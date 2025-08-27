Мои заказы

Гастротур на Кавказе. Железнодорожный круиз

Гастротур на Кавказе
Гастрономический маршрут Москва – Майкоп – Краснодар – Таганрог – Москва объединит ценителей аутентичной южной кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, великолепного вина.

Мы отправимся в питейный дом и осмотрим все
этапы производства, продегустируем несколько алкогольных напитков, а затем прогуляемся по историческому и современному центру Краснодара.

Также мы посетим уникальную площадку винного клуба Chateau Tamagne и насладимся ужином из блюд национальной кухни с участием артистов ансамбля национального танца.

Закончим наше путешествие погружением в тайны легендарного рыбацкого поселка и приобретем новый навык — научимся готовить вареники.

Ближайшие даты:
23
авг2
окт

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд №928/927 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

11:00 Отправление туристического поезда №928/927 в Майкоп с Казанского вокзала.

2 день

Экскурсионная прогулка по Майкопу, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра и ферма альпак

Завтрак в поезде.

10:08 Прибытие туристического поезда в Майкоп.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра и традиционного пирожка с адыгейским сыром — халюж.

Чаепитие (горный чай, сыр, халюж, мёд).

Адыгейский сыр — брендовый продукт республики Адыгея.

Посещение фермы альпак.

Промышленная экскурсия в питейный дом, осмотр всех этапов производства с дегустацией 3 алкогольных напитков (строго 18+).

Ужин из блюд национальной кухни, с участием артистов ансамбля национального танца.

Экскурсионная прогулка по улицам и площадям центральной части Майкопа (мечеть, монумент Единения и Согласия, памятник и фонтан Дружбы).

Трансфер на ж/д вокзал.

20:45 Отправление поезда в Краснодар.

3 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Краснодару. Посещение винного клуба Chateau Tamagne

Завтрак в поезде.

08:08 Прибытие туристического поезда в Краснодар.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара.

Вы узнаете об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышите рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет.

Увидите современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал кубанскую землю:

  • войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;
  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко;
  • памятник императрице Екатерине II;
  • площадь имени А. С. Пушкина;
  • памятник Святой Екатерине.

Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Обед в ресторане.

Гости услышат казачьи песни, попробуют блюда кубанской кухни в авторском исполнении и все это в индивидуальной и аутентичной атмосфере.

Гастро-сет из 3 блюд с элементами мастер-класса по приготовлению.

Посещение одного из значимых современных объектов города — парка «Краснодар».

На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью.

Посещение японского сада в парке «Краснодар» — это уникальное место, которое стало популярным среди жителей города и туристов, его главной особенностью является возможность погрузиться в атмосферу восточной культуры.

В стоимость посещения включен депозит 1500 руб. в кофейне «Киссатен» (авторский чай, кофе, блюда японской кухни: сендвичи сандо, японские пончики Окинава, моти, мункейки).

Переезд в центр города для посещения винного клуба.

Посещение винного клуба Chateau Tamagne.

Это уникальная площадка, которая сочетает торговый, дегустационный и презентационный залы.

Винный клуб Chateau Tamagne задуман как место для интерактивного общения с посетителями.

На площади около 400 м² размещено более 200 позиций тихих и игристых вин.

Комплексная программа с дегустацией тихих и игристых вин с гастрономическим сопровождением (фермерские сыры, оливки, гриссини), игра «Винное казино».

Трансфер на ж/д вокзал «Краснодар-1».

21:32 Отправление туристического поезда в Таганрог.

4 день

Обзорная автобусная экскурсия в Таганроге. Гастрономический трамвай. Мастер-класс по приготовлению вареников

Завтрак в поезде.

07:05 Прибытие туристического поезда в Таганрог.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…».

Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете самые интересные факты о его знаменитых жителях.

Вас ждет знакомство с историко-архитектурной заповедной частью города: памятник основателю города Петру I, Александру I, дворец Алфераки, знаменитую Каменную лестницу, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города.

Приглашаем вас на уникальное кулинарное путешествие, вдохновленное величием трех императоров.

Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.

Меню:

  • эклер с паштетом из куриной печени с ягодным конфи и попкорном из гречки — роскошный вкус, достойный императорского стола, напоминающий о том, как изысканные блюда украшают события высокого ранга;
  • форшмак из сельди, саргана и луфаря с печёным яблоком на бородинском хлебе с клюквой и тыквенными семечками — вдохновленный традициями русского застолья, это блюдо переносит вас во времена, когда город славился своим богатым наследием;
  • наполеон как у бабушки с жареным шоколадом — десерт, который настраивает на теплую ностальгию, связывая нас с детством и имперскими традициями сладостей;
  • напиток — освежающие напитки, которые подчеркнут гармонию вкусов и подарят вам настоящее наслаждение.

Посещение музея «Литературный музей А. П. Чехова».

Экспозиция музея представляет собой изучение жизни и творчества Антона Павловича Чехова, а также влияния Таганрога на его произведения.

Пешеходная часть экскурсии: «Богудония с судаком» — это полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка в юго-западной части Таганрога.

Вы пройдете самыми заповедными тропами, которые еще помнят рыбаков и контрабандистов прошлого, окутанного тайнами.

Обед с горячительным напитком.

Мастер-класс по приготовлению вареников в кафе города.

Когда все вареники готовы, они отправляются в кипящую воду, где варятся до готовности: и вот уже на столе появляются ароматные и аппетитные вареники, которые будем дегустировать.

  • 27.08.2025 Спектакль в театре им. А. П. Чехова;
  • 06.10.2025 концертная программа «От барокко до модерна».

Трансфер на вокзал.

Посадка в поезд с 21:00.

5 день

Прибытие в Москву. Отъезд

02:59 Отправление поезда в Москву.

Завтрак поезде.

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие поезда на в Москву на Казанский вокзал.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Обратите внимание! Стоимость тура динамическая, уточняйте при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Заезд 24.08.2025:

Категория4-местное купеСВ

СВ

1-местное размещение

(под запрос)

Люкс

(под запрос)

Люкс

1-местное размещение

(под запрос)

Для взрослых85 700120 200192 700под запроспод запрос
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)85 200119 700-- (при размещении с 2 взрослыми)-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)52 500--- (при размещении с 2 взрослыми)-

Заезды 03.10.2025:

Категория4-местное купеСВ

СВ

1-местное размещение

(под запрос)

Люкс

(под запрос)

Люкс

1-местное размещение

(под запрос)

Для взрослых85 700120 200197 200под запроспод запрос
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)85 200119 700---
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)52 500----

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 35 700 руб.

Подселение в купе смешанное (совместно женские и мужские места).

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

СВ/ЛЮКС: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.

ЛЮКС 6 купе 6-купейный люкс (в каждом люксе 1 душ со шторкой - не душевая кабина+WC c раковиной
СВ2 нижние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, 1 смена белья (бесплатно), уборка каждый день
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе: 1 день: не включено2 день: завтрак, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра, ужин3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед, мастер-класс по приготовлению вареников5 день: завтрак
  • 1 день: не включено
  • 2 день: завтрак, мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра, ужин
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: завтрак, обед, мастер-класс по приготовлению вареников
  • 5 день: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Выкуп дополнительного места в купе - 35 700 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Может ли программа быть изменена?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

