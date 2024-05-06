Восхождения в Краснодаре

Найдено 6 туров в категории «Восхождения» в Краснодаре, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
«Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000 за человека
Мультиактив в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Вас ждет много каньонинга, рафтинга, треккинга, скалолазания, непременно восхождение, много отличного настроения каждый день, хорошая музыка, вечерние увеселения, ночные бдения у костра с гитарой, масса общения — уверены, получится волшебно»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000 за человека
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
«10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400 за человека
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
«Маршрут привлекателен для фотографов, любителей восхождений и просто любителей отдыха с палатками»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • В
    Валерия
    15 марта 2024
    Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
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    Сочи до олимпиады 2014. На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов. Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна». Билеты на ж/д приобретали самостоятельно. Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что: - отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться); - стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период. Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *. Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине. Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница! Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом. Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть) Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319). Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу. Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня. Фен слабенький, но сушит)) Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно). Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината). Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях). Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо. Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного). Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса. Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное. По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному. Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение). Было бы здорово, если бы: все было тёплое; были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные). Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали. Где было вкусно? Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось. Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит. Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак)) А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все)) Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят); -освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы. Это же мелочи, но они нужны для комфорта. И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат? Теперь про саму экскурсионную программу. Здесь нам повезло. По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной. Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию. Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день. Эмоции самые положительные. Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки. Поясню по дням. 1 день- все соответствует заявленному; 2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет) Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет. Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной) 3 день - здесь какая-то неразбериха вышла. Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю. Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие! Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса. Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить! Про парк расскажу чуть позже. Про экскурсию на Красную поляну. На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда. В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор». Предварительно мы не посетили: -водопад «Девичьи слёзы»; -пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику; -дольменный комплекс. Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила! Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор». Про обеды отдельная история. Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед. Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение. И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно). С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку. Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований). Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?! Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны. Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину. Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось. Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии. Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует. А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист) 4 день - свободный. Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения. Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель). 5 день - парк «Южные ворота» понравился. Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику. На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай. По вкусу нормально, но мне сочности не хватило) После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще. Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день). Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная. 5 - день. Посещение храмов. Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста. Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…). Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай. И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03. Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024! Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области) Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу)) А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего)) Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила. Как и везде кадры решают все! Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом. Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!

    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024
  • А
    Алексей
    15 ноября 2023
    Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьямиС организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Лучший тур в моей жизни!
    Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!Лучший тур в моей жизни!
  • Н
    Никита
    17 октября 2023
    Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
    Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
    Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и
  • К
    Ксения
    12 сентября 2023
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Данный тур выше всяких похвал! Абсолютно всё было организовано на высшем уровне, правда были форс-мажорные обстоятельства при трансфере в аэропорт,
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    но от этого никто не застрахован:) на рейс успели все! Отдельное спасибо нашему замечательному гиду, Анне! Лучше гида, я ещё не встречала.

  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Для нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизнь. Плюсы: 1) Каждый день был насыщеннее другого; времени, чтобы
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    сесть и заскучать, не было, и это точно большой плюс. Программа была разнообразна настолько, что мысли "ну, это мы вчера уже видели" не возникало. В целом, остались очень довольны с кучей красивых фотографий и незабываемых впечатлений. 2) Гостевые дома "Рябиновые бусы" и "Горная Лаванда" находятся на берегу очень живописной реки, где мы с удовольствием проводили свои вечера вместе с новыми знакомыми. 3) Приятный гид, который отвечал на все вопросы, рассказывал об истории края и достопримечательностях нашего тура, делился забавными историями. 4) Там нет комаров!!! Мы были в туре в конце августа, морально готовились к тому, что без энцефалитных костюмов и специальных спреев длительных прогулок по лесу мы не переживем. Гид предупредил нас, что по пути к гроту Череп мы должны быть готовы к назойливым москитам. На деле же… за несколько часов подъема мы увидели три полуживых комарика. Для нас, как для жителей Урала, где ты заходишь в лес, а комары уносят тебя целиком, чтобы оставить "на потом", это было приятным сюрпризом. Мы прибыли в Адыгею без особой физической подготовки, не были до этого в других активных турах. Но после этих 7 дней точно можем сказать, что перезагрузились на все 100%, полюбили активный отдых и жизнь:) Но были и свои минусы: 1) В программе заявлен "сырный мастер-класс". На деле же обычная дегустация сыра с последующей его покупкой. Я не имею ничего против дегустации сыра вместо мастер-класса (еще при том, что им мы там наелись на месяц вперед), но почему нельзя было указать этого в программе? 2) Всех участников тура сильно смутил рафтинг. В программе заявлено время в 1.5 часа. На деле же мы провели на воде от силы минут 10-15 при том, что мы еще и доплатили за маршрут с повышенной сложностью. Телефоны в защитных чехлах взять запретили, оправдывая это тем, что мы можем их потерять. На деле же на всех рафтах, кроме нашего люди без каких-либо проблем пользовались телефонами для съемки. Закончилось это тем, что за 15 минут не самого увлекательного рафтинга с нас попросили 2000 рублей за съемку (конечно же, никто покупать эти фотографии не захотел).

    Для нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизньДля нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизньДля нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизньДля нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизнь
  • А
    Александра
    29 октября 2022
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Тур замечательный! Была в августе 2022. Программа очень насыщенная и продуманная! Работают профессионалы своего дела, очень приятные люди, с которыми
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    нестрашно погружаться в этот экстрим) Отдельно хочу сказать про просто бомбическую еду, которой нас кормили. Порции огроменные и все нереально вкусно. Полный восторг от тура и одни положительные впечатления?

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Восхождения»

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  3. За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
  4. Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
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  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Восхождения" можно забронировать 6 авторских туров от 26 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Совершаем восхождения в Краснодаре на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Краснодара и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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