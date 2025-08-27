3 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Краснодару. Посещение винного клуба Chateau Tamagne

Завтрак в поезде.

08:08 Прибытие туристического поезда в Краснодар.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара.

Вы узнаете об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышите рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет.

Увидите современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал кубанскую землю:

войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко;

памятник императрице Екатерине II;

площадь имени А. С. Пушкина;

памятник Святой Екатерине.

Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Обед в ресторане.

Гости услышат казачьи песни, попробуют блюда кубанской кухни в авторском исполнении и все это в индивидуальной и аутентичной атмосфере.

Гастро-сет из 3 блюд с элементами мастер-класса по приготовлению.

Посещение одного из значимых современных объектов города — парка «Краснодар».

На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью.

Посещение японского сада в парке «Краснодар» — это уникальное место, которое стало популярным среди жителей города и туристов, его главной особенностью является возможность погрузиться в атмосферу восточной культуры.

В стоимость посещения включен депозит 1500 руб. в кофейне «Киссатен» (авторский чай, кофе, блюда японской кухни: сендвичи сандо, японские пончики Окинава, моти, мункейки).

Переезд в центр города для посещения винного клуба.

Посещение винного клуба Chateau Tamagne.

Это уникальная площадка, которая сочетает торговый, дегустационный и презентационный залы.

Винный клуб Chateau Tamagne задуман как место для интерактивного общения с посетителями.

На площади около 400 м² размещено более 200 позиций тихих и игристых вин.

Комплексная программа с дегустацией тихих и игристых вин с гастрономическим сопровождением (фермерские сыры, оливки, гриссини), игра «Винное казино».

Трансфер на ж/д вокзал «Краснодар-1».

21:32 Отправление туристического поезда в Таганрог.

