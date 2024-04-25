3 день

Сплав, конная прогулка

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белой.

Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, на территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником (время сплава 1,5 часа).

14:00 Обед.

15:00 Выезд на конную прогулку.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

Подготовка к походу.

19:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

В этот день активности за доп. плату.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.