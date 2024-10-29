2.5 дня
Провинциальная Кубань
Начало: Аэропорт Краснодара
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
10 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
56 000₽ за человека
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
10 ноя в 12:00
1 дек в 12:00
45 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На выходные»
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