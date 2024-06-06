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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: На Предмостной Площади 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 117 отзывов Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма Начало: У Театра оперы и балета 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями 11100 9 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое Начало: Центр либо Академгородок 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом 7 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Театральной площади 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами 14 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни Начало: У театра оперы и балета 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность Начало: От Предмостной площади 5000 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС Начало: На Предмостной площади 8 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке 8 130 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Популярное предложение Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида Начало: У Театра оперы и балета 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений 7 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты от 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве 8 767 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 35 отзывов Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы» Начало: Ул. Перенсона, 2 Расписание: Все дни недели 10:00 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона) Расписание: Все дни недели. Круглосуточно от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00 от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 17 отзывов «Из острога в мегаполис»: обзорная экскурсия по Красноярску Погрузитесь в историю и современность Красноярска, пройдя по его центральным улицам и набережной вдоль Енисея Начало: Любой удобный адрес для заказчика Расписание: Все дни недели. Круглосуточно от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск Расписание: По договорённости. 30 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС Начало: Площадь Мира Расписание: Ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ощути свободу: мотоэкскурсия по Красноярску Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по Красноярску Начало: По договоренности Расписание: В любой день с 20:00 7 000 ₽ за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 7 500 ₽ за всё до 3 чел.