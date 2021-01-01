Вас ждет насыщенный экскурсионный тур «Провинциальная Кубань» продолжительностью 3 дня и 2 ночи

Вас ждет насыщенный экскурсионный тур «Провинциальная Кубань» продолжительностью 3 дня и 2 ночи.

Это отличная возможность познакомиться с природными особенностями равнинной и предгорной Кубани.

Вы посетите исторические места южных провинциальных городов Славянска-на-Кубани и Горячего Ключа, казачьей столицы края Краснодара, вкусите гастрономические дары степных просторов и попробуете природную минеральную воду из недр кубанских предгорий.
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань

Что вы увидите 🤩

  • Краснодар:
  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына
  • Ретро-музей советского автомобилестроения
  • Парк футбольного клуба «Краснодар» (парк Галицкого)/ винный клуб крупнейшего российского винодела «Шато-Тамань»
  • Славянск-на-Кубани:
  • Памятник Таманской армии
  • Набережная р. Протока
  • Памятник А. В. Суворову
  • Краеведческий музей
  • Ул. Красная
  • Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы)
  • Музей истории агрофирмы «Сад-гигант»
  • Свято-Успенский храм
  • Этноподворье «Курени»
  • Экоферма «Козий двор»
  • Горячий ключ:
  • Аллея «Тысячи сосен»
  • «Целебный парк»
  • Часовня Иверской Богоматери
  • Памятник минеральной воде
  • Природный объект «Дантово ущелье»
  • Скала «Петушок»
  • Изумрудная река Псекупс
  • «Питьевая галерея»
  • Урочище Поднависла
  • Мемориал, посвященный павшим советским воинам
  • Памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян
  • Каскады водопадов
Программа тура
1 день
  • Обзорная экскурсия по городу Краснодару.
  • Экскурсанты услышат рассказ о первых страницах истории г. Екатеринодара (Краснодар с 1920 года), посетив мемориальный монумент, посвященный воинам-освободителям, узнают о судьбе Краснодара в период Великой Отечественной войны, познакомятся с памятником императрице Екатерине II, ставшим символом города, посетят сквер им. Г. К. Жукова, услышат историю Театра защитников Отечества и дворца купцов Богарсуковых.
  • Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.
  • Посещение ретро-музея советского автомобилестроения.
  • Посещение парка футбольного клуба «Краснодар» (парк Галицкого) или посещение винного клуба крупнейшего российского винодела «Шато-Тамань» с дегустацией вин Кубани и Тамани.
2 день
  • Экскурсионная программа по Славянску-на-Кубани.
  • Памятник Таманской армии – набережная р. Протока – памятник А. В. Суворову – краеведческий музей – ул. Красная – Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы) – музей истории агрофирмы «Сад-гигант» – Свято-Успенский храм.
  • Посещение этноподворья «Курени».
  • Мастер-класс гончарного искусства «Ой, казаченька. ».
  • Посещение экофермы «Козий двор», дегустация сыров.
3 день
  • Обзорная экскурсия по г. Горячему Ключу.
  • Экскурсанты познакомятся с основными сюжетами из истории г. Горячий Ключ, по аллее «Тысячи сосен» проследуют в «Целебный парк», наслаждаясь живительным воздухом, узнают историю «Адыгейского столба» и крепости «Псыфабэ». Посетят часовню Иверской Богоматери и памятник минеральной воде, а также природный объект «Дантово ущелье», скалу «Петушок», полюбуются изумрудной рекой Псекупс. А в «Питьевой галерее» продегустируют целебные минеральные воды.
  • Посещение урочища Поднависла.
  • Увидите мемориал, посвященный павшим советским воинам, памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян, каскады водопадов.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 15-30 человек
Общий
30 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Питание.
Что не входит
    Место начала и завершения
    Аэропорт Краснодара
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Андрей Д.
    Андрей Д.
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