Мои заказы

Вечером по Красноярску

Романтика вечернего Красноярска ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь видами с Николаевской сопки
Вечерняя экскурсия по Красноярску - это возможность увидеть город в новом свете. Прогулка начнётся на Театральной площади, где вас встретит статуя Аполлона. Вы пройдёте по улице Дубровинского вдоль набережной и
читать дальше

увидите первый мост через Енисей. На смотровой площадке Николаевской сопки откроются захватывающие виды. Узнайте, как мост оказался на всемирной выставке в Париже и почему сопка носит имя Николая. Завершите вечер у музейного центра «Площадь Мира», связанного со столбистами

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🗺️ Исторические факты и легенды
  • 👀 Панорамные виды с Николаевской сопки
  • 🎭 Интересные рассказы о Красноярске
  • 🚍 Комфортабельный транспорт
Вечером по Красноярску© Лейла
Вечером по Красноярску© Лейла
Вечером по Красноярску© Лейла
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя19
ноя21
ноя26
ноя28
ноя3
дек
Время начала: 20:00

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Улица Дубровинского
  • Николаевская сопка
  • Музейный центр «Площадь Мира»

Описание экскурсии

  • Начнём на Театральной площади у статуи Аполлона.
  • Проследуем по улице Дубровинского, протянувшейся вдоль набережной, до первого моста через Енисей.
  • Окинем взглядом виды со смотровой площадки Николаевской сопки.
  • По одной из старейших улиц города доберёмся до места, где зародился Красноярск.

Вы узнаете:

  • Какой мост был представлен на всемирной выставке в Париже.
  • Почему сопка называется Николаевской.
  • Как музейный центр современного искусства «Площадь Мира» связан со столбистами.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и пятницу в 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Перенсона
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 103 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Гид Ольга профессионал. Очень было интересно. Помогла выбрать отличную локацию для фотографий. Организаторам большое спасибо.
Игорь
Игорь
11 сен 2025
Неплохо погуляли и провели время. Узнали много нового об истории города и знаменитых гражданах этого края. Гид молодец, старался
Рекомендую эту экскурсию!
Светлана
Светлана
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Было не скучно. Экскурсовод рассказала много интересного. Два часа прошли увлекательно. Будем обращаться в вашу компанию за другими экскурсиями!

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
30 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Завтра в 21:00
12 ноя в 21:00
2000 ₽ за человека
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
8 часов
-
20%
148 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 134 ₽12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Из Красноярска по серпантину - к Дивным горам
На машине
4 часа
-
40%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Органный зал, оплата наличными
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
8000 ₽13 333 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске