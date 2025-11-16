3 день

Маршрут в дикие пещеры

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).

Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.

Итак, дикие пещеры!

О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Лучше один раз увидеть!

Вечером, после ужина – мастер-класс.

Будем учиться ставить палатку, разводить костер, собирать вещи в поход – это увлекательно, интересно и полезно для ребенка.

Особенно, если он ни разу не был в походе.

Наверняка, и вы откроете что-то новое и узнаете больше о своем ребенке.

