Приглашаем попробовать микс из новых открытий, интересных испытаний и путешествий на территории горной Адыгеи.
Здесь можно лазить по скалам, прогуляться к водопадам, кататься на
Программа тура по дням
Прибытие
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Каньонинг по ущелью р. Мешоко, скальный маршрут
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкаетсякрасивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!
Совместное время на скалах, преодоление страхов, взаимная помощь и поддержка, вера друг в друга – вот, что такое семейное скалолазание.
Лазить так же естественно, как ходить, бегать, плавать и прыгать.
Вас ждет несколько трасс разных уровней сложности.
Инструктор обучит и покажет основные приемы скалолазания и организации страховки на скалах.
Для дополнительной мотивации детей забраться повыше – на каждой трассе наверху будет приятный "бонус" за новое достижение.
Вечером, на базе, нас ждет мастер-класс по туристическим узлам.
Вы узнаете про основные узлы, их названия, для чего и в каких ситуациях они используются и как их правильно вязать.
Полезный навык, даже если вы не занимаетесь скалолазанием!
Маршрут в дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Вечером, после ужина – мастер-класс.
Будем учиться ставить палатку, разводить костер, собирать вещи в поход – это увлекательно, интересно и полезно для ребенка.
Особенно, если он ни разу не был в походе.
Наверняка, и вы откроете что-то новое и узнаете больше о своем ребенке.
Лесная прогулка в высокогорье. Конный маршрут. Термальные источники
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух!
Далее, нас ждет треккинг над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным!
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Во второй половине дня конный маршрут.
Вы ни разу не ездили верхом, но всегда хотели попробовать?
Мы научим находить контакт с лошадью и расскажем, как подружиться с ней.
Вы узнаете основы верховой езды, а также подберем вам и вашему ребенку спокойных, добрых лошадок.
Наши хорошо воспитанные лошадки отлично подходят для катания, как новичков, так и искушенных наездников, как взрослых, так и деток.
Часовая конная прогулка пройдет под чутким руководством инструктора.
После прогулки можно пообщаться с лошадьми, узнать много нового об этих удивительных животных и угостить их лакомствами.
Детей такое занятие непременно научит доброте и любви к животным.
Один час общения с лошадью станет началом любви к этим грациозным животным.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных водах.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, Музей природы, веревочный парк
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.
Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.
Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
Далее идем в веревочный парк.
Здесь можно проверить свою ловкость, гибкость, координацию движений, храбрость и силу воли.
Почувствовать себя и альпинистом, и скалолазом.
Каньонинг в ущелье реки Руфабго. Хаджохская теснина. Пляж Черный шум
Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!
Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.
Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.
Проходим водопады с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается.
Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
Возвращение на базу, ужин.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе.
Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.
Можно заглянуть в нашу игротеку, там есть игры на любой возраст!
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг!
Завтрак, сборы, отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение — 14 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
База в горах «Формула активного отдыха»
База в горах «Формула активного отдыха».
Турбаза представляет собой новые коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15 км. Столько же до КПП заповедника.
Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки. Не жарко летом… Гомон птиц и запах ожившей природы весной… Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Золото осени под ногами и над головой… Вокруг буковый и пихтовый лес.
В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов.
Горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
Вкусная кухня, натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.
Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Всё очень просто — командное сопереживание ярких эмоций всегда побуждает к общению, что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам.
Условия размещения:
- Коттеджи № 1, 2, 3.
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
- Коттедж №4.
В коттедже расположено 3 номера — на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел)
Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й - 7-й дни - трёхразовое питание, 8-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа, входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Конная прогулка (1ч)
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Групповой трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел. в обе стороны
- Групповой трансфер от Минеральных Вод до базы размещения и обратно - 5 000 руб. /чел. (оплачивается в 1-й день тура)
- Баня
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- наличные деньги;
Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность — обувь для каньонинга);
- сменную обувь (кроссовки);
- треккинговые ботинки (по желанию);
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта;
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные, шорты;
- носки;
- кепка, панама (! с козырьком);
- теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные;
- гермопакет для телефона.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер до базы и обратно в стоимость?
Важно! Групповой трансфер возможен только после подтверждения менеджером, если менеджер не подтвердил, то индивидуальный.
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):
Ж/д г. Краснодар:
- объединенный трансфер: сбор группы в день начала тура на ж/д г. Краснодар в 15:00.
- обратный трансфер: в 10:00, отправление с базы размещения.
- Обратный билет рекомендуем брать на рейсы после 15:00.
Аэропорт г. Минеральные Воды:
- объединенный трансфер: сбор группы в день начала тура на парковке аэропорта в 15:00.
- обратный трансфер: в 10:00, отправление с базы размещения.
- Обратный билет рекомендуем брать на рейсы после 16:00.
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Что взять с собой в Адыгею летом (расширенный список вещей)?
Путешествие начинается не с дороги, а с приготовления к нему. Особенно тщательно нужно готовиться, если вы собираетесь на отдых в горную местность.
Климат Адыгеи.
В Адыгее уникальная климатическая зона, которая обусловлена ее географическим расположением. Горные хребты, близость Черного моря, широкие равнины, леса, ущелья горных рек формируют довольно тёплый и мягкий климат с чистейший горным воздухом и умеренной влажностью.
В среднем в Республике Адыгея 200-250 солнечных дней в году и 115-150 дней с осадками. Распределение осадков неравномерное, особенно в горной местности.
Ветер зависит от рельефа местности: на открытом пространстве Плато Лаго-Наки могут дуть сильные ветра, в лесу и ущельях ветер мало ощущается. Главное помнить: сильный ветер с моря всегда несет теплую и хорошую погоду.
Наши маршруты и погода
Чтобы правильно подобрать себе экипировку на отдых, нужно понимать, что наши маршруты находятся в двух климатических зонах. База находится где-то посередине между ними (1100 м над уровнем моря). Чем выше в горы, тем ниже температура. В мае-июне контрасты особенно заметны: внизу всё цветет и тепло, а в горах цветы и снег.
"Нижние" маршруты находятся в предгорье с тёплым, мягким климатом: это водопады Руфабго, Хаджохская теснина, ущелье Мешоко, Гранитный каньон и сплав по реке Белой, эко-центр Гузерипль, Орлиная полка и Гуамское ущелье, термальные источники.
"Верхние" маршруты находятся в южной, но уже горной части Адыгеи, которая отличается более прохладным высокогорный климатом: это однозначно Плато Лаго-Наки, восхождение на г. Оштен и прогулка по Курджипсу, а также дикие пещеры. Снег в высокогорье лежит до середины мая, иногда и до конца месяца. Основная опасность в горах: ветра и резкое изменение погоды. Важно: при восхождении на г. Оштен может начаться град, снег, сильный ветер, резкий перепад температуры.
Перед поездкой посмотрите обязательно прогноз погоды на неделю вашего отдыха по локациям.
Чтобы было проще ориентироваться, мы разделили вещи по группам. В каждой перечислили обязательные вещи. Дополнительные отметили, как по желанию.
ДОКУМЕНТЫ
- Паспорт РФ (внутренний) - на всякий случай распечатайте копию главной страницы паспорта и отправьте скан сами себе по электронной почте.
- Страховой полис медицинский (ОМС и по желанию медицинскую туристическую страховку от несчастных случаев).
- Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, есть банкоматы в поселке, многие сувенирные лавки принимают переводы).
- Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков).
- Документы на ребенка: 1) паспорт, 2) свидетельство о рождении, 3) справка школьника (если едите поездом).
ГАДЖЕТЫ
- Смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее.
- На нашей базе – хороший интернет дает только Билайн. В летнем лагере-глэмпинге “Горный” – ловят все операторы.
- Повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество).
- Наушники (по желанию: для самолета, поезда, вечером послушать музыку).
- Маска для сна, беруши, надувная подушка (по желанию: для перелета, поезда).
Фен можно оставить дома – мы выдаем на базе.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
- Плавки/купальник и шлепанцы (не вьетнамки!) – для термальных источников, рафтинга, каньонинга и купания в водопадах.
- Небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
- Сидушка туристическая (хоба, подпопник) складная или на резинке. Цена от 250 руб.
- Солнцезащитные очки (лучше поляризационные, т. к. защищают глаза от белого снега).
- Дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.
- Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи и дождя. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная в горах.
- Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя и для каньонинга). Можно заменить на целлофановый пакет на крайний случай.
- Садовые/строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250 руб. Классно помогают при "грязной" погоде.
- Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).
- Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.
ГИГИЕНА и КОСМЕТИКА
- Зубная щетка и паста.
- Дезодорант.
- Шампунь и бальзам (по 100 мл на неделю хватит).
- Гель для душа 100 мл / мыло + мочалка.
- Ватные палочки и диски.
- Расческа.
- Солнцезащитный крем SPF 80+ для мая и июня, 50..35+ для июля и августа.
- Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца).
ОБУВЬ и ОДЕЖДА для путешествия
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя (в горах даже от снега, бывают летом чудеса), солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
ОБУВЬ. Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой!
- Первая пара – легкие и быстросохнущие кроссовки с нескользкой подошвой (для прогулок, каньонинга и скалолазания).
- Вторая пара - треккинговые кроссовки, кроссовки для пересеченной местности. Если есть треккинговые ботинки, тоже подойдут (особенно, если в туре есть восхождение на г. Оштен).
- Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
ОДЕЖДА. Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды
- Куртка (ветрозащитная, водонепроницаемая).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.
- Шапка флисовая (поверьте, может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен:
- Термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).
- Флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для теплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / легкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Чтобы ничего не забыть, распечатайте этот список. Отметьте плюсиками всё, что у вас есть и вы хотите взять. Исключите из полученного списка всё, без чего можете обойтись.