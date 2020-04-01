Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Парк «Краснодар»: городское место притяжения Как в южном городе воплотился в жизнь настолько грандиозный и необычный проект? На прогулке мы обсудим нюансы истории парка, поговорим о его новаторской схеме озеленения и разберемся, что/где посажено и почему именно так. Не забудем и об истоках красивейшей парковой зоны: я расскажу о футбольной культуре Краснодара, городском стадионе, знаменитом клубе и академии «Краснодар» — пожалуй, самом желанном учебном заведении города.
Арт-объекты и фотогеничные локации Насладившись футуристической архитектурой, мы поговорим об истории самого Краснодара: проживем вместе с городом несколько исторических эпох и по архивным фото проследим, что было раньше на этом месте. А затем отправимся изучать самые фотогеничные объекты парка: рассмотрим поражающую воображение скульптуру «Геолокация», созданную арт-группой Recycle, увидим большую композицию из шаров с деревьями внутри и парники с лесом из лиан и водопадами. Заглянем в зоны для отдыха и понаблюдаем за яркими карпами в прудике с интересным геометрическим обрамлением.
Организационные детали
В летнее время года в парке не хватает тени: запаситесь, пожалуйста, головным убором.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура возле билетных касс стадиона.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Черноморское и линейное казачество, персидские походы, легендарные атаманы, славные полки и лихие сотни — за 2 часа я погружу вас в насыщенную историю своего родного Краснодара. А оживит прошлое исторический центр с доходными домами, особняками и другими ключевыми постройками ушедших эпох.
Пройти по станциям эко-тропы и познакомиться с флорой, фауной и традициями Краснодарского края
Мое любимое место в Краснодаре — старинный парк на берегу Старой Кубани. Я открою его историю, расскажу ребятам о местных зверушках и поделюсь профессиональными секретами. Мы исследуем территорию острова и проведем настоящий научный опыт!