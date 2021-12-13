Мы пройдём по территории природного парка через поляны и леса, поднимемся на вершину хребта, полюбуемся всем этим великолепием с высоты и запечатлеем лучшие снимки на память.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пеший переход к местечку Тайвань
Приезд в г. Краснодар.
Сбор группы: привокзальная площадь, памятник Ленину в 9:00.
Трансфер Краснодар — Новопрохладный.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
Выход на маршрут.
Переход в местечко с названием"Тайвань".
Фирсовая поляна
Подъем по грунтовой дороге по шикарному лиственному лесу к Фирсовой поляне.
Здесь, среди рябиновых деревьев под огромными звездами будет наша первая ночевка.
Если посчастливится, то на горизонте мы увидим величественный Эльбрус.
♦ Дневная протяженность маршрута — 5,74 км
♦ Дневной набор высоты — 614 м
♦ Отметка начала маршрута — 780 м
♦ Отметка конца маршрута — 1394 м
Вершина Большого Тхача, вершина Малого Тхача
Ранний подъем.
По тропе поднимаемся на хребет Большого Тхача.
Справа под нами отвесные обрывы стены Тхача, слева бесконечные просторы предгорий Адыгеи.
Тропа траверсирует склоны Большого Тхача.
Наша цель — вершина Большого Тхача (2368м).
На нее мы поднимемся налегке, без рюкзаков.
С вершины открывается великолепный вид на Чертовы ворота, Малый Тхач, плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта.
По тропе мы спустимся с хребта Большой Тхач на перемычку между вершинами.
Нашему взору откроется массив Большого Тхача во всем великолепии: отвесные скалы, реликтовые сосны.
Здесь мы обедаем и продолжаем наш путь дальше.
Огибая корону Малого Тхача, мы направляемся на встречу с таинственным миром Северо-Кавказского биосферного заповедника.
Около родника мы делаем привал.
Желающие могут подняться на вершину Малого Тхача (2238м).
Здесь перед нашими взорами откроются бесконечные просторы заповедных лесов.
Может быть мы увидим медведя, а может и благородного оленя.
Мы возвращаемся на тропу и спускаемся с короны Малого Тхача.
В трех километрах от Чертовых ворот мы делаем остановку около полноводного ручья.
Дневная протяженность маршрута — 13,85 км
♦ Дневной набор высоты — 1252,3 м
♦ Отметка начала маршрута — 1394 м
♦ Отметка конца маршрута — 2040 м
Радиальный выход к г. Чертовы ворота
Радиальный выход к г. Чертовы ворота.
Подъем на главную вершину — 2486 м.
♦ Дневная протяженность маршрута — 7,89 км
♦ Дневной набор высоты — 446 м
♦ Отметка начала маршрута — 2040 м
♦ Отметка конца маршрута — 2000 м
Балаган Юбилейный
Мы возвращаемся в поселок Новопрохладный.
Проходим под короной Малого Тхача, выходим на хребет Слесарный.
Здесь мы прощаемся с Большим Тхачем.
Его массив особенно красив в лучах заходящего солнца.
Особой статью выделяется скала Колокольная.
Сегодня нам нужно прийти в балаган Юбилейный — уютное место среди вековых сосен.
Здесь наша последняя ночевка.
♦ Дневная протяженность маршрута — 18,52 км
♦ Дневной набор высоты — 100 м
♦ Отметка начала маршрута — 2000 м
♦ Отметка конца маршрута — 1619,8 м
Поселок Новопрохладный - Краснодар
По широкой тропе спускаемся с хребта, переходим реку Куна и входим в поселок Новопрохладный.
Здесь нас ждет машина, чтобы отвезти в г. Краснодар.
Размещение в гостинице в Краснодаре на мягких перинах.
♦ Дневная протяженность маршрута — 14,82 км
♦ Дневной набор высоты — 0 м
♦ Отметка начала маршрута — 1619,8 м
♦ Отметка конца маршрута — 540 м
Завершение маршрута
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение в гостинице "Экспрессотель" (2-3-4 местные номера, одноместное размещение за доп. плату под запрос) в г. Краснодаре в номерах с удобствами.
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Варианты проживания
Отель «Экспресс»
Отель расположен на тихом, обсаженном деревьями бульваре в Краснодаре, в 10 минутах ходьбы от церкви Рождества Христова. К услугам гостей кафе, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Светлые номера отеля Express оснащены телевизором. Все номера оснащены кондиционером и собственной ванной комнатой с феном.
Палаточный лагерь
Размещение в палатке на активной части маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на вокзале
- Трансфер Краснодар - Новопрохладный и обратно
- Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
- Проживание в гостинице в Краснодаре, 1 ночь
- Работа инструктора-проводника
- Обеспечение продуктами питания на маршрут
- Баня (сауна)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- туристические бахилы (гамаши,"фонарики");
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник; пенополиуретановый коврик;
- трекинговая обувь;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или нейлоновые высокие сапоги);
- рюкзак 80-100 л;
- сидушка;
- трекинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос и фляга для воды общим объемом 2 л;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Групповое снаряжение
Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д.
Групповое снаряжение турист носит сам.
Требования к участникам тура
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
На маршрут допускаются дети с 12 лет, только в сопровождении взрослых.
Можно ли взять в аренду снаряжение?
Если у Вас появилось желание путешествовать с нами, но нет снаряжения, мы поможем с арендой (стоимость указана за сутки):
- Треккинговые палки — 200 руб
- Рюкзак 80 л. — 300 руб.
- Рюкзак 25 л. — 100 руб.
- Сидушка — 50 руб.
- Защита от дождя — 100 руб.
- КЛМН — 100 руб.
- Фонарик+батарейки - 50 руб.
- Спальник+гигиенический вкладыш — 300 руб.
- Каремат — 100 руб.
Можно ли в тур с собакой?
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.