Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Парк «Краснодар»: городское место притяжения

Как в южном городе воплотился в жизнь настолько грандиозный и необычный проект? На прогулке мы обсудим нюансы истории парка, поговорим о его новаторской схеме озеленения и разберемся, что/где посажено и почему именно так. Не забудем и об истоках красивейшей парковой зоны: я расскажу о футбольной культуре Краснодара, городском стадионе, знаменитом клубе и академии «Краснодар» — пожалуй, самом желанном учебном заведении города.

Арт-объекты и фотогеничные локации

Насладившись футуристической архитектурой, мы поговорим об истории самого Краснодара: проживем вместе с городом несколько исторических эпох и по архивным фото проследим, что было раньше на этом месте. А затем отправимся изучать самые фотогеничные объекты парка: рассмотрим поражающую воображение скульптуру «Геолокация», созданную арт-группой Recycle, увидим большую композицию из шаров с деревьями внутри и парники с лесом из лиан и водопадами. Заглянем в зоны для отдыха и понаблюдаем за яркими карпами в прудике с интересным геометрическим обрамлением.