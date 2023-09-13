Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара

Групповой тур в Красноярске
4.7
3 отзыва
Знакомство с великими реками Сибири. Главная их них – Енисей-Батюшка. По древней легенде у Енисея есть две красавицы.

Одна из них очень свирепая, капризная, своенравная, Нижней Тунгуской называется, а если судить по характеру – «Угрюм-рекой». Вторая красавица – прекрасная Ангара. Она же непослушная дочь Байкала, сбежавшая от строгого отца к своему возлюбленному Енисею.

В нашем путешествии встретятся старинные города на Енисее – Красноярск и Енисейск, село Туруханск – место впадения Нижней Тунгуски в Енисей.

Вас ждет захватывающее приключение на катере по «Угрюм-реке» и раскрытие ее главного секрета, поездка на теплоходе по Енисею и познание жизни на большой воде, сказание знаменитой легенды о Ангаре и Енисее и место их судьбоносной встречи.
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Ближайшие даты:
9
июл
16
июл

Что вас ожидает:

Легенда о красавице Ангаре
Легенда о красавице Ангаре
Устроим пикник и отдохнем на Караульном острове, слушая историю о своенравной дочери Байкала
Коллекция из книги рекордов Гиннеса
Коллекция из книги рекордов Гиннеса
Посетим музей Рубанка, где увидим единственное в своем роде собрание уникальных экспонатов
Тайны "Угрюм-реки"
Тайны "Угрюм-реки"
Узнаем почему Шишков сравнивал реку Нижнюю Тунгуску с людской жизнью, пройдя ее на катере
Красноярские Столбы
Красноярские Столбы
Посетим знаменитый национальный парк и полюбуемся на живописные скалы
Круиз на теплоходе
Круиз на теплоходе
Отправимся в трехдневное плавание по величественным водам Енисея

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Красноярску

Встреча в холле гостиницы «Красноярск» (г. Красноярск, ул. Урицкого 94) в 09:30.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России.

Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.

Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».

Статус города Красноярск получил в 1690 году.

В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.

Обед в гостинице.

Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первая ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км от Красноярска.

Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.

На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.

Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.

Это одна из крупнейших и самых полноводных рек России и мира.

Енисей течет по Сибири с юга на север, связывая три региона – Красноярский край, Тыву и Хакасию.

Название реки на эвенкийском языке звучит как «Ионесси», а переводится просто – «Большая вода».

В Енисей впадает около 500 значительных рек, общая протяженность которых более 300 000 километров.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице «Красноярск».

Экскурсия по г. КрасноярскуЭкскурсия по г. КрасноярскуЭкскурсия по г. КрасноярскуЭкскурсия по г. Красноярску
2 день

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак в гостинице («шведский стол»).

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.

С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев - «столбов».

В настоящее время его площадь – 48 066 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» - открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» - скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Обед в гостинице «Красноярск».

Экскурсия в музей-усадьбу В. И. Сурикова.

Зайдя за ворота, гости оказываются в мире старого Красноярска.

Перед ними предстает казачья усадьба XIX - начала XX веков, включающая дом семьи, флигель, хозяйственные постройки, огород.

Ужин в гостинице.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Вылет в Туруханск

Завтрак в гостинице («шведский стол»).

Подготовка к вылету.

12:00 Трансфер в Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского – один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией.

Введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года.

С 1993 года имеет статус международного.

Вылет в Туруханск.

Прибытие в Туруханск в 18:25.

Трансфер в гостиницу «Туруханск», двухместное размещение в гостинице.

Поздний ужин.

Отдых.

4 день

Отправление по реке Нижняя Тунгуска на катере

Завтрак.

Посадка на катер.

Отправление по реке Нижняя Тунгуска – второй из главных притоков Енисея.

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.

Река берет свое начало на восточных склонах Ангарского кряжа в Иркутской области.

Ее протяженность составляет около трёх тысяч километров.

В своих верховьях Нижняя Тунгуска близко подходит к руслу реки Лены, но небольшая возвышенность не позволяет им встретиться и соединиться.

На своем пути она преодолевает несколько порогов, чтобы в конце концов, собрав в себя силу крупных притоков, и возле города Туруханска отдать свои воды могучему Енисею.

О Нижней Тунгуске сложено немало легенд, более того она является главной героиней романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».

В 1911 году Вячеслав Яковлевич – известный русский писатель, исследователь сибирских рек путешествовал по Нижней Тунгуске, после чего и появился на свет одноименный роман, в котором ярко отображены ее особенные черты и уникальность.

Совершим подъем на знаменитую скалу – утес Нижней Тунгуски и будем лицезреть завораживающие виды сверху.

Об утесе, как и о реке, бытует много легенд.

Здешние места открываются перед всеми путешествующими весьма таинственно и загадочно.

Далее полюбуемся красивым каскадным водопадом, возле которого в романе «Угрюм-река» появлялась Синильга.

Это дух тунгуски-шаманки.

Существует поверье, что иногда и в наши дни она выходит посмотреть на своих гостей, навести их на интересные мысли, дать ответы на вопросы бытия.

Осмотрим и запечатлеем Стрельниковские горы – те самые отвесные скалы, через которые Угрюм-река пробивалась к Енисею.

Обед (ланч-бокс) у подножья Стрельниковских гор.

Фото- и видеосъемка, обсуждение увиденных мест.

Отдых на берегу Нижней Тунгуски.

К вечеру возвращение в гостиницу.

Ужин.

Отправление по реке Нижняя Тунгуска на катереОтправление по реке Нижняя Тунгуска на катереОтправление по реке Нижняя Тунгуска на катереОтправление по реке Нижняя Тунгуска на катере
5 день

Обзорная экскурсия по Туруханску

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Туруханску.

Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916 г.).

Обед.

Освобождение номеров.

Экскурсия в Краеведческий музей Туруханского района.

Экскурсия в Свято-Троицкий Туруханский монастырь – мужской монастырь Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви в Туруханске, основанный во второй половине XVII века.

Этот образец творчества мастеров енисейской школы сибирского барокко – самое северное в Сибири каменное сооружение с уникальным планировочным решением и своеобразным декоративным убранством.

Ныне – возрождающийся и действующий монастырь, объект паломничества православных (и не только из России) приезжающих приложиться к святым мощам мученика Василия Мангазейского Чудотворца.

Трансфер на причал.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов»/«В. Чкалов», размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 19:00.

Ужин.

Проходим д. Костино, основана в 1810 году ссыльнопоселенцем Минусинского уезда С. М. Чалкиным.

В 1913 году в деревне отбывал ссылку Иосиф Сталин, которого впоследствии переправили на левый берег Енисея, в поселок Курейка.

Ночью остановка у с. Бакланиха, Верещагино.

Обзорная экскурсия по ТуруханскуОбзорная экскурсия по ТуруханскуОбзорная экскурсия по ТуруханскуОбзорная экскурсия по ТуруханскуОбзорная экскурсия по Туруханску
6 день

Круиз на теплоходе

Прохождение с. Сургутиха.

Завтрак.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск – первое поселение на месте села основано казаками ещё в 1607 году.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта.

Первое упоминание о Бахте относится к 1608 г., когда в устье реки Бахта было заложено зимовье.

Основано поселение в 1745 г., первым поселенцем был Сав Андронов.

Поселок заселялся беглыми русскими, крепостными и старообрядцами.

Круиз на теплоходеКруиз на теплоходеКруиз на теплоходеКруиз на теплоходе
7 день

Круиз на теплоходе

Остановка в п. Бор, расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.

Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска.

Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России.

Граница Центрально-сибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.

В поселке Бор находится администрация Центрально-сибирского биосферного заповедника.

Прохождение Осиновской системы хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето.

Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Обед.

Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

Круиз на теплоходеКруиз на теплоходеКруиз на теплоходеКруиз на теплоходе
8 день

Енисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. Енисей

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Отъезд на турбазу «Заимка Рыбная», турбаза расположена в живописном месте - на берегу р. Енисей.

Размещение в 2-х местных номерах с удобствами в номере.

Ужин.

Отдых на турбазе.

Енисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. ЕнисейЕнисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. ЕнисейЕнисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. ЕнисейЕнисейск. Музей Рубанка. Турбаза на берегу р. Енисей
9 день

Остров Караульный. Отъезд в Красноярск

Завтрак.

Отъезд на остров Караульный, знакомство с главным притоком Енисея – красавицей Ангарой.

Происхождение Ангары связано с характером морфологии долины реки у ее истока, напоминающем расселину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байкала.

Впервые название «Ангара» упоминается в ХIII веке.

У эвенков бытовало наименование Ангара, что переводится как «чистая».

От этих корней и пошло название.

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.

Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень - Караульный остров.

Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Обед-пикник на природе.

Отдых на острове.

Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.

В Красноярске размещение в гостинице «Красноярск» в 2-х местных номерах.

Ужин в гостинице.

Остров Караульный. Отъезд в КрасноярскОстров Караульный. Отъезд в КрасноярскОстров Караульный. Отъезд в КрасноярскОстров Караульный. Отъезд в Красноярск
10 день

Отъезд

Завтрак в гостинице («шведский стол»).

Освобождение номеров до 12:00.

Теплоход Валерий Чкалов

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.

Доплата за одноместное размещение в:

  • в г. Красноярск (3 ночи) – 4 000 руб. /чел.;
  • в Туруханске (2 ночи) – 4 400 руб. /чел.;
  • на базе отдыха “Заимка рыбная” (1 ночь)– 2 600 руб. /чел.

Заезд с 09.07.2024 г. по 18.07.2024 г. – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезд с 16.07.2024 г. по 25.07.2024 г. – выполняет теплоход В. Чкалов.

Варианты проживания

Теплоход «В. Чкалов»

3 ночи

Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.

Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.
Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Теплоход «Александр Матросов»

3 ночи

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»

Отель «Красноярск»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»

Гостиница «Туруханск»

2 ночи

Двухместное размещение в гостинице. Комфортабельная гостиница расположена в центре Туруханска. Удобное расположение гостиницы позволяет максимально быстро добраться как до аэропорта, так и до любой другой точки Туруханска. В любом уголке гостиницы гостю гарантирован безупречный сервис, внимание, забота, а порой даже незримое присутствие хранителей его спокойствия. Гостиница предлагает своим гостям 12 номеров, оформленных в соответствии с современными представлениями о комфорте. Спокойные тона в интерьерах гостиницы создадут отличную атмосферу для отдыха, а при необходимости помогут погрузиться в работу.

Гостиница «Туруханск»

Турбаза «Рыбная заимка»

1 ночь

На живописном берегу Енисея вблизи деревушки Усть-Тунгуска, расположилась гостеприимная база отдыха "Рыбная заимка". Свежий воздух, природные заповедники Красноярского края и вкусные рыбные блюда из даров Енисея сделают незабываемым отдых каждого туриста. Размещение в 2-х местных номерах с удобствами в номере.

Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиаперелет Красноярск – Туруханск
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание (комплексное)
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х местное размещение в гостиницах, на турбазе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы «Красноярск» в/из а/п "Красноярск", ж/д вокзал
  • Доплата за одноместное размещение
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:

  • ветрозащитная куртка;
  • дождевик (или водонепроницаемая куртка);
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным и коротким рукавом;
  • термобелье;
  • легкие спортивные штаны;
  • перчатки;
  • носки (теплые, треккинговые, хопковые);
  • повязка на шею (баф, бандана);
  • купальник / плавки.

4. Обувь:

  • треккинговые ботинки;
  • сменная обувь (легкие кроссовки);
  • сандали (или шлепки);
  • резиновые сапоги (по желанию).

5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
13 сен 2023
Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
М
8 сен 2023
Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
А
30 авг 2023
Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

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13 авг
145000126 600 за человека
Выходные в Красноярске
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
г. Красноярск
7 мар
28 апр
9 мая
8 июня
49 000 за человека
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