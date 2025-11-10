Мои заказы

Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина

Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Покажем вам другой юг России — далёкий от популярных черноморских курортов.

Вы узнаете, как жили первые переселенцы из Запорожской Сечи, гуляя по историческому центру бывшего Екатеринодара и среди казачьих хат этнокомплекса
читать дальше

«Атамань».

Рассмотрите впечатляющие здания, необычные арт-объекты, экзотические растения масштабного и ультрасовременного парка «Краснодар» — настоящего произведения ландшафтного искусства, подаренного городу Сергеем Галицким.

Отведаете премиальных тихих и игристых вин с сетом из локальных сыров прямо на производстве Chateau Tamagne.

А также отдохнёте в горах Кубани и Адыгеи: съездите в Лагонаки и Горячий Ключ, чтобы побродить по извилистым тропкам на склонах, послушать рёв рек и водопадов и щебет птиц и полной грудью вдохнуть ароматы леса и трав.

Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Ближайшие даты:
15
ноя10
дек
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»

Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.

Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
2 день

Тамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau Tamagne

Этот день посвятим Тамани (~230 км). Сначала посетим этнокомплекс «Атамань» — именно тут в 18 веке высадились первые переселенцы из Запорожской Сечи. Сейчас здесь в натуральную величину воссоздана станица из 48 хат и подворий, рассказывающих о быте, культуре, профессиях и обычаях черноморских казаков.

Следующий пункт — винодельня Chateau Tamagne. Вы пройдёте по производству, благодаря сомелье познакомитесь с ассортиментом вин, сделаете фото на вершине высочайшей цистерны. И, конечно, обязательно продегустируете 7 премиальных позиций с сетом из локальных сыров.

Потом вернёмся в Краснодар.

Тамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau TamagneТамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau TamagneТамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau TamagneТамань: этнокомплекс «Атамань», Chateau Tamagne
3 день

Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина

Утром направимся в сторону посёлка Каменномостского (~180 км). По дороге вы услышите много интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея.

Первая остановка будет у Большой Азишской пещеры. Это уникальное творение природы со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Спустившись на 25 метров под землю, вы словно перенесётесь на 2 миллиона лет назад.

Следующий пункт — водопады Руфабго. Вода срывается с высоты 6 метров и падает в озеро, и звуки каскада слышны издалека. Окружены эти места огромными каменными глыбами, поросшими мхом, глубокими ущельями и стремительными ручьями — прогулка будет живописной.

Посетим и Хаджохскую теснину — одну из самых знаменитых локаций горной Адыгеи. Это скалистый каньон с обрывистыми берегами, на дне которого неистовствует река Белая.

Вечером вернёмся в Краснодар.

Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснинаАдыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснинаАдыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснинаАдыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина
4 день

Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»

После завтрака необходимо освободить номера. Напоследок съездим в Горячий Ключ (~60 км), чтобы прогуляться по городу и санаторно-курортному парку. Вы попробуете минеральную воду в питьевой галерее, посетите часовню 19 века с бюветом Иверского источника, пройдёте по Дантову ущелью, взберётесь к скале Петушок и отдохнёте в Царской беседке.

При желании можно по канатной дороге подняться к комплексу «Дыхание гор». На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа.

По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.

Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отеле 3*50 000 ₽
1-местное в отеле 3*60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от отеля
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты, дегустации
  • Доплата за 1-местное размещение - 9 200 ₽
  • Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 43 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
Завершение: Краснодар, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Краснодара

Похожие туры из Краснодара

Майские выходные в горах Адыгеи
Пешая
5 дней
2 отзыва
Майские выходные в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
29 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: Г. Краснодар
8 июл в 10:00
от 77 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара