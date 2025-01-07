Е Елена

Александр очень доброжелательный, ответственный человек, иметь дело с такими-всегда приятно. Прогулка по парку была хороша, отличная погода, красивейшие места, интересный рассказ гида об истории парка, его расстениях, удивительных локациях. Посмотрели очень много, экскурсия продолжалась более заявленных 1,5 часа, ходили не спеша, фотографировали. А после окончания был ещё сюрпиз-Александр прислал небольшое видео по итогам нашей прогулки. Спасибо огромное!