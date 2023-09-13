Одна из них очень свирепая, капризная, своенравная, Нижней Тунгуской называется, а если судить по характеру – «Угрюм-рекой». Вторая красавица – прекрасная Ангара. Она же непослушная дочь Байкала, сбежавшая от строгого отца к своему возлюбленному Енисею.
В нашем путешествии встретятся старинные города на Енисее – Красноярск и Енисейск, село Туруханск – место впадения Нижней Тунгуски в Енисей.
Вас ждет захватывающее приключение на катере по «Угрюм-реке» и раскрытие ее главного секрета, поездка на теплоходе по Енисею и познание жизни на большой воде, сказание знаменитой легенды о Ангаре и Енисее и место их судьбоносной встречи.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Красноярску
Встреча в холле гостиницы «Красноярск» (г. Красноярск, ул. Урицкого 94) в 09:30.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России.
Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.
Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».
Статус города Красноярск получил в 1690 году.
В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.
Обед в гостинице.
Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первая ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км от Красноярска.
Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.
На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.
Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.
Это одна из крупнейших и самых полноводных рек России и мира.
Енисей течет по Сибири с юга на север, связывая три региона – Красноярский край, Тыву и Хакасию.
Название реки на эвенкийском языке звучит как «Ионесси», а переводится просто – «Большая вода».
В Енисей впадает около 500 значительных рек, общая протяженность которых более 300 000 километров.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице «Красноярск».
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак в гостинице («шведский стол»).
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.
С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев - «столбов».
В настоящее время его площадь – 48 066 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» - открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» - скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Обед в гостинице «Красноярск».
Экскурсия в музей-усадьбу В. И. Сурикова.
Зайдя за ворота, гости оказываются в мире старого Красноярска.
Перед ними предстает казачья усадьба XIX - начала XX веков, включающая дом семьи, флигель, хозяйственные постройки, огород.
Ужин в гостинице.
Вылет в Туруханск
Завтрак в гостинице («шведский стол»).
Подготовка к вылету.
12:00 Трансфер в Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского – один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией.
Введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года.
С 1993 года имеет статус международного.
Вылет в Туруханск.
Прибытие в Туруханск в 18:25.
Трансфер в гостиницу «Туруханск», двухместное размещение в гостинице.
Поздний ужин.
Отдых.
Отправление по реке Нижняя Тунгуска на катере
Завтрак.
Посадка на катер.
Отправление по реке Нижняя Тунгуска – второй из главных притоков Енисея.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Река берет свое начало на восточных склонах Ангарского кряжа в Иркутской области.
Ее протяженность составляет около трёх тысяч километров.
В своих верховьях Нижняя Тунгуска близко подходит к руслу реки Лены, но небольшая возвышенность не позволяет им встретиться и соединиться.
На своем пути она преодолевает несколько порогов, чтобы в конце концов, собрав в себя силу крупных притоков, и возле города Туруханска отдать свои воды могучему Енисею.
О Нижней Тунгуске сложено немало легенд, более того она является главной героиней романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».
В 1911 году Вячеслав Яковлевич – известный русский писатель, исследователь сибирских рек путешествовал по Нижней Тунгуске, после чего и появился на свет одноименный роман, в котором ярко отображены ее особенные черты и уникальность.
Совершим подъем на знаменитую скалу – утес Нижней Тунгуски и будем лицезреть завораживающие виды сверху.
Об утесе, как и о реке, бытует много легенд.
Здешние места открываются перед всеми путешествующими весьма таинственно и загадочно.
Далее полюбуемся красивым каскадным водопадом, возле которого в романе «Угрюм-река» появлялась Синильга.
Это дух тунгуски-шаманки.
Существует поверье, что иногда и в наши дни она выходит посмотреть на своих гостей, навести их на интересные мысли, дать ответы на вопросы бытия.
Осмотрим и запечатлеем Стрельниковские горы – те самые отвесные скалы, через которые Угрюм-река пробивалась к Енисею.
Обед (ланч-бокс) у подножья Стрельниковских гор.
Фото- и видеосъемка, обсуждение увиденных мест.
Отдых на берегу Нижней Тунгуски.
К вечеру возвращение в гостиницу.
Ужин.
Обзорная экскурсия по Туруханску
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Туруханску.
Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916 г.).
Обед.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Краеведческий музей Туруханского района.
Экскурсия в Свято-Троицкий Туруханский монастырь – мужской монастырь Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви в Туруханске, основанный во второй половине XVII века.
Этот образец творчества мастеров енисейской школы сибирского барокко – самое северное в Сибири каменное сооружение с уникальным планировочным решением и своеобразным декоративным убранством.
Ныне – возрождающийся и действующий монастырь, объект паломничества православных (и не только из России) приезжающих приложиться к святым мощам мученика Василия Мангазейского Чудотворца.
Трансфер на причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов»/«В. Чкалов», размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 19:00.
Ужин.
Проходим д. Костино, основана в 1810 году ссыльнопоселенцем Минусинского уезда С. М. Чалкиным.
В 1913 году в деревне отбывал ссылку Иосиф Сталин, которого впоследствии переправили на левый берег Енисея, в поселок Курейка.
Ночью остановка у с. Бакланиха, Верещагино.
Круиз на теплоходе
Прохождение с. Сургутиха.
Завтрак.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск – первое поселение на месте села основано казаками ещё в 1607 году.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта.
Первое упоминание о Бахте относится к 1608 г., когда в устье реки Бахта было заложено зимовье.
Основано поселение в 1745 г., первым поселенцем был Сав Андронов.
Поселок заселялся беглыми русскими, крепостными и старообрядцами.
Круиз на теплоходе
Остановка в п. Бор, расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.
Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска.
Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России.
Граница Центрально-сибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.
В поселке Бор находится администрация Центрально-сибирского биосферного заповедника.
Прохождение Осиновской системы хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Енисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. Енисей
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на турбазу «Заимка Рыбная», турбаза расположена в живописном месте - на берегу р. Енисей.
Размещение в 2-х местных номерах с удобствами в номере.
Ужин.
Отдых на турбазе.
Остров Караульный. Отъезд в Красноярск
Завтрак.
Отъезд на остров Караульный, знакомство с главным притоком Енисея – красавицей Ангарой.
Происхождение Ангары связано с характером морфологии долины реки у ее истока, напоминающем расселину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байкала.
Впервые название «Ангара» упоминается в ХIII веке.
У эвенков бытовало наименование Ангара, что переводится как «чистая».
От этих корней и пошло название.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень - Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Отдых на острове.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице «Красноярск» в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Отъезд
Завтрак в гостинице («шведский стол»).
Освобождение номеров до 12:00.
Теплоход Валерий Чкалов
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.
Доплата за одноместное размещение в:
- в г. Красноярск (3 ночи) – 4 000 руб. /чел.;
- в Туруханске (2 ночи) – 4 400 руб. /чел.;
- на базе отдыха “Заимка рыбная” (1 ночь)– 2 600 руб. /чел.
Заезд с 09.07.2024 г. по 18.07.2024 г. – выполняет теплоход А. Матросов.
Заезд с 16.07.2024 г. по 25.07.2024 г. – выполняет теплоход В. Чкалов.
Варианты проживания
Теплоход «В. Чкалов»
Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.
Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.
Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.
Теплоход «Александр Матросов»
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
Отель «Красноярск»
Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Туруханск»
Двухместное размещение в гостинице. Комфортабельная гостиница расположена в центре Туруханска. Удобное расположение гостиницы позволяет максимально быстро добраться как до аэропорта, так и до любой другой точки Туруханска. В любом уголке гостиницы гостю гарантирован безупречный сервис, внимание, забота, а порой даже незримое присутствие хранителей его спокойствия. Гостиница предлагает своим гостям 12 номеров, оформленных в соответствии с современными представлениями о комфорте. Спокойные тона в интерьерах гостиницы создадут отличную атмосферу для отдыха, а при необходимости помогут погрузиться в работу.
Турбаза «Рыбная заимка»
На живописном берегу Енисея вблизи деревушки Усть-Тунгуска, расположилась гостеприимная база отдыха "Рыбная заимка". Свежий воздух, природные заповедники Красноярского края и вкусные рыбные блюда из даров Енисея сделают незабываемым отдых каждого туриста. Размещение в 2-х местных номерах с удобствами в номере.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Авиаперелет Красноярск – Туруханск
- Трансферы по программе
- 3-х разовое питание (комплексное)
- Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
- 2-х местное размещение в гостиницах, на турбазе
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
- Трансфер до/от гостиницы «Красноярск» в/из а/п "Красноярск", ж/д вокзал
- Доплата за одноместное размещение
- Страховка от несчастного случая
- Место начала и завершения?
- Красноярск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:
- ветрозащитная куртка;
- дождевик (или водонепроницаемая куртка);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным и коротким рукавом;
- термобелье;
- легкие спортивные штаны;
- перчатки;
- носки (теплые, треккинговые, хопковые);
- повязка на шею (баф, бандана);
- купальник / плавки.
4. Обувь:
- треккинговые ботинки;
- сменная обувь (легкие кроссовки);
- сандали (или шлепки);
- резиновые сапоги (по желанию).
5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.