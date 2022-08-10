Программа тура по дням
Прибытие. Бзрпинский карниз
Приезд в п. Красная Поляна.
9:00 Сбор группы: привокзальная площадь, железнодорожная станция Роза Хутор.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
Трансфер Роза Хутор — хребет Псехако.
По широкой тропе среди пихтового леса поднимаемся на Бзрпинский карниз.
Обед.
Переход к лагерю Холодный.
Радиальный выход на ледник Холодный
Радиальный выход на ледник Холодный.
Вы прогуляетесь по руслу пересохшего ручья, подниметесь на ледник Холодный и дотронетесь до вечных снегов и льдов Кавказа.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Дзитакские озера. Отъезд
Возвращение в цивилизацию.
По пути осматриваем Дзитакские озера.
Любуемся висячей долиной и восхищаемся природой кавказского заповедника.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный городок
Проживание в туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на вокзале
- Подъем на канатной дороге Газпром на верх хребта Псехако
- Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
- Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
- Работа инструктора-проводника
- Обеспечение продуктами питания на маршрут
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Сочи и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Сбор в Сочинском национальном парке - 200 руб. /сут. /чел
- Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- бахилы на ноги;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
- рюкзак 80-100 л;
- сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос и фляга для воды общим объемом 2 л.;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участникам тура?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
Численность группы от 6-х до 12-ти человек.
При количестве участников программы менее 6 – программа считается индивидуальной, стоимость рассчитывается по запросу.
На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых.