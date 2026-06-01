В этом туре вы увидите и посетите столицу Калмыкии – Элисту и самый большой буддийский храм в Европе, знаменитый парк Галицкого в Краснодаре, а также Адыгею с завораживающим глаз плато Лаго-Наки, славящимся своими альпийскими лугами и шикарным видом на горы.
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по Элисте
Прибытие в г. Элисту.
14:00-15:00 Заселение в отель.
15:20-16:20 Обед.
16:30-19:30 Тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Также в восточной части города мы посетим Ступу Просветления и прогуляемся по Городу Шахмат «Сити-чесс».
19:30 Свободное время.
Калмыкия: краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.
10:30-12:30 Экскурсия в Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни с гидом-экспертом по буддизму.
Золотая обитель Будды Шакьямуни (Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи 9 метров.
12:30-13:00 Экскурсия Знакомство с буддийской живописью. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.
14:00-15:00 Посещение Верблюжьего острова, катание на верблюдах калмыцкой породы.
15:00-17:00 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности Тодо бичиг (ясное письмо) и рассказ о героическом эпосе Джангар.
17:00-18:30 Свободное время.
18:30 Дополнительно по желанию (не входит в стоимость):
Ужин в одном из лучших мясных ресторанов Уралан, где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина. Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.
Далее свободное время.
Калмыкия: Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу Геден Шеддуп Чой Корлинг.
Хурул Сякюсн-Сюмэ – буддийский храм хурульного комплекса Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме. В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии раднэ, после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
10:30-13:00 Экскурсия в степь к месту силы Одинокому тополю. Это реликтовое дерево, место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Посещение скульптуры Богиня Зелёная Тара.
13:30-14:30 Обед.
14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.
Свободное время.
Калмыкия: Меклетинский заповедник
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Трансфер в п. Адык.
11:00-17:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру: в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет. Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по Поющим барханам. В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной: ящерицы, змеи, экзотические птицы. В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.
В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на Горящий источник. Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!
Туристический комплекс Страна Бумба – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.
Обед в туркомплексе калмыцкими блюдами.
17:00 Далее возвращение в Элисту.
Отдых в отеле.
Краснодар: парк Галицкого
04:00 Выезд из Элисты.
Место сбора: Западные ворота Центрального Хурула.
Завтрак в пути (самостоятельная оплата).
11:00 Прибытие в Краснодар.
Встреча с гидом.
11:00 14:00 Посещение парка Галицкого с гидом. Парк был признан лучшим в номинации Eurasian Park Awards.
Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила, что парк Галицкого стал одним из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия.
14:00 15:00 Обед в кафе (самостоятельная оплата).
15:00 Выезд в Адыгею.
18:00 Заселение в отель в Адыгее.
Самостоятельный ужин.
Свободное время.
Адыгея: плато Лаго-Наки, Азишская пещера
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-13:00 Прогулка по горам, посещение плато Лаго-Наки и Азишской пещеры.
Плато Лаго-Наки славится своими альпийскими лугами и захватывающими видами на горы. Оно привлекает любителей природы разнообразием флоры и фауны, а также возможностями для горных походов и катания на лыжах зимой.
Азишская пещера – одно из самых впечатляющих карстовых образований в Краснодарском крае, она знаменита своими сталактитами и сталагмитами.
Треккинг по горам.
13:00-14:00 Гид проведёт вас по самым живописным и вкусным местам Адыгеи.
Обед (самостоятельная оплата).
Вечером возвращение в отель, отдых.
14:00-17:00 Посещение термальных источников (самостоятельная оплата).
Возвращение в отель.
Самостоятельны ужин.
Выезд в Элисту
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-12:00 Посещение сувенирных лавок, местного базара, дегустация местного чая, мёда, вина.
12:00 Выезд в Элисту.
По возвращению свободное время, отдых в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Завершение тура.
Проживание
В данном туре предусмотрено проживание в гостинице/гостевом доме/глэмпинге в Калмыкии и в гостевом доме п. Каменномостский.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере в зависимости от размещения, руб:
|Отель «Хубилай Хан»
|65 200
|Глэмпинг
|88 500
|Гостевой дом
|55 800
Варианты проживания
Отель «Хубилай»
«HUBILAY KHAN HOTEL» представляет собой стильный и современный отель, который расположился в Элисте, рядом с «Южными воротами».
В каждом номере есть кровать с качественным матрасом, мягким изголовьем, прикроватными бра и розетками. Среди дополнительных удобств — телевизор, вместительный шкаф, сейф, стильный санузел с феном, средствами для личной гигиены и полотенцами.
Для дополнительного удобства в номерах предусмотрена чайная станция и холодильник, чтобы вы в любой момент могли устроить перекус. А в кафе при отеле можно попробовать блюда национальной кухни.
В шаговой доступности — Золотые ворота, парк «Дружба», Пагода семи дней, Золотая обитель Будды Шакьямуни. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, а до аэропорта — 8,3 км.
Глэмпинг «Хотон»
Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.
Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.
Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.
Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.
При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».
Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Гостевой дом «Центральный»
Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой. В доме 4 номера, санузел общий.
Гостевой дом
Проживание в Адыгее предусмотрено в гостевом доме в номерах с удобствами. На территории термальные источники.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 ночей (размещение на выбор в Элисте, гостевой дом в Адыгее)
- Трансферы на автобусе по программе
- Питание: 6 завтраков, 4 обеда
- Экскурсионное сопровождение по Элисте, парку Галицкого в Краснодаре, Адыгее
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтраки в 1 и 5 дни4 обеда (с 5 по 8 день) ужины
- Завтраки в 1 и 5 дни
- 4 обеда (с 5 по 8 день)
- Ужины
- Дополнительные активности в Адыгее
- Посещение термальных источников:3 часа - 700 руб. /чел. 1 час - 550 руб. /чел
- 3 часа - 700 руб. /чел
- 1 час - 550 руб. /чел
- Подношения в храмах (100 руб наличными/взрослый)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.