Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Всё, что вы хотели узнать о парке «Краснодар», но боялись спросить: Ханс Циммер, Сергей Лукьяненко и «Два холма». Футбол и арт-объекты. Настоящее и мир будущего.



Вы прогуляетесь по местам съёмок драм и антиутопий, попробуете воспроизвести кадры из фильмов и прикоснётесь к миру кино. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Алексей Ваш гид в Краснодаре Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком Когда Каждый день с 9 до 21 часа. 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Вы узнаете, где в парке уже снимали кино — и какие фильмы появятся совсем скоро. Мы остановимся в точках съёмок, обсудим сюжеты и кадры. А ещё — попробуем их повторить. Я расскажу, как Ханс Циммер написал гимн футбольному клубу «Краснодар», а Антон Беляев создал аранжировку. Поделюсь историей создания клуба и устройством уникальной академии. Вы узнаете, кто из краснодарцев участвует в создании фильмов в парке — от актёров до режиссёров. Мы обязательно поговорим о фантастах, деревьях, блокбастерах и будущем — и всё это, поверьте, будет связано между собой. Важная информация: Уникальная экскурсия по парку «Краснодар» под необычным ракурсом.

