объекты под открытым небом известных во всём мире художников и даже "Космический туалет". Да-да, и такое здесь тоже есть
- Я расскажу что собой символизирует «Кроличья нора» и к каому жизненному переходу она готовит
- Покажу с какого места лучше всего виден весь парк «Краснодар»
- Проведу тропами, которые покажут истинную сущность всех арт-объектов и архитектурных решений - мы будем перемещаться по парку «со смыслом», а не от одного красивого объекта, за который зацепился глаз, к другому. Поверьте, это очень важно
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- При необходимости в парке вы можете купить перекус и воду.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар
Завершение: Окончим в том же месте. где начали наше путешествие
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
