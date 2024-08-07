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whatsapp или Telegram, куда сообщать организационную информацию (например, время отправления утром на экскурсии). Плотину Красноярской ГЭС интереснее смотреть с левого берега (от судоподъёмника), а не с правого берега через забор и колючую проволоку. Было бы полезно заранее увидеть фото кают разных классов на теплоходе. Хотелось более длительных остановок теплохода (1час, хотя бы в Енисейске), а были лстановки только по 15-30 минут. На теплоходе в ресторане, рекомендую организаторам разместить планшет и заносить туда время и длительность остановок. На о. Лама хотелось бы добираться на более скоростных катерах (оптимально 5 часов на туда-обратно), а не 9 часов в дороге, как сейчас. В этом случае, будет больше времени на прогулки. На катерах предусмотреть,мягкие маты на верхней палубе, чтобы было удобнее сидеть на металлической поверхности столько времени.