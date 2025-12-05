Краснодар вырос из казачьего укрепления посреди дубового леса.
На экскурсии мы проследим, как он появлялся: от первых хуторов и усадеб — до трамвайных путей, широких улиц и городской культуры.
Вы узнаете, где именно начинался Екатеринодар, кто были его первые обитатели, как менялся облик улиц и чем жили горожане.
На экскурсии мы проследим, как он появлялся: от первых хуторов и усадеб — до трамвайных путей, широких улиц и городской культуры.
Вы узнаете, где именно начинался Екатеринодар, кто были его первые обитатели, как менялся облик улиц и чем жили горожане.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Усадьбу казака 19 века.
- Кочующие памятники и сооружения.
- Особняк екатеринодарца начала 20 века.
- Самое старое строение города.
- Дом первого архитектора.
- Первую художественную галерею Краснодара.
Мы поговорим:
- О первых поселенцах-казаках.
- Даре Екатерине Великой.
- Том, что было здесь до казаков.
- Становлении гражданского города.
- Основателях Екатеринодара, которые стали прообразом некоторых литературных персонажей.
Организационные детали
- Длина маршрута — около 2 км. На пути есть скамейки, на которых можно отдохнуть при необходимости.
- Программа рассчитана на взрослых и старших школьников. Если с вами подростки, укажите их возраст заранее, чтобы я адаптировала экскурсию под них.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Постовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Краснодаре
Меня зовут Елена. Высшее образование получила экономическое, но спустя время поняла, что моя страсть - история, и именно с ней хочу связать свою жизнь. В феврале 2024 года получила красный диплом
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборИнтересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Завтра в 06:00
5 дек в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
По интересному Краснодару с ветерком
Исследуйте Краснодар на своём авто: от старинных улиц до современных парков. Узнайте о жизни города и его ярких жителях, не выходя из машины
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
5 дек в 06:30
3600 ₽ за человека