Парк Галицкого в Краснодаре - это место, где каждый уголок наполнен историей и искусством. Гости могут увидеть стадион "Краснодар", центральный пруд, французский сад и деревья-лавочки. Уникальные арт-объекты, такие как "Внутренний
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные арт-объекты
- 🏞️ Живописные природные локации
- 🌳 Редкие растения со всего мира
- 🎨 Истории о дизайне и архитектуре
- 🎶 Возможность попробовать себя в музыке
- 🔍 Интересные факты о парке
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Стадион «Краснодар»
- Центральный пруд
- Французский сад
- Деревья-лавочки
- Арт-объекты «Внутренний ребёнок»
- Арт-объекты «Геолокация»
- Арт-объекты «Искусственная среда»
- Лабиринт
- Пирамида
- Летний кинотеатр
- Парк облаков
- Фонтаны «Стремительная река»
- Фонтаны «Инфинити»
- Баобаб
- Аллея пальм
- Самое дорогое дерево Краснодара
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стадион «Краснодар» и центральный пруд.
- французский сад и деревья-лавочки.
- арт-объекты «Внутренний ребёнок», «Геолокация» и «Искусственная среда».
- лабиринт и пирамиду.
- летний кинотеатр и Парк облаков.
- фонтаны «Стремительная река» и «Инфинити».
- баобаб и аллею пальм.
- самое дорогое дерево Краснодара и всего юга России.
Вы узнаете:
- какие интересные растения и с каких континентов были завезены в парк.
- почему пальмы, растущие здесь, не замерзают.
- сколько стоят рыбки, обитающие в бассейне парка.
- где можно попробовать себя в качестве музыканта.
- для чего в парке нужен QR-код.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Краснодаре
Я живу в Краснодаре с рождения. Знаю его историю и географию, видел, как он менялся и развивался. Имею профессиональное образование, связанное с туризмом. Готов рассказать вам всё самое интересное о своём родном городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 янв 2025
Александр очень доброжелательный, ответственный человек, иметь дело с такими-всегда приятно. Прогулка по парку была хороша, отличная погода, красивейшие места, интересный рассказ гида об истории парка, его расстениях, удивительных локациях. Посмотрели очень много, экскурсия продолжалась более заявленных 1,5 часа, ходили не спеша, фотографировали. А после окончания был ещё сюрпиз-Александр прислал небольшое видео по итогам нашей прогулки. Спасибо огромное!
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фотосессия в Краснодаре
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
Сегодня в 08:00
20 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.