Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта

Андрей
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Андрей – ваш гид
Парк футбольного клуба «Краснодар» признан лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия — приглашаю вас вместе разобраться, в чем причина такого успеха.

Вы узнаете об особенностях и истории «парка будущего», рассмотрите его футуристическую архитектуру и сделаете фотографии в главных инста-локациях Краснодара.
900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча возле билетных касс стадиона
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Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего

Что вас ожидает

Парк «Краснодар»: городское место притяжения
Как в южном городе воплотился в жизнь настолько грандиозный и необычный проект? На прогулке мы обсудим нюансы истории парка, поговорим о его новаторской схеме озеленения и разберемся, что/где посажено и почему именно так. Не забудем и об истоках красивейшей парковой зоны: я расскажу о футбольной культуре Краснодара, городском стадионе, знаменитом клубе и академии «Краснодар» — пожалуй, самом желанном учебном заведении города.

Арт-объекты и фотогеничные локации
Насладившись футуристической архитектурой, мы поговорим об истории самого Краснодара: проживем вместе с городом несколько исторических эпох и по архивным фото проследим, что было раньше на этом месте. А затем отправимся изучать самые фотогеничные объекты парка: рассмотрим поражающую воображение скульптуру «Геолокация», созданную арт-группой Recycle, увидим большую композицию из шаров с деревьями внутри и парники с лесом из лиан и водопадами. Заглянем в зоны для отдыха и понаблюдаем за яркими карпами в прудике с интересным геометрическим обрамлением.

Организационные детали

В летнее время года в парке не хватает тени: запаситесь, пожалуйста, головным убором.

Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего
Парк «Краснодар»: территория будущего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле билетных касс стадиона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести свою любовь лучшего на свете города — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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