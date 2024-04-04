Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения! В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.
Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в горную Адыгею
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Ущелье реки Руфабго
После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.
Именно эта часть самая живописная и удаленная.
Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.
Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.
Колорит здешним местам придает растительность - буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным местам.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух!
Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Поздравляем девочек с 8 марта, открываем бутылочку шампанского, любуемся невероятными видами.
Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. В этом волшебном месте легко радоваться жизни и представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
Далее садимся в минивены и едем к Гранитному каньону, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком. Далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Варианты проживания
База «Формула активного отдыха»
Это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.
Коттеджи № 1, 2, 3 В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4 В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел) Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - трехразовое питание, 5-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструктора
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников
- Входные платы на все объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (3000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Обувь:
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой;
- первая пара - высокие непромокаемые ботинки (если есть треккиноговые ботинки, лучше взять их);
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
- весной берите спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды;
- для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая – по желанию (для ранней весны)
- дождевик (пончо плотный);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (Обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой) для ранней весны очень актуально!
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!), можно взять и шорты (если погода позволяет);
- носки (1 термоноски и 2-3 пары обычных);
- головной убор:
- для ранней весны рекомендуем взять шапку, а также шарф или флисовый гейтер (баффик) – закрыть горло и шею, перчатки;
- на солнечную погоду – кепка/панама (! обязательно с козырьком);
- купальный костюм (плавки или купальник) – для термальных источников.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер до места начала тура?
Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):
1) жд вокзал Краснодар–1 – база в горах – жд вокзал Краснодар-1
Сбор группы в 15:00. на жд вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды
Сбор группы в 15:00. на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Организация объединенного трансфера возможна при наборе группы от 3-х человек.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.