Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района с посещением самого узкого участка реки Белой, смотровых площадок плато Лагонаки, Большой Азишской пещеры и др. Знакомство с кухней и традициями адыгов

Район предгорья Лагонаки один из самых живописных в нашем регионе. Вид с панорамных площадок просто захватывает дух. Плато можно посещать круглый год, зимой и летом. Экскурсия ⛳ в Лагонаки не требует особой физической подготовки и подходит туристам всех возрастов.

В программе:

посещение самого узкого участка реки Белой, Хаджохской теснины

смотровых площадок плато Лагонаки,

Большой Азишской пещеры, открsnjq для посещения в 1911 г.

Казачего(Адыгского) камня — огромный валун посреди дороги, который служил местом проведения древних соревнований на ловкость

Знакомство с кухней и традициями адыгов

…и многое другое.

Поездка в Лагонаки отличный способ провести день на природе и привезти с собой массу приятных воспоминаний и ярких фотографий