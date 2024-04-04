4 день

Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. В этом волшебном месте легко радоваться жизни и представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.

Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!

Далее садимся в минивены и едем к Гранитному каньону, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие!

Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.

Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком. Далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

После маршрута возвращаемся на базу.

Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.