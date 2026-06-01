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Южное трио: Калмыкия - Адыгея - Кубань

Откройте для себя буддийские святыни и древние традиции Калмыкии, природные достопримечательности Адыгеи и красоты современной Кубани.

В этом туре вы увидите и посетите столицу Калмыкии – Элисту и самый большой буддийский храм в Европе, знаменитый парк Галицкого в Краснодаре, а также Адыгею с завораживающим глаз плато Лаго-Наки, славящимся своими альпийскими лугами и шикарным видом на горы.
Южное трио: Калмыкия - Адыгея - КубаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Южное трио: Калмыкия - Адыгея - КубаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Южное трио: Калмыкия - Адыгея - КубаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Элисте

Прибытие в г. Элисту.

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-19:30 Тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

Также в восточной части города мы посетим Ступу Просветления и прогуляемся по Городу Шахмат «Сити-чесс».

19:30 Свободное время.

Прибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по Элисте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Калмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.

10:30-12:30 Экскурсия в Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни (Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи 9 метров.

12:30-13:00 Экскурсия Знакомство с буддийской живописью. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.

14:00-15:00 Посещение Верблюжьего острова, катание на верблюдах калмыцкой породы.

15:00-17:00 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности Тодо бичиг (ясное письмо) и рассказ о героическом эпосе Джангар.

17:00-18:30 Свободное время.

18:30 Дополнительно по желанию (не входит в стоимость):

Ужин в одном из лучших мясных ресторанов Уралан, где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина. Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.

Далее свободное время.

Калмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКалмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКалмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКалмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Калмыкия: Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу Геден Шеддуп Чой Корлинг.

Хурул Сякюсн-Сюмэ – буддийский храм хурульного комплекса Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме. В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии раднэ, после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

10:30-13:00 Экскурсия в степь к месту силы Одинокому тополю. Это реликтовое дерево, место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Посещение скульптуры Богиня Зелёная Тара.

13:30-14:30 Обед.

14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.

Свободное время.

Калмыкия: Сякюсн-Сюмэ, Одинокий топольКалмыкия: Сякюсн-Сюмэ, Одинокий топольКалмыкия: Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Калмыкия: Меклетинский заповедник

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-11:00 Трансфер в п. Адык.

11:00-17:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру: в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет. Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по Поющим барханам. В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной: ящерицы, змеи, экзотические птицы. В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.

В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на Горящий источник. Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!

Туристический комплекс Страна Бумба – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.

Обед в туркомплексе калмыцкими блюдами.

17:00 Далее возвращение в Элисту.

Отдых в отеле.

Калмыкия: Меклетинский заповедникКалмыкия: Меклетинский заповедникКалмыкия: Меклетинский заповедник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Краснодар: парк Галицкого

04:00 Выезд из Элисты.

Место сбора: Западные ворота Центрального Хурула.

Завтрак в пути (самостоятельная оплата).

11:00 Прибытие в Краснодар.

Встреча с гидом.

11:00 14:00 Посещение парка Галицкого с гидом. Парк был признан лучшим в номинации Eurasian Park Awards.

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила, что парк Галицкого стал одним из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия.

14:00 15:00 Обед в кафе (самостоятельная оплата).

15:00 Выезд в Адыгею.

18:00 Заселение в отель в Адыгее.

Самостоятельный ужин.

Свободное время.

Краснодар: парк ГалицкогоКраснодар: парк ГалицкогоКраснодар: парк ГалицкогоКраснодар: парк Галицкого
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Адыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещера

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-13:00 Прогулка по горам, посещение плато Лаго-Наки и Азишской пещеры.

Плато Лаго-Наки славится своими альпийскими лугами и захватывающими видами на горы. Оно привлекает любителей природы разнообразием флоры и фауны, а также возможностями для горных походов и катания на лыжах зимой.

Азишская пещера – одно из самых впечатляющих карстовых образований в Краснодарском крае, она знаменита своими сталактитами и сталагмитами.
Треккинг по горам.

13:00-14:00 Гид проведёт вас по самым живописным и вкусным местам Адыгеи.

Обед (самостоятельная оплата).

Вечером возвращение в отель, отдых.

14:00-17:00 Посещение термальных источников (самостоятельная оплата).

Возвращение в отель.

Самостоятельны ужин.

Адыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещераАдыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещераАдыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещераАдыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Выезд в Элисту

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-12:00 Посещение сувенирных лавок, местного базара, дегустация местного чая, мёда, вина.

12:00 Выезд в Элисту.

По возвращению свободное время, отдых в отеле.

Выезд в Элисту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Завершение тура.

Проживание

В данном туре предусмотрено проживание в гостинице/гостевом доме/глэмпинге в Калмыкии и в гостевом доме п. Каменномостский.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере в зависимости от размещения, руб:

Отель «Хубилай Хан»65 200
Глэмпинг88 500
Гостевой дом55 800

Варианты проживания

Отель «Хубилай»

5 ночей

«HUBILAY KHAN HOTEL» представляет собой стильный и современный отель, который расположился в Элисте, рядом с «Южными воротами».

В каждом номере есть кровать с качественным матрасом, мягким изголовьем, прикроватными бра и розетками. Среди дополнительных удобств — телевизор, вместительный шкаф, сейф, стильный санузел с феном, средствами для личной гигиены и полотенцами.

Для дополнительного удобства в номерах предусмотрена чайная станция и холодильник, чтобы вы в любой момент могли устроить перекус. А в кафе при отеле можно попробовать блюда национальной кухни.

В шаговой доступности — Золотые ворота, парк «Дружба», Пагода семи дней, Золотая обитель Будды Шакьямуни. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, а до аэропорта — 8,3 км.

Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Глэмпинг «Хотон»

5 ночей

Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.

Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.

Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.

Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.

При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».

Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.

Глэмпинг «Хотон»Глэмпинг «Хотон»Глэмпинг «Хотон»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Глэмпинг «Аршан»

5 ночей

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Центральный»

5 ночей

Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой. В доме 4 номера, санузел общий.

Гостевой дом

2 ночи

Проживание в Адыгее предусмотрено в гостевом доме в номерах с удобствами. На территории термальные источники.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 ночей (размещение на выбор в Элисте, гостевой дом в Адыгее)
  • Трансферы на автобусе по программе
  • Питание: 6 завтраков, 4 обеда
  • Экскурсионное сопровождение по Элисте, парку Галицкого в Краснодаре, Адыгее
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Элисты и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтраки в 1 и 5 дни4 обеда (с 5 по 8 день) ужины
  • Завтраки в 1 и 5 дни
  • 4 обеда (с 5 по 8 день)
  • Ужины
  • Дополнительные активности в Адыгее
  • Посещение термальных источников:3 часа - 700 руб. /чел. 1 час - 550 руб. /чел
  • 3 часа - 700 руб. /чел
  • 1 час - 550 руб. /чел
  • Подношения в храмах (100 руб наличными/взрослый)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

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