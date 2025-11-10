Познакомимся с городом через его кухню и (или) вино.
Мы, краснодарцы, безумно любим вкусно поесть! Эта экскурсия для тех, кому наскучили однотипные туры с «посмотрите налево» и исторической повесткой. Знакомимся с городом здесь и сейчас, но не забываем смотреть вглубь веков!
Описание экскурсииИндивидуальная гастрономическая прогулка по центру кубанской столицы – отличный способ понять местный менталитет и познакомиться с регионом через вкусы, ароматы, улыбки горожан и разговоры в приятной компании. Что вас ждёт?
- Сенной рынок. Фрукты, самые вкусные помидоры, или мёд? В глазах рябит от обилия цвета, голова кружится от аромата кавказских специй, а живот предательски урчит, требуя продегустировать местные закуски? Сенной – городской старожил, рынку более 140 лет. Зимой и летом мы, краснодарцы, прибегаем сюда за свежей зеленью, ароматным кубанским маслом и прочим-прочим-прочим.
- Пицца из дровяной печи. «Неаполитанка» уверенно завоевала сердца краснодарцев и гостей города. Пиццу готовят из особенного теста, используют локальные ингредиенты и чуточку любви. Будет вкусно! Рядом с локацией целая россыпь купеческих домов. Подробно рассмотрим, обсудим легенды и присказки из жизни Екатеринодара.
- Кубанский борщ из русской печи с ватрушкой и сметаной. Борщ – это символ региона. Мы посетим ресторанчик, где его готовят по особенному рецепту.
• А десерт? Будет! Мороженое с сезонным вкусом + бокал местного игристого = классный завершающий аккорд тура. Важная информация:
- Тур состоится в любую погоду.
- Дети могут присоединиться к прогулке только в сопровождении одного из родителей!
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Затраты на питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
