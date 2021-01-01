Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына
Ретро-музей советского автомобилестроения
Парк футбольного клуба «Краснодар» (парк Галицкого)/ винный клуб крупнейшего российского винодела «Шато-Тамань»
Славянск-на-Кубани:
Памятник Таманской армии
Набережная р. Протока
Памятник А. В. Суворову
Краеведческий музей
Ул. Красная
Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы)
Музей истории агрофирмы «Сад-гигант»
Свято-Успенский храм
Этноподворье «Курени»
Экоферма «Козий двор»
Горячий ключ:
Аллея «Тысячи сосен»
«Целебный парк»
Часовня Иверской Богоматери
Памятник минеральной воде
Природный объект «Дантово ущелье»
Скала «Петушок»
Изумрудная река Псекупс
«Питьевая галерея»
Урочище Поднависла
Мемориал, посвященный павшим советским воинам
Памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян
Каскады водопадов
Программа тура
1 день
Обзорная экскурсия по городу Краснодару.
Экскурсанты услышат рассказ о первых страницах истории г. Екатеринодара (Краснодар с 1920 года), посетив мемориальный монумент, посвященный воинам-освободителям, узнают о судьбе Краснодара в период Великой Отечественной войны, познакомятся с памятником императрице Екатерине II, ставшим символом города, посетят сквер им. Г. К. Жукова, услышат историю Театра защитников Отечества и дворца купцов Богарсуковых.
Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.
Посещение ретро-музея советского автомобилестроения.
Посещение парка футбольного клуба «Краснодар» (парк Галицкого) или посещение винного клуба крупнейшего российского винодела «Шато-Тамань» с дегустацией вин Кубани и Тамани.
2 день
Экскурсионная программа по Славянску-на-Кубани.
Памятник Таманской армии – набережная р. Протока – памятник А. В. Суворову – краеведческий музей – ул. Красная – Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы) – музей истории агрофирмы «Сад-гигант» – Свято-Успенский храм.
Посещение этноподворья «Курени».
Мастер-класс гончарного искусства «Ой, казаченька. ».
Экскурсанты познакомятся с основными сюжетами из истории г. Горячий Ключ, по аллее «Тысячи сосен» проследуют в «Целебный парк», наслаждаясь живительным воздухом, узнают историю «Адыгейского столба» и крепости «Псыфабэ». Посетят часовню Иверской Богоматери и памятник минеральной воде, а также природный объект «Дантово ущелье», скалу «Петушок», полюбуются изумрудной рекой Псекупс. А в «Питьевой галерее» продегустируют целебные минеральные воды.
Посещение урочища Поднависла.
Увидите мемориал, посвященный павшим советским воинам, памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян, каскады водопадов.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 15-30 человек
Общий
30 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Питание.
Что не входит
Место начала и завершения
Аэропорт Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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