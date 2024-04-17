Майские каникулы на геотермальных источниках
Вас ждет поездка в горное ущелье «Руфабго», конная прогулка по урочищу Мишоко и посещение Свято-Михайловского монастыря. А расслабиться после насыщенного дня можно будет в бассейнах с геотермальной водой.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Краснодар. Геотермальные источники
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Что входит в стоимость тура").
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
«Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужин.
Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Каньон реки Мишоко. Геотермальные источники
09:00 Завтрак.
Отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
- Альтернативный маршрут — конная прогулка.
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Изучаем окрестности поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван «Хаджохская теснина».
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров.
14:00 Обед.
После обеда отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или гостевом доме на выбор.
Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами:
- Замок «Грез»;
Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 43 000 руб. /чел.;
- Коттедж «Аквариум» (коттедж на берегу горной реки);
- номер на 2 этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площадь 44 кв. м. — 43 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 41 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «У горы»;
Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (не термальный). Номера со всеми удобствами — 47 500 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный»;
Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 39 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «У Сергея»;
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 500 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт»;
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «На Аминовской».
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 34 000 руб. /чел.;
- Гостиница "Графство Хаджох"
Маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 29 500 руб. /чел.;
Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 4-х местных номерах со всеми удобствами:
- номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок «Грез» — 33 500 руб. /чел.;
- в гостевом доме «Деревянные коттеджи» — 33 500 руб. /чел.;
Хостел
- Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ — 26 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Замок «Грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Коттедж «Аквариум»
Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2-ой этаж – большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «1001 ночь»
Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.
В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
- Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер
- Входные билеты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. /чел., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. оборудованная пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. билеты на "Водопады Руфабго" - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. /чел. частная коллекция "Беловодье" - 200 руб. /чел. музей Природы - 400 руб. /чел. посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб. /чел. Национальный музей в Майкопе - 300 руб. /чел. музей Востока - 150 руб. /чел. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 7 до 13 лет - 400 руб
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб. /чел., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Билеты на «Водопады Руфабго» - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. /чел
- Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб. /чел
- Музей Природы - 400 руб. /чел
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб. /чел
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб. /чел
- Музей Востока - 150 руб. /чел
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 7 до 13 лет - 400 руб
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
- фото- или видеоаппаратурра (в непромокаемой упаковке);
- треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в дни заездов (суббота, воскресенье, среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
- Время отправления автобуса из ж/д вокзала г. Краснодара — 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура):
Обратный трансфер в субботу.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 на ж/. д вокзал. .
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. с чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Как самостоятельно добраться до места сбора?
Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.
Можно заказть индивидуальные и групповые трансферы:
- г. Мин. Воды – п. Каменномостский;
- г. Архыз – п. Каменномостский;
- г. Белореченск – п. Каменномостский;.
- г. Майкоп – п. Каменномостский;
- п. Каменномостский – п. Бетта и др.
Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте.
В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.
Как организовано питание в туре?
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.
Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Скважина №12-т:
- Глубина скважины – 1 595 м., температура воды 86 С.
- Газы растворенные: СО2,СН4,N2.
- Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для пенсионеров — 10%.
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
- 10% - Для детей с 12 до 16 лет.