Приглашаем вас посетить обзорную экскурсию по Красноярску, которая связана со знаменательными событиями не только города, но и всей страны. Особенно интересно будет тем, кто успел прочесть повесть В. П. Астафьева «Царь рыба» (если еще не успели, рекомендуем!). Во время экскурсии у вас будет возможность «увидеться» с этой повестью, но уже в каменном исполнении. А еще вас ждет встреча с Красноярской ГЭС - поистине невероятным сооружением, которое считается одной из крупнейших ГЭС мира. Оставшееся время можно будет посвятить знакомству с самыми интересными и красивыми уголками города.

Во время обзорной прогулки по Красноярску гид расскажет о городе и его культурно-исторических объектах. Остановки, которые вы будете делать на маршруте, позволят сделать прекрасные фотографии с лучшими видами на память.