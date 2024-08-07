Экскурсионные туры на 10 дней по Красноярску

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Красноярске, цены от 137 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
20 авг в 10:00
3 сен в 10:00
140 000 за человека
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
147 000 за человека
Круиз по Енисею 11 дней
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Круиз по Енисею 11 дней
Начало: Г. Красноярск
12 июл в 10:00
137 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Спасибо за хорошо продуманную программу. Удалось многое увидеть, узнать, отлично отдохнуть. Удобное расположение и комфорт гостиниц, хорошее питание. Отличные экскурсоводы.
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    Особые слова благодарности сопровождающей группы Медведевой Алёне. Четкое информирование, внимательное отношение, тактичность, быстрое решение вопросов, отзывчивость с ее стороны оставили приятное впечатление о поездке.

  • И
    Инесса
    6 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Наш гид и куратор Алена! Все четко организовано! Много интересных фактов . Море впечатлений! Заботу чувствовали всегда!
  • Е
    Евгений
    6 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Всё отлично. Кто соберется по Енисею, точно не пожалеет!!!
  • М
    Мария
    31 июля 2024
    Круиз по Енисею 11 дней
    Добрый день! Предложенный маршрут безусловно очень интересный, яркий, запоминающийся. Воочию убеждаешься насколько огромна прекрасна и разнообразна наша страна. О Сибири многое знала, читала, но увиденное все-таки поразило!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
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    познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем"
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    было бы неплохо отремонтировать душевые кабины, чтобы вода подавалась не порциями, а стабильно. И хорошо прикрепить их к полу, чтобы не качались. А в лагере "Кюг" все было здорово. Жаль, что не смогли попасть в "Снежный барс", но причины объективные.

  • А
    Андрей
    13 августа 2023
    Круиз по Енисею
    Идея и программа тура по Енисею очень интересная! В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в
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    whatsapp или Telegram, куда сообщать организационную информацию (например, время отправления утром на экскурсии). Плотину Красноярской ГЭС интереснее смотреть с левого берега (от судоподъёмника), а не с правого берега через забор и колючую проволоку. Было бы полезно заранее увидеть фото кают разных классов на теплоходе. Хотелось более длительных остановок теплохода (1час, хотя бы в Енисейске), а были лстановки только по 15-30 минут. На теплоходе в ресторане, рекомендую организаторам разместить планшет и заносить туда время и длительность остановок. На о. Лама хотелось бы добираться на более скоростных катерах (оптимально 5 часов на туда-обратно), а не 9 часов в дороге, как сейчас. В этом случае, будет больше времени на прогулки. На катерах предусмотреть,мягкие маты на верхней палубе, чтобы было удобнее сидеть на металлической поверхности столько времени.

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там,
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    где это возможно), новенький автобус для транспортировки группы, вкусное питание во всех местах (мы попросили вегетарианское), очень интересные экскурсии, уникальный (для нас) маршрут. Самостоятельно мы бы не смогли посмотреть столько разных мест в короткое время. Мы познакомились с природой, историей и культурой Красноярского края, Хакассии и Тувы. Отдельная благодарность гиду Виктории: она замечательный специалист по краеведению, динамичный лидер группы и сама - опытный турист. Информационная поддержка была на высоте. Наше путешествие прошло гладко, мы получили незабываемые впечатления.

    Мы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организованМы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организован
  • Д
    Диляра
    14 августа 2022
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в
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    выборе этого направления - не стоит! Все, что заявлено в программе, полностью обработано. Познавательные экскурсии, знакомство с археологией Хакасии, погружение в быт сибирской деревни (Шушенское) и народов Тувы и Хакасии (юрточные комплексы), посещение музеев в разных населённых пунктах (Красноярск, Шушенское, Кызыл, Абакан, Казановка), прогулки в тайге (Снежный барс)… А ещё прекрасные концерты: удивительное горловое пение в Туве, гитара и замечательный голос Алексея у костра в таежном лесу, фольклорный ансамбль Хакасии - все дало нам возможность почувствовать разнообразие культур. Стоит отметить отличную работу гида Людмилы, которая всегда была готова прийти на помощь, сообщить о предстоящих мероприятиях, сопровождала на всем протяжении пути. Были длительные переезды, но скуки мы не ощущали, так как слушали рассказы Людмилы о крае, обычаях, традициях истории… Водитель Владимир отлично выполнил свою работу - огромная ему благодарность! Замечательная природа сопровождала наш путь: Енисей, таежные глубокие леса, вершины далёких гор, степи Тувы… Питание во время всего тура было вкусным, разнообразным и учитывало особенности местной кухни. Я приятно удивлена абсолютно всем происходящим… От встречи в аэропорту до окончания - все прошло на высшем уровне. Спасибо!!! Всем могу рекомендовать этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Туры на 10 дней»

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  1. Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
  2. Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
  3. Круиз по Енисею 11 дней
Сколько стоит тур в Красноярске в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 137 000 до 147 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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