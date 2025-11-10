Вы узнаете, как жили первые переселенцы из Запорожской Сечи, гуляя по историческому центру бывшего Екатеринодара и среди казачьих хат этнокомплекса
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.
Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.
Тамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau Tamagne
Этот день посвятим Тамани (~230 км). Сначала посетим этнокомплекс «Атамань» — именно тут в 18 веке высадились первые переселенцы из Запорожской Сечи. Сейчас здесь в натуральную величину воссоздана станица из 48 хат и подворий, рассказывающих о быте, культуре, профессиях и обычаях черноморских казаков.
Следующий пункт — винодельня Chateau Tamagne. Вы пройдёте по производству, благодаря сомелье познакомитесь с ассортиментом вин, сделаете фото на вершине высочайшей цистерны. И, конечно, обязательно продегустируете 7 премиальных позиций с сетом из локальных сыров.
Потом вернёмся в Краснодар.
Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина
Утром направимся в сторону посёлка Каменномостского (~180 км). По дороге вы услышите много интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея.
Первая остановка будет у Большой Азишской пещеры. Это уникальное творение природы со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Спустившись на 25 метров под землю, вы словно перенесётесь на 2 миллиона лет назад.
Следующий пункт — водопады Руфабго. Вода срывается с высоты 6 метров и падает в озеро, и звуки каскада слышны издалека. Окружены эти места огромными каменными глыбами, поросшими мхом, глубокими ущельями и стремительными ручьями — прогулка будет живописной.
Посетим и Хаджохскую теснину — одну из самых знаменитых локаций горной Адыгеи. Это скалистый каньон с обрывистыми берегами, на дне которого неистовствует река Белая.
Вечером вернёмся в Краснодар.
Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»
После завтрака необходимо освободить номера. Напоследок съездим в Горячий Ключ (~60 км), чтобы прогуляться по городу и санаторно-курортному парку. Вы попробуете минеральную воду в питьевой галерее, посетите часовню 19 века с бюветом Иверского источника, пройдёте по Дантову ущелью, взберётесь к скале Петушок и отдохнёте в Царской беседке.
При желании можно по канатной дороге подняться к комплексу «Дыхание гор». На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа.
По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в отеле 3*
|50 000 ₽
|1-местное в отеле 3*
|60 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Трансферы до/от отеля
- Обеды и ужины
- Входные билеты, дегустации
- Доплата за 1-местное размещение - 9 200 ₽
- Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 43 900 ₽