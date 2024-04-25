Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину. Ну и конечно же — пешие прогулки и романтика палаток в природном парке «Большой Тхач».
июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Хаджохская Теснина
14:00 Размещение на базе в пос. Каменномостский в номерах или палатках, знакомство с инструктором, инструктаж.
Обед.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию.
По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки.
Доедем на микроавтобусе до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
Обед на маршруте
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Сплав, конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белой.
Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, на территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником (время сплава 1,5 часа).
14:00 Обед.
15:00 Выезд на конную прогулку.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
Подготовка к походу.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
В этот день активности за доп. плату.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Заброска на ГАЗ-66. Пешеходный маршрут к «Княжеской» поляне
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер до пос. Сахрай.
Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай — «Тайвань».
На ГАЗ-66 мы максимально подберемся до подножья горы, чтобы исключить самостоятельный переход через 11 бродов горной реки под названием Большой Сахрай и преодоление более 15 км.
Пешеходный маршрут к "Княжеской" поляне идет по крутой лесной тропе.
Сначала тропа идет вверх до поляны Фирсовой, дальше поднимаемся до «Княжеской».
Здесь будет разбит наш первый палаточный лагерь.
Это фантастическое место, окруженное скалами и чудесными панорамами.
С поляны открываются бескрайние виды на долину Мостовского и Майкопского районов.
Восточная сторона поляны обрывается крутым склоном в ущелье реки Ходзь с практически девственной природой.
Поляна «Княжеская» имеет богатую историю и ее название говорит о многом.
Здесь в 1888 году Петром Николаевичем и Георгием Михайловичем Романовыми была организована Великокняжеская Кубанская охота.
Обед и ужин в походных условиях.
Совместное приготовление пищи.
Восхождение на Большой Тхач
Встречаем рассвет, только ради этого стоит сюда прийти!
Сегодня начнется восхождение.
По еле заметной тропе поднимаемся от подножья на первый зубец Большого Тхача.
Отсюда открываются панорамы на весь Большой Кавказский Хребет, в хорошую погоду видно Эльбрус, Лаго-Накское нагорье, Фишт, Оштен, плато «Бамбаки» и горы Джемарук, Чугуш, Джуга, Тыбга. Чем выше, тем сильнее впечатление от Чёртовых ворот.
Их громада всё мрачнее нависает над пейзажем, производя сильное впечатление, а если быть точнее это Левый и Правый Ачешбоки.
Именно с них начинается территория Кавказского заповедника.
Далее следуем по зубцам выше и выше, пока не достигаем самого высокого.
Это и есть вершина Тхача.
Здесь захватывающее зрелище, внизу скалы 300 м и «весь мир на ладони».
Спуск вниз занимает около 1 часа, ночевка на перевале в палатке или в балагане «Ветреном» — домике, специально построенном для туристов.
Обед и ужин в походных условиях.
Переход до скалы «Колокольня». Спуск и возвращение на базу
Переход по тропе у подножья горы Большой Тхач до скалы «Колокольня» и спуск в долину реки Большой Сахрай.
Доходим до места, где нас ждет машина, и едем на базу.
Завтрак и обед в походных условиях.
18:00 Ужин на базе.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Отъезд
9:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в п. Каменномостский на базе и в палатках на маршруте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
При двухместном размещении в палатке — 48 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 15 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Палаточный лагерь на маршруте.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте
- Прокат группового снаряжения (палатки, основные верёвки, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи)
- Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Купание в бассейне на территории размещения
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
- Посещение термальных источников (по желанию) - от 400 руб. /взр., 200 руб. /дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
- Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Рафтинг - от 1 500 руб
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- бахилы на ноги;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник; пенополиуретановый коврик;
- трекинговая обувь;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или нейлоновые высокие сапоги);
- рюкзак 80-100 л;
- сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос и фляга для воды общим объемом 2 л;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
- Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 11:00 до 13:00;
- Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
На какую температуру необходимо взять спальный мешок?
+ 5 и выше.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие требования к участникам маршрута?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
На маршрут допускаются дети с 8 лет, только в сопровождении взрослых.