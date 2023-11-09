Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
5
2 отзыва
Национальный парк — красивейшее место на границе Краснодарского края и республики Адыгея. Мы совершим поход по его живописным тропам, справятся даже новички.
Поднимемся на Большой Тхач, полюбуемся закатом и морской гладью с высоты, сделаем много кадров, достояных открыток. Ночи в палатках в лесу подарят ощущение умиротворения и единения с природой.
А еда, приготовленная на костре покажется вам самым вкусным деликатесом, который вы когда-либо пробовали.
Ближайшие даты:
9 мая
6 июн
12 июн
11 июл
1 авг
22 авг
19 сен
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.
Проживание. В палатках
Питание. 3-разовое, походное. Приготовление пищи на газу и костре
Километраж. 25 км
Связь и интернет. Связи и интернета на маршруте нет
Программа тура по дням
1 день
Переезд в Новопрохладный, начало похода
Встречаемся на ж. -д. вокзале и едем в посёлок Новопрохладный, откуда на Газ-66 доедем до поляны Тайвань. Поднимемся по живописной долине русла реки Большой Сахрай, любуясь по дороге многочисленными водопадами, скалами и каньонами. Поставим палатки, приготовим ужин на костре и переночуем под звёздным небом.
2 день
Путь до подножия
Сегодня совершим подъём к подножию горы Большой Тхач, посетив по пути скалу Колокольню, названную так из-за схожести с башней. Монолитный утёс будто подглядывает из-за хвойного леса, а в плотном известняке скалы зияют пещеры, в которых, по некоторым данным, когда-то селились древние люди. Заглянем в грот, стены которого сложены кристаллами кальцита.
Вдоль отвесных стен Большого Тхача через могучий еловый лес дойдём до уютной поляны, где стоит балаган Ветреный — сооружённый из подручных материалов домишко. Здесь и установим палатки для ночёвки.
3 день
Штурмуем вершину
Вот и настал день покорения вершины! Большой Тхач — главная гора на границе Горной Адыгеи и Краснодарского края, название которой означает «вечно молодой бог». Поднимемся на его каменную корону, пройдём по хребту, а затем спустимся на Княжескую поляну — просторное, ровное плато с потрясающими террасами и видом с обрыва на каньон. Столько головокружительных панорам ждёт нас сегодня, готовьтесь!
Ночёвка в палатках на Княжеской поляне.
4 день
Спуск и возвращение в Краснодар
Утром вдоль реки Малый Сахрай спустимся на уже знакомую нам поляну Тайвань. Там разместимся в Газ-66 и вернёмся в Краснодар.
Проезд до места начала маршрута (Адыгея, пос. Новопрохладный) и обратно
Прокат личного снаряжения (при необходимости)
Трансфер из Краснодара ~ 2000 ₽ в одну сторону
Заброска на Газ-66 ~ 600-1000 ₽ в одну сторону
Место начала и завершения?
Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 18 туристов
Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму, кандидат в мастера спорта по горному туризму.
В 2017 году занял 3-е место в Чемпионате Мира по горному туризму.
С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов и восхождений.
С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений.
Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
9 ноя 2023
Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
И
Игорь
23 июля 2023
Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!