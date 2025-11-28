Всё, что вы хотели узнать о парке «Краснодар», но боялись спросить: Ханс Циммер, Сергей Лукьяненко и «Два холма». Футбол и арт-объекты. Настоящее и мир будущего.
Вы прогуляетесь по местам съёмок драм и антиутопий, попробуете воспроизвести кадры из фильмов и прикоснётесь к миру кино.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы узнаете, где в парке уже снимали кино — и какие фильмы появятся совсем скоро. Мы остановимся в точках съёмок, обсудим сюжеты и кадры. А ещё — попробуем их повторить. Я расскажу, как Ханс Циммер написал гимн футбольному клубу «Краснодар», а Антон Беляев создал аранжировку. Поделюсь историей создания клуба и устройством уникальной академии. Вы узнаете, кто из краснодарцев участвует в создании фильмов в парке — от актёров до режиссёров. Мы обязательно поговорим о фантастах, деревьях, блокбастерах и будущем — и всё это, поверьте, будет связано между собой. Важная информация: Уникальная экскурсия по парку «Краснодар» под необычным ракурсом.
Каждый день с 9 до 21 часа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стадион «Краснодар» - один из лучших в Европе, с историей, которая неотделима от личности его создателя, Сергея Галицкого
- Фонтан «Инфинити» - будто летающая тарелка из фантастического фильма
- Зеркальный лабиринт с королевским делониксом - редким деревом с Мадагаскара, которое исчезает даже на родине
- Арт-объект Abstrakta от итальянского художника - размышление о связи античности и современности
- Амфитеатр, который «переносит» зрителей на выездные матчи и превращается в кинотеатр под открытым небом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Разведчика Леонова, 1
Завершение: Парк «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9 до 21 часа.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Уникальная экскурсия по парку «Краснодар» под необычным ракурсом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
