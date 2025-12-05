Мои заказы

Тени старого города

Неспешная прогулка по местам, где зарождался Краснодар
Краснодар вырос из казачьего укрепления посреди дубового леса.

На экскурсии мы проследим, как он появлялся: от первых хуторов и усадеб — до трамвайных путей, широких улиц и городской культуры.

Вы узнаете, где именно начинался Екатеринодар, кто были его первые обитатели, как менялся облик улиц и чем жили горожане.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Усадьбу казака 19 века.
  • Кочующие памятники и сооружения.
  • Особняк екатеринодарца начала 20 века.
  • Самое старое строение города.
  • Дом первого архитектора.
  • Первую художественную галерею Краснодара.

Мы поговорим:

  • О первых поселенцах-казаках.
  • Даре Екатерине Великой.
  • Том, что было здесь до казаков.
  • Становлении гражданского города.
  • Основателях Екатеринодара, которые стали прообразом некоторых литературных персонажей.

Организационные детали

  • Длина маршрута — около 2 км. На пути есть скамейки, на которых можно отдохнуть при необходимости.
  • Программа рассчитана на взрослых и старших школьников. Если с вами подростки, укажите их возраст заранее, чтобы я адаптировала экскурсию под них.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Постовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Краснодаре
Меня зовут Елена. Высшее образование получила экономическое, но спустя время поняла, что моя страсть - история, и именно с ней хочу связать свою жизнь. В феврале 2024 года получила красный диплом
читать дальше

гида, и теперь с невероятным удовольствием знакомлю гостей нашего города с историей Краснодара - Екатеринодара. Я коренная жительница Кубани, очень люблю свою малую Родину и готова часами рассказывать о ней. К гостям отношусь внимательно и привыкла выстраивать человеческое взаимоотношение. Всегда учту ваши пожелания: если необходимо присесть отдохнуть, пойти помедленнее или побыстрее, сделать фотографию или зайти, например, купить кофе, воду. До встречи на экскурсии.

