Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае

Очень красивы и доступны Дзитакские озера. Самое значительное озеро — Большое — площадью 20 000 м2 и максимальной глубиной до 10 м. Вы прогуляетесь по руслу пересохшего ручья, подниметесь на ледник Холодный и дотронетесь до вечных снегов и льдов Кавказа
4.67
3 отзыва
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Ближайшие даты:
16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Бзрпинский карниз

Приезд в п. Красная Поляна.

9:00 Сбор группы: привокзальная площадь, железнодорожная станция Роза Хутор.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

Трансфер Роза Хутор — хребет Псехако.

По широкой тропе среди пихтового леса поднимаемся на Бзрпинский карниз.

Обед.

Переход к лагерю Холодный.

Прибытие. Бзрпинский карнизПрибытие. Бзрпинский карнизПрибытие. Бзрпинский карнизПрибытие. Бзрпинский карниз
2 день

Радиальный выход на ледник Холодный

Радиальный выход на ледник Холодный.

Вы прогуляетесь по руслу пересохшего ручья, подниметесь на ледник Холодный и дотронетесь до вечных снегов и льдов Кавказа.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Радиальный выход на ледник ХолодныйРадиальный выход на ледник ХолодныйРадиальный выход на ледник ХолодныйРадиальный выход на ледник Холодный
3 день

Дзитакские озера. Отъезд

Возвращение в цивилизацию.

По пути осматриваем Дзитакские озера.

Любуемся висячей долиной и восхищаемся природой кавказского заповедника.

Дзитакские озера. ОтъездДзитакские озера. ОтъездДзитакские озера. ОтъездДзитакские озера. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный городок

2 ночи

Проживание в туристических палатках.

Палаточный городок

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на вокзале
  • Подъем на канатной дороге Газпром на верх хребта Псехако
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
  • Работа инструктора-проводника
  • Обеспечение продуктами питания на маршрут
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Сочи и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Сбор в Сочинском национальном парке - 200 руб. /сут. /чел
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Ж/д станция «Роза Хутор»
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • треккинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100 л;
  • сидушка;
  • треккинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2 л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования к участникам тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Численность группы от 6-х до 12-ти человек.

При количестве участников программы менее 6 – программа считается индивидуальной, стоимость рассчитывается по запросу.

На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых.

Нужно ли оформлять пропуск в заповедник?
С 25.06.2024 при посещении нескольких маршрутов Кавказского заповедника необходимо оформить пропуск Сочинского национального парка. Дополнительная оплата на месте прибытия в Сочинском национальном парке - 200 руб. /сут. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Г
10 авг 2022
Тур "Дзитакские озера" рекомендую, как очень живописный, средне сложный, подходит для всей семьи. Есть возможность полюбоваться горами поднимаясь по канатной дороге до карниза Пихтового, испытать себя при подъёме на Бзерпинский карниз, затем любование высокогорной природой, буйством красок, купание в горном озере. Пешие переходы налегке. Конечно горы остаются горами, поэтому нужно одеваться по погоде, летом часто бывают дожди и грозы.
А
13 сен 2021
Выбрали тур выходного дня на Дзитаткские озера и не пожалели. Координация тура с самого начала от заключения договора до передачи нас гиду была на высшем уровне. Гид Сергей - доброжелательный,
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общительный, просто кладезь информации и местах, которые мы посетили. Виды шикарные. Единственное, что хотелось бы изменить это питание. Думаю, что даже при таком небольшом бюджете некоторые продукты можно заменить на более съедобные. В остальном всё прекрасно)

О
23 июл 2021
Отличный тур

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