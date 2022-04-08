Город солнца и седых дождей

Автобусная

Индивидуальная
Автобусная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Побывать на экскурсии можно также в вечернее и ночное время суток.
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей

Что вас ожидает 🤩

  • Красноярская ГЭС
  • Смотровая площадка «Царь- рыба»
  • Фанпарк "Бобровый лог"
  • Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Приглашаем вас посетить обзорную экскурсию по Красноярску, которая связана со знаменательными событиями не только города, но и всей страны. Особенно интересно будет тем, кто успел прочесть повесть В. П. Астафьева «Царь рыба» (если еще не успели, рекомендуем!). Во время экскурсии у вас будет возможность «увидеться» с этой повестью, но уже в каменном исполнении. А еще вас ждет встреча с Красноярской ГЭС - поистине невероятным сооружением, которое считается одной из крупнейших ГЭС мира. Оставшееся время можно будет посвятить знакомству с самыми интересными и красивыми уголками города.

Во время обзорной прогулки по Красноярску гид расскажет о городе и его культурно-исторических объектах. Остановки, которые вы будете делать на маршруте, позволят сделать прекрасные фотографии с лучшими видами на память.

Программа

  • Памятник Александру Матросову
  • Фан-парк «Бобровый лог»
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Красноярская гидроэлектростанция (город Дивногорск)
  • Гостиница «Турист»(«AMAKS»)
  • Площадь 350-летия (Театральная площадь)
  • Памятник А. А. Дубенскому
  • Мед. университет
  • Памятник «Алёша»
  • Площадь Победы
  • Часовня Святой великомученицы Параскевы Пятницы
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах, а также по желанию туристов.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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