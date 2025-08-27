Мы отправимся в питейный дом и осмотрим все
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд №928/927 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
11:00 Отправление туристического поезда №928/927 в Майкоп с Казанского вокзала.
Экскурсионная прогулка по Майкопу, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра и ферма альпак
Завтрак в поезде.
10:08 Прибытие туристического поезда в Майкоп.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра и традиционного пирожка с адыгейским сыром — халюж.
Чаепитие (горный чай, сыр, халюж, мёд).
Адыгейский сыр — брендовый продукт республики Адыгея.
Посещение фермы альпак.
Промышленная экскурсия в питейный дом, осмотр всех этапов производства с дегустацией 3 алкогольных напитков (строго 18+).
Ужин из блюд национальной кухни, с участием артистов ансамбля национального танца.
Экскурсионная прогулка по улицам и площадям центральной части Майкопа (мечеть, монумент Единения и Согласия, памятник и фонтан Дружбы).
Трансфер на ж/д вокзал.
20:45 Отправление поезда в Краснодар.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Краснодару. Посещение винного клуба Chateau Tamagne
Завтрак в поезде.
08:08 Прибытие туристического поезда в Краснодар.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара.
Вы узнаете об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышите рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет.
Увидите современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал кубанскую землю:
- войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;
- Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко;
- памятник императрице Екатерине II;
- площадь имени А. С. Пушкина;
- памятник Святой Екатерине.
Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.
Обед в ресторане.
Гости услышат казачьи песни, попробуют блюда кубанской кухни в авторском исполнении и все это в индивидуальной и аутентичной атмосфере.
Гастро-сет из 3 блюд с элементами мастер-класса по приготовлению.
Посещение одного из значимых современных объектов города — парка «Краснодар».
На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью.
Посещение японского сада в парке «Краснодар» — это уникальное место, которое стало популярным среди жителей города и туристов, его главной особенностью является возможность погрузиться в атмосферу восточной культуры.
В стоимость посещения включен депозит 1500 руб. в кофейне «Киссатен» (авторский чай, кофе, блюда японской кухни: сендвичи сандо, японские пончики Окинава, моти, мункейки).
Переезд в центр города для посещения винного клуба.
Посещение винного клуба Chateau Tamagne.
Это уникальная площадка, которая сочетает торговый, дегустационный и презентационный залы.
Винный клуб Chateau Tamagne задуман как место для интерактивного общения с посетителями.
На площади около 400 м² размещено более 200 позиций тихих и игристых вин.
Комплексная программа с дегустацией тихих и игристых вин с гастрономическим сопровождением (фермерские сыры, оливки, гриссини), игра «Винное казино».
Трансфер на ж/д вокзал «Краснодар-1».
21:32 Отправление туристического поезда в Таганрог.
Обзорная автобусная экскурсия в Таганроге. Гастрономический трамвай. Мастер-класс по приготовлению вареников
Завтрак в поезде.
07:05 Прибытие туристического поезда в Таганрог.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…».
Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете самые интересные факты о его знаменитых жителях.
Вас ждет знакомство с историко-архитектурной заповедной частью города: памятник основателю города Петру I, Александру I, дворец Алфераки, знаменитую Каменную лестницу, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.
Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города.
Приглашаем вас на уникальное кулинарное путешествие, вдохновленное величием трех императоров.
Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.
Меню:
- эклер с паштетом из куриной печени с ягодным конфи и попкорном из гречки — роскошный вкус, достойный императорского стола, напоминающий о том, как изысканные блюда украшают события высокого ранга;
- форшмак из сельди, саргана и луфаря с печёным яблоком на бородинском хлебе с клюквой и тыквенными семечками — вдохновленный традициями русского застолья, это блюдо переносит вас во времена, когда город славился своим богатым наследием;
- наполеон как у бабушки с жареным шоколадом — десерт, который настраивает на теплую ностальгию, связывая нас с детством и имперскими традициями сладостей;
- напиток — освежающие напитки, которые подчеркнут гармонию вкусов и подарят вам настоящее наслаждение.
Посещение музея «Литературный музей А. П. Чехова».
Экспозиция музея представляет собой изучение жизни и творчества Антона Павловича Чехова, а также влияния Таганрога на его произведения.
Пешеходная часть экскурсии: «Богудония с судаком» — это полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка в юго-западной части Таганрога.
Вы пройдете самыми заповедными тропами, которые еще помнят рыбаков и контрабандистов прошлого, окутанного тайнами.
Обед с горячительным напитком.
Мастер-класс по приготовлению вареников в кафе города.
Когда все вареники готовы, они отправляются в кипящую воду, где варятся до готовности: и вот уже на столе появляются ароматные и аппетитные вареники, которые будем дегустировать.
- 27.08.2025 Спектакль в театре им. А. П. Чехова;
- 06.10.2025 концертная программа «От барокко до модерна».
Трансфер на вокзал.
Посадка в поезд с 21:00.
Прибытие в Москву. Отъезд
02:59 Отправление поезда в Москву.
Завтрак поезде.
Отдых в поезде.
23:50 Прибытие поезда на в Москву на Казанский вокзал.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Обратите внимание! Стоимость тура динамическая, уточняйте при бронировании.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Заезд 24.08.2025:
|Категория
|4-местное купе
|СВ
СВ
1-местное размещение
(под запрос)
Люкс
(под запрос)
Люкс
1-местное размещение
(под запрос)
|Для взрослых
|85 700
|120 200
|192 700
|под запрос
|под запрос
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|85 200
|119 700
|-
|- (при размещении с 2 взрослыми)
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|52 500
|-
|-
|- (при размещении с 2 взрослыми)
|-
Заезды 03.10.2025:
|Категория
|4-местное купе
|СВ
СВ
1-местное размещение
(под запрос)
Люкс
(под запрос)
Люкс
1-местное размещение
(под запрос)
|Для взрослых
|85 700
|120 200
|197 200
|под запрос
|под запрос
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|85 200
|119 700
|-
|-
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|52 500
|-
|-
|-
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 35 700 руб.
Подселение в купе смешанное (совместно женские и мужские места).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
СВ/ЛЮКС: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.
|ЛЮКС 6 купе
|6-купейный люкс (в каждом люксе 1 душ со шторкой - не душевая кабина+WC c раковиной
|СВ
|2 нижние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, 1 смена белья (бесплатно), уборка каждый день
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе: 1 день: не включено2 день: завтрак, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра, ужин3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед, мастер-класс по приготовлению вареников5 день: завтрак
- 1 день: не включено
- 2 день: завтрак, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра, ужин
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак, обед, мастер-класс по приготовлению вареников
- 5 день: завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп дополнительного места в купе - 35 700 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Может ли программа быть изменена?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.