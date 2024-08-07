Спасибо за хорошо продуманную программу. Удалось многое увидеть, узнать, отлично отдохнуть. Удобное расположение и комфорт гостиниц, хорошее питание. Отличные экскурсоводы. читать дальше
Особые слова благодарности сопровождающей группы Медведевой Алёне. Четкое информирование, внимательное отношение, тактичность, быстрое решение вопросов, отзывчивость с ее стороны оставили приятное впечатление о поездке.
Добрый день! Предложенный маршрут безусловно очень интересный, яркий, запоминающийся. Воочию убеждаешься насколько огромна прекрасна и разнообразна наша страна. О Сибири многое знала, читала, но увиденное все-таки поразило!
М
Марина
8 сентября 2023
Круиз по Енисею
Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы.
Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
А
Антонина
4 сентября 2023
Круиз по Енисею
Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и читать дальше
познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее!
Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова
Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем" читать дальше
было бы неплохо отремонтировать душевые кабины, чтобы вода подавалась не порциями, а стабильно. И хорошо прикрепить их к полу, чтобы не качались. А в лагере "Кюг" все было здорово. Жаль, что не смогли попасть в "Снежный барс", но причины объективные.
А
Андрей
13 августа 2023
Круиз по Енисею
Идея и программа тура по Енисею очень интересная!
В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в читать дальше
whatsapp или Telegram, куда сообщать организационную информацию (например, время отправления утром на экскурсии).
Плотину Красноярской ГЭС интереснее смотреть с левого берега (от судоподъёмника), а не с правого берега через забор и колючую проволоку.
Было бы полезно заранее увидеть фото кают разных классов на теплоходе. Хотелось более длительных остановок теплохода (1час, хотя бы в Енисейске), а были лстановки только по 15-30 минут.
На теплоходе в ресторане, рекомендую организаторам разместить планшет и заносить туда время и длительность остановок.
На о. Лама хотелось бы добираться на более скоростных катерах (оптимально 5 часов на туда-обратно), а не 9 часов в дороге, как сейчас. В этом случае, будет больше времени на прогулки. На катерах предусмотреть,мягкие маты на верхней палубе, чтобы было удобнее сидеть на металлической поверхности столько времени.
Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там, читать дальше
где это возможно), новенький автобус для транспортировки группы, вкусное питание во всех местах (мы попросили вегетарианское), очень интересные экскурсии, уникальный (для нас) маршрут. Самостоятельно мы бы не смогли посмотреть столько разных мест в короткое время. Мы познакомились с природой, историей и культурой Красноярского края, Хакассии и Тувы. Отдельная благодарность гиду Виктории: она замечательный специалист по краеведению, динамичный лидер группы и сама - опытный турист. Информационная поддержка была на высоте. Наше путешествие прошло гладко, мы получили незабываемые впечатления.
Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в читать дальше
выборе этого направления - не стоит! Все, что заявлено в программе, полностью обработано. Познавательные экскурсии, знакомство с археологией Хакасии, погружение в быт сибирской деревни (Шушенское) и народов Тувы и Хакасии (юрточные комплексы), посещение музеев в разных населённых пунктах (Красноярск, Шушенское, Кызыл, Абакан, Казановка), прогулки в тайге (Снежный барс)… А ещё прекрасные концерты: удивительное горловое пение в Туве, гитара и замечательный голос Алексея у костра в таежном лесу, фольклорный ансамбль Хакасии - все дало нам возможность почувствовать разнообразие культур. Стоит отметить отличную работу гида Людмилы, которая всегда была готова прийти на помощь, сообщить о предстоящих мероприятиях, сопровождала на всем протяжении пути. Были длительные переезды, но скуки мы не ощущали, так как слушали рассказы Людмилы о крае, обычаях, традициях истории… Водитель Владимир отлично выполнил свою работу - огромная ему благодарность! Замечательная природа сопровождала наш путь: Енисей, таежные глубокие леса, вершины далёких гор, степи Тувы… Питание во время всего тура было вкусным, разнообразным и учитывало особенности местной кухни. Я приятно удивлена абсолютно всем происходящим… От встречи в аэропорту до окончания - все прошло на высшем уровне. Спасибо!!! Всем могу рекомендовать этот тур!
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