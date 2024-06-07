🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 95 отзывов Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1 Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 122 отзыва Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание) 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города Начало: На ул. Постовая 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 83 отзыва Краснодар без скуки Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста Начало: В Екатерининском сквере от 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: У Филармонии 3 330 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 33 отзыва Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность Начало: На улице Восточно-Кругликовская от 7 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях Начало: Возле стадиона «Краснодар» 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо... 3 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Александровский бульвар: сердце Краснодара и его исторические сокровища Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами Начало: На улице Красная 2 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Популярное предложение Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища Начало: В центре Краснодара 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Популярное предложение Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками Начало: У кафе 1.62 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара Начало: У касс стадиона Краснодар 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Разноцветный Краснодар Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва «Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва По центральной улице Краснодара Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города Начало: У Екатерининского сквера от 9 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии Начало: рядом со стадионом 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по парку Галицкого: история и искусство Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок» Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Краснодар казачий и купеческий Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани Начало: Около памятника Екатерине II 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 24 отзыва Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида Начало: На улице Красная 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Фотопрогулка по улице Красной Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки Начало: На ул. Красной 5 000 ₽ за всё до 4 чел.