Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района с посещением самого узкого участка реки Белой, смотровых площадок плато Лагонаки, Большой Азишской пещеры и др. Знакомство с кухней и традициями адыгов
Район предгорья Лагонаки один из самых живописных в нашем регионе. Вид с панорамных площадок просто захватывает дух. Плато можно посещать круглый год, зимой и летом. Экскурсия ⛳ в Лагонаки не требует особой физической подготовки и подходит туристам всех возрастов.
В программе:
посещение самого узкого участка реки Белой, Хаджохской теснины
смотровых площадок плато Лагонаки,
Большой Азишской пещеры, открsnjq для посещения в 1911 г.
Казачего(Адыгского) камня — огромный валун посреди дороги, который служил местом проведения древних соревнований на ловкость
Знакомство с кухней и традициями адыгов
…и многое другое.
Поездка в Лагонаки отличный способ провести день на природе и привезти с собой массу приятных воспоминаний и ярких фотографий
Что входит
Услуги гида-водителя
Трансферы по маршруту Краснодар-Майкоп-Каменномостский-Краснодар
Питьевая вода
Что не входит
Входные билеты: Хаджохская теснина 500 Р/чел
Большая Азишская пещера: 500 Р/чел
Кордон Кавказского заповедника: 300 Р/чел
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.