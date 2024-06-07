Узнайте о его исторических особенностях, посетите известные и нетривиальные места, такие как старый парк и роскошные
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
- 📚 Уникальные исторические факты
- 🏛 Посещение известных и скрытых мест
- 👥 Индивидуальный подход и гибкость программы
- 🌍 Возможность проведения на нескольких языках
Что можно увидеть
- Старый парк Краснодара
- Главная городская площадь
- Особняк купеческого Краснодара
- Памятники двум Екатеринам
Описание экскурсии
Места известные и нетривиальные
Откуда в Краснодаре настоящие остров и полуостров? Где и почему в столице Краснодарского края находится его окраина? За 2 часа в авто-формате вы увидите все «визитные карточки» солнечного города. Увидите самый старый парк Краснодара и узнаете об ультра-современном. Полюбуетесь особняком одного богатого жителя купеческого Краснодара, найдете памятники двум Екатеринам и узнаете, чем славится Главная городская площадь.
Факты не из путеводителя
Я помогу понять, как в нашем Краснодаре переплетаются казачье, купеческое и советское прошлое с амбициями мегаполиса 21 века. Расскажу об истории города без незапоминаемых дат и даже о подводном мире Краснодара! «Познакомлю» с удивительными жителями. Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника. А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей.
Организационные детали
- Если вы не на своём автомобиле, дополнительно оплачиваются услуги водителя.
Точная цена зависит от ваших пожеланий (подбор автомобиля начинаю с минимальной цены):
— 1500-1800 ₽ «Комфорт»
— 2000-3000 ₽ «Бизнес»
— 4000-6000₽ «Премиум»
Дополнительные опции
- Программу и длительность экскурсии можно корректировать по вашему желанию
- Например, автоэкскурсию удобно совместить с пешеходной «Интересный Краснодар» и с экскурсией по парку Галицкого
- Для групп, детей и малоимущих возможны приятные скидки
- Возможна автобусная экскурсия для групп до 55 участников (стоимость — от 100 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно провести на английском, немецком и турецком языках
