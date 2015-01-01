Город-Сказка проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
Что входит
  • в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта
  • услуги гида.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Любой удобный адрес для заказчика
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)
    Экскурсия «Город солнца и седых дождей» (Центр Красноярска+смотровая площадка «Царь-рыба» + Красноярская ГЭС)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Город-Сказка
    Город-Сказка
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