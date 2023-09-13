1 день

Экскурсия по г. Красноярску

Встреча в холле гостиницы «Красноярск» (г. Красноярск, ул. Урицкого 94) в 09:30.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России.

Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.

Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».

Статус города Красноярск получил в 1690 году.

В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.

Обед в гостинице.

Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первая ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км от Красноярска.

Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.

На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.

Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.

Это одна из крупнейших и самых полноводных рек России и мира.

Енисей течет по Сибири с юга на север, связывая три региона – Красноярский край, Тыву и Хакасию.

Название реки на эвенкийском языке звучит как «Ионесси», а переводится просто – «Большая вода».

В Енисей впадает около 500 значительных рек, общая протяженность которых более 300 000 километров.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице «Красноярск».