Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
«Познакомитесь с гастрономическим достоянием региона — винами, посетив Chateau Tamagne, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Голубицкое», «Подворье старого грека»»
10 июл в 10:00
15 авг в 10:00
57 600 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
«Доберёмся и к черноморским берегам: проникнемся расслабленной курортной атмосферой Геленджика, а также прочувствуем французскую роскошь и тонкие ароматы вин в комплексе Chateau de Talu, стилизованном под Версальский дворец»
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Кубанские просторы. Южное радушие
Начало: Г. Краснодар
«Путешествие по русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» с дегустацией игристых вин»
12 июн в 10:00
2 ноя в 10:00
23 400 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
«Дегустационный сет в Chateau Pinot включает 6 видов вин и эскарго де Бургонь»
11 июн в 10:00
27 июн в 10:00
83 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООстровский9 января 2025В Новый год настроился ехать. Оставил заявку, почти сразу связались. В целом сервис на уровне.
- ВВалерия5 января 2025Тур замечательный! Грамотно, чётко и ответственно организаторы подобрали тур и проконсультировали! Экскурсовод владеет информацией, которая помогла представить всю прелесть места. Подъем на Эльбрус -самое лучшее, что может быть!
- ЕЕвгения4 января 2025Обратилась в турфирму по рекомендации, прослушав, что организаторы продумывают тур до мелочей, решила попробовать и приобрела трёхдневный тур на Новый
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Винные туры" можно забронировать 4 тура от 23 400 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2025 год по теме «Винные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 23400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль