По интересному Краснодару с ветерком (на вашем авто)

Исследуйте Краснодар на своём авто: от старинных улиц до современных парков. Узнайте о жизни города и его ярких жителях, не выходя из машины
Экскурсия по Краснодару на вашем авто позволит вам открыть для себя город с новой стороны.

Узнайте о его исторических особенностях, посетите известные и нетривиальные места, такие как старый парк и роскошные
особняки.

Познакомьтесь с интересными жителями прошлого и настоящего, а также узнайте, как казачье и купеческое наследие сочетается с современными амбициями мегаполиса.

Программа экскурсии гибкая и может быть адаптирована под ваши пожелания, включая возможность проведения на нескольких языках

4.9
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
  • 📚 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Посещение известных и скрытых мест
  • 👥 Индивидуальный подход и гибкость программы
  • 🌍 Возможность проведения на нескольких языках
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Старый парк Краснодара
  • Главная городская площадь
  • Особняк купеческого Краснодара
  • Памятники двум Екатеринам

Описание экскурсии

Места известные и нетривиальные

Откуда в Краснодаре настоящие остров и полуостров? Где и почему в столице Краснодарского края находится его окраина? За 2 часа в авто-формате вы увидите все «визитные карточки» солнечного города. Увидите самый старый парк Краснодара и узнаете об ультра-современном. Полюбуетесь особняком одного богатого жителя купеческого Краснодара, найдете памятники двум Екатеринам и узнаете, чем славится Главная городская площадь.

Факты не из путеводителя

Я помогу понять, как в нашем Краснодаре переплетаются казачье, купеческое и советское прошлое с амбициями мегаполиса 21 века. Расскажу об истории города без незапоминаемых дат и даже о подводном мире Краснодара! «Познакомлю» с удивительными жителями. Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника. А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей.

Организационные детали

  • Если вы не на своём автомобиле, дополнительно оплачиваются услуги водителя.
    Точная цена зависит от ваших пожеланий (подбор автомобиля начинаю с минимальной цены):
    — 1500-1800 ₽ «Комфорт»
    — 2000-3000 ₽ «Бизнес»
    — 4000-6000₽ «Премиум»

Дополнительные опции

  • Программу и длительность экскурсии можно корректировать по вашему желанию
  • Например, автоэкскурсию удобно совместить с пешеходной «Интересный Краснодар» и с экскурсией по парку Галицкого
  • Для групп, детей и малоимущих возможны приятные скидки
  • Возможна автобусная экскурсия для групп до 55 участников (стоимость — от 100 ₽ с чел.)
  • Экскурсию можно провести на английском, немецком и турецком языках

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 1371 туриста
Я интересный гид и преподаватель. Живо, легко, ярко покажу вам мой родной, любимый город — солнечный Краснодар с самых лучших, интересных, небанальных, удивительных, фантастических сторон!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Д
Дарья
7 июн 2024
Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
Е
Елена
26 ноя 2022
Благодарю Анну за прекрасную экскурсию по городу!
Ф
Федор
22 окт 2022
Очень понравилась экскурсия, Анна прекрасно ее провела. У меня осталась масса положительных впечатлений о городе. В процессе знакомства с городом, узнал массу новой информации, обратил внимание на те интереснейшие детали,
мимо которых сам проходил мимо и даже не подозревал об их существовании.
Рекомендую для посещения.
Накануне в Москве в театре им. Моссовета посещал спектакль "Соло для часов с боем", а на экскурсии был поражен сходством городской башни со сломанными часами из спектакля и такими же в Краснодаре.

Ирина
Ирина
5 сен 2022
Экскурсия замечательная, гид Анна душевный и влюблённый в свой город человек, объем материала грандиозный. Очень уютный, добрый вечер в Краснодаре! Обязательно рекомендую тем, кто в городе проездом и не знаком с историей города.
Сергей
Сергей
19 июл 2022
За 2 часа узнали очень много о городе! Все было интересно и занимательно!
Татьяна
Татьяна
21 мая 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия. Считаю себя почитателем истории и знатоком многих российских городов, но организаторам удалось меня удивить и дать мне множество поводов для размышлений. Такое удается только людям любящим свой родной город и умеющим открыть многие его загадки, курьезы и эпохальные события. Спасибо большое. Отдельная благодарность чудесному водителю. Он - настоящий профессионал!
Людмила
Людмила
9 апр 2022
Очень увлекательная экскурсия-на лайте, всё понятным языком, весело, интересно… впечатления незабываемые… приедем еще и опять к Анне! Спасибо большое за приятный отдых!
Н
Надежда
5 мар 2022
Добрый день. Хотела бы выразить искреннюю благодарность за вчерашнюю индивидуальную экскурсию с Анной! Анна не только профессионала своём деле, очень много интересного и познавательно го узнала о вашем крае, но
она ещё при всем при этом замечательный человек, добрая отзывчивая, позитивная. Пообщались замечательно, а рассказывает Анна удивительно, будто я побывала в истории давних лет и современности, как сейчас. Огромное спасибо Анне. Буду рекомендовать её друзьям и знакомым.

Евгения
Евгения
30 янв 2022
Экскурсия с Анной нам понравилась, несмотря на то, что погодные условия для Краснодара были аномальные-все замело снегом. Анна учла наши особенности, мама плохо ходит и для нас было важно передвигаться
именно на машине. Анна очень позитивная и приятная в общении, дала нам советы куда можно сходить, к сожалению из за погоды и отсутствия времени, нам не удалось побывать на рынке про который говорила Анна, но осталось желание вернуться сюда в другое время года, без сугробов))) просто побродить по улочкам, окунуться в местную атмосферу.

Т
Татьяна
24 окт 2021
Гид Анна сделала наш день в Краснодаре!!!
Беспредельные знания материала, увлекательная подача, эрудиция и чувство юмора!!
Рекомендуем!
Татьяна
Татьяна
17 окт 2021
Великолепная экскурсия 👏 после родного Ярославля сложно удивить, тем не менее гид Анна на одном дыхании, со знанием и любовью к городу Краснодару показала всё самое красивое и памятное. А также спасибо за отзывчивость, что в воскресенье утром не отказались меня индивидуально побаловать🌷 спасибо также даме водителю за поддержку 🧚‍♀️ Спасибо вам большое 🥰
В
Вишневская
12 авг 2021
К самой экскурсии и экскурсоводу Марине претензий я не имею, экскурсия проведена живо и интересно. Претензии к организации встречи с экскурсоводом. Если я заказываю экскурсию на машине, то логично ожидать,
что экскурсовод подъедет по адресу, указанному клиентом, что обычно и практикуется, если водитель и экскурсовод-одно лицо. Всего второй раз я сталкиваюсь с раздражением и недовольством, когда прощу подъехать к гостинице. Почему я должна искать незнакомое мне место в незнакомом городе, когда я оплачиваю машину? По-моему здесь определенная недоработка.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, Вера Александровна. Но он не обо мне, т. к. экскурсию проводила коллега (очень рада, что я
смогла подобрать для вас отличного гида на замену (из-за форс-мажора). И что экскурсия вам понравилась. Передала это Марине))
При том, что я не несу ответственности за других (гид Марина хоть и замечательная, но не из моей команды, я работаю самостоятельно). Просто хотелось вам помочь.
И я рада, что ваша экскурсия состоялась, я вложила много времени, сил для подбора экскурсовода для вас. Не передавая эту задачу Tripsterу, хотя это компетенция сайта.

Знаю, что место встречи (в центре Краснодара) было указано в вашем билете, вы с этим согласились.
И сказали, что приедете туда на такси, от вашего отеля.
Это намного дешевле и удобнее, чем дополнительный трансфер водителя экскурсии.
Ваш отель на окраине города, и до центра - очень далеко, минимум час езды + подача машины оплачивалась бы дополнительно. Таковы условия водителя (и ему нужно было бы перестроить свой рабочий день, заложив ещё 2+ дополнительных часа на трансфер, вдобавок к 2 часам экскурсии). При этом возможна была бы скидка для вас.
Но вы выбрали такси. Мы с вами спокойно, вежливо это обсудили. Были рады быть вам полезными в выборе.

Конечно, если бы ваш отель находился ближе к центру/не на окраине, водитель заехал бы за вами перед экскурсией. Без оплаты. Комфорт гостей очень ценен. Тем более, в незнакомом городе - вы правы. И я согласна, что важно встречаться с гостями именно там, где им удобно.

Также экскурсия была специально перестроена для вас, по вашей просьбе, чтобы завершить её у Художественного музея, который вы хотели посетить после.
Словом, было сделано максимально всё, чтобы Вам понравилась экскурсия.
И чтобы она была комфортна для вас, в том числе по цене и территориально.

Желаю вам прекрасных новых путешествий и интересных экскурсий, Вера Александровна

А
Анна
25 июл 2021
Дочери 17 лет, ходила на экскурсию самостоятельно, ей все понравилось. Насыщенный маршрут и отличный экскурсовод. Очень хорошо продумано, что экскурсия заканчивается возле парка Галицкого и можно потом еще погулять самостоятельно.
Денис
Денис
17 июн 2021
Очень понравилось. Выбрали технически трудную экскурсию, так как хотели посмотреть как можно больше, а времени было совсем мало. Краснодар город машин, но водитель практически не стоял в пробках, при этом
ухитряясь ждать нас там, где было нужно. Отдельный респект ему. Экскурсовод Анна очень позитивный и знающий человек, все, что она рассказала, было очень интересно и после экскурсии в принципе о городе, его истории и современной жизни мы знали достаточно и даже больше, чем рассчитывали узнать. Спасибо за экскурсию, Анна! Очень рекомендуем.

О
Оксана
31 мая 2021
Хотелось увидеть что нибудь интересное помимо исторических домов. Цена за 2 часа для такой экскурсии 6500 слишком много
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Оксана, Алексей, активные, лёгкие на подъём, юморные путешественники – и это здОрово!)

И в финале экскурсии, и когда мы с
Вами общались уже после неё - Вы порадовали меня благодарностью с вашей стороны и тем, что сама экскурсия вам понравилась.

Поэтому, честно, говоря, я очень удивилась вашему отзыву.

За 2 часа мы с вами успели очень многое посмотреть (~60 объектов, включая интереснейшие парки, памятники, скульптуры, музеи, культурные, арт-, образовательные, природные, современные, всемирно известные и даже неожиданные объекты и мнооогое другое).

Исторические уникальные дома, их легендарные истории - это была лишь часть из нашей очень насыщенной программы…

Я искренне хотела показать, рассказать вам максимум удивительного о городе, даже сверх 2-х запланированных часов (без доп. оплаты, проведя для вас экскурсию после 2х предыдущих, пойдя навстречу вашему заказу), и считаю свою задачу выполненной.

И вы могли бы сказать, чего именно в экскурсии вам хотелось больше/не хватило? Я бы обязательно учла это, с учётом ваших пожеланий!

Моя стоимость в момент оплаты была комфортной для Вас, да и это индивидуальный формат, только для вашей семьи (в то время как, например, для групп цена моей экскурсии намного меньше — от 100 рублей с человека).

Я отработала для Вас максимально и от души☀️

Желаю вам дальнейших интересных путешествий и радостных открытий!

