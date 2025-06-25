2 день

Каньонинг по ущелью р. Мешоко, скальный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).

Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкаетсякрасивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!

Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Совместное время на скалах, преодоление страхов, взаимная помощь и поддержка, вера друг в друга – вот, что такое семейное скалолазание.

Лазить так же естественно, как ходить, бегать, плавать и прыгать.

Вас ждет несколько трасс разных уровней сложности.

Инструктор обучит и покажет основные приемы скалолазания и организации страховки на скалах.

Для дополнительной мотивации детей забраться повыше – на каждой трассе наверху будет приятный "бонус" за новое достижение.

Вечером, на базе, нас ждет мастер-класс по туристическим узлам.

Вы узнаете про основные узлы, их названия, для чего и в каких ситуациях они используются и как их правильно вязать.

Полезный навык, даже если вы не занимаетесь скалолазанием!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160