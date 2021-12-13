3 день

Вершина Большого Тхача, вершина Малого Тхача

Ранний подъем.

По тропе поднимаемся на хребет Большого Тхача.

Справа под нами отвесные обрывы стены Тхача, слева бесконечные просторы предгорий Адыгеи.

Тропа траверсирует склоны Большого Тхача.

Наша цель — вершина Большого Тхача (2368м).

На нее мы поднимемся налегке, без рюкзаков.

С вершины открывается великолепный вид на Чертовы ворота, Малый Тхач, плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта.

По тропе мы спустимся с хребта Большой Тхач на перемычку между вершинами.

Нашему взору откроется массив Большого Тхача во всем великолепии: отвесные скалы, реликтовые сосны.

Здесь мы обедаем и продолжаем наш путь дальше.

Огибая корону Малого Тхача, мы направляемся на встречу с таинственным миром Северо-Кавказского биосферного заповедника.

Около родника мы делаем привал.

Желающие могут подняться на вершину Малого Тхача (2238м).

Здесь перед нашими взорами откроются бесконечные просторы заповедных лесов.

Может быть мы увидим медведя, а может и благородного оленя.

Мы возвращаемся на тропу и спускаемся с короны Малого Тхача.

В трех километрах от Чертовых ворот мы делаем остановку около полноводного ручья.

Дневная протяженность маршрута — 13,85 км

♦ Дневной набор высоты — 1252,3 м

♦ Отметка начала маршрута — 1394 м

♦ Отметка конца маршрута — 2040 м