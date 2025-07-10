Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
10 июл в 10:00
15 авг в 10:00
57 600 ₽ за человека
Провинциальная Кубань
Начало: Аэропорт Краснодара
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж/д вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы мож...
66 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Из аэропорта»
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