Е Евгения Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.

Ю Юлия Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!

И Ирина Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…

А Алексей «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску Отличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!

Е Екатерина «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску Прогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.