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Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района

Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района и посетите самый узкий участка реки Белой, смотровые площадки плато Лагонаки, Большую Азишскую пещеру и многое другое.

Познакомьтесь с кухней и традициями адыгов.
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Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района

Что вы увидите

  • Столица Адыгеи г. Майкоп
  • Хаджохская теснина
  • Смотровые площадки плато Лагонаки
  • Большая Азишская пещера
  • Большой Кавказский заповедник
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района с посещением самого узкого участка реки Белой, смотровых площадок плато Лагонаки, Большой Азишской пещеры и др. Знакомство с кухней и традициями адыгов
Район предгорья Лагонаки один из самых живописных в нашем регионе. Вид с панорамных площадок просто захватывает дух. Плато можно посещать круглый год, зимой и летом. Экскурсия ⛳ в Лагонаки не требует особой физической подготовки и подходит туристам всех возрастов.

В программе:

  • посещение самого узкого участка реки Белой, Хаджохской теснины
  • смотровых площадок плато Лагонаки,
  • Большой Азишской пещеры, открsnjq для посещения в 1911 г.
  • Казачего(Адыгского) камня — огромный валун посреди дороги, который служил местом проведения древних соревнований на ловкость
  • Знакомство с кухней и традициями адыгов
  • …и многое другое.
Поездка в Лагонаки отличный способ провести день на природе и привезти с собой массу приятных воспоминаний и ярких фотографий
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансферы по маршруту Краснодар-Майкоп-Каменномостский-Краснодар
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты: Хаджохская теснина 500 Р/чел
  • Большая Азишская пещера: 500 Р/чел
  • Кордон Кавказского заповедника: 300 Р/чел
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим С.
Максим С.
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