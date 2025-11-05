Вечерняя экскурсия по Красноярску - это возможность увидеть город в новом свете. Прогулка начнётся на Театральной площади, где вас встретит статуя Аполлона. Вы пройдёте по улице Дубровинского вдоль набережной и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🗺️ Исторические факты и легенды
- 👀 Панорамные виды с Николаевской сопки
- 🎭 Интересные рассказы о Красноярске
- 🚍 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Улица Дубровинского
- Николаевская сопка
- Музейный центр «Площадь Мира»
Описание экскурсии
- Начнём на Театральной площади у статуи Аполлона.
- Проследуем по улице Дубровинского, протянувшейся вдоль набережной, до первого моста через Енисей.
- Окинем взглядом виды со смотровой площадки Николаевской сопки.
- По одной из старейших улиц города доберёмся до места, где зародился Красноярск.
Вы узнаете:
- Какой мост был представлен на всемирной выставке в Париже.
- Почему сопка называется Николаевской.
- Как музейный центр современного искусства «Площадь Мира» связан со столбистами.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и пятницу в 20:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Перенсона
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 103 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Гид Ольга профессионал. Очень было интересно. Помогла выбрать отличную локацию для фотографий. Организаторам большое спасибо.
Игорь
11 сен 2025
Неплохо погуляли и провели время. Узнали много нового об истории города и знаменитых гражданах этого края. Гид молодец, старался
Рекомендую эту экскурсию!
Рекомендую эту экскурсию!
Светлана
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Было не скучно. Экскурсовод рассказала много интересного. Два часа прошли увлекательно. Будем обращаться в вашу компанию за другими экскурсиями!
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Групповая
Лучший выборОгни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Завтра в 21:00
12 ноя в 21:00
2000 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 134 ₽
12 667 ₽ за всё до 3 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Органный зал, оплата наличными
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
8000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.