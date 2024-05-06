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Авторский тур
7 дней
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
«Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Вас ждет много каньонинга, рафтинга, треккинга, скалолазания, непременно восхождение, много отличного настроения каждый день, хорошая музыка, вечерние увеселения, ночные бдения у костра с гитарой, масса общения — уверены, получится волшебно»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
«10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
«Маршрут привлекателен для фотографов, любителей восхождений и просто любителей отдыха с палатками»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ИИрина24 апреля 2024В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ЮЮлия22 октября 2023Лучший тур в моей жизни!
- ННикита17 октября 2023Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
- ККсения12 сентября 2023Данный тур выше всяких похвал! Абсолютно всё было организовано на высшем уровне, правда были форс-мажорные обстоятельства при трансфере в аэропорт,
- ММария26 августа 2023Для нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизнь. Плюсы: 1) Каждый день был насыщеннее другого; времени, чтобы
- ААлександра29 октября 2022Тур замечательный! Была в августе 2022. Программа очень насыщенная и продуманная! Работают профессионалы своего дела, очень приятные люди, с которыми
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Восхождения»
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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Восхождения" можно забронировать 6 авторских туров от 26 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Совершаем восхождения в Краснодаре на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Краснодара и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август