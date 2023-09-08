Туры по воде в Красноярске

Найдено 15 туров в категории «Водные развлечения» в Красноярске, цены от 67 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбалка на реках Сибири
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Рыбалка на реках Сибири
Начало: Россия, Красноярск
«Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
180 000 за человека
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
«Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100 за человека
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000 за человека
Рыбалка на Тайменя
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000 за человека
Зимний тур по рекам Сибири
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
67 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
    читать дальше

    познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
    читать дальше

    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • П
    Полина
    15 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
    читать дальше

    местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.

    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных
  • А
    Андрей
    13 августа 2023
    Круиз по Енисею
    Идея и программа тура по Енисею очень интересная! В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в
    читать дальше

    whatsapp или Telegram, куда сообщать организационную информацию (например, время отправления утром на экскурсии). Плотину Красноярской ГЭС интереснее смотреть с левого берега (от судоподъёмника), а не с правого берега через забор и колючую проволоку. Было бы полезно заранее увидеть фото кают разных классов на теплоходе. Хотелось более длительных остановок теплохода (1час, хотя бы в Енисейске), а были лстановки только по 15-30 минут. На теплоходе в ресторане, рекомендую организаторам разместить планшет и заносить туда время и длительность остановок. На о. Лама хотелось бы добираться на более скоростных катерах (оптимально 5 часов на туда-обратно), а не 9 часов в дороге, как сейчас. В этом случае, будет больше времени на прогулки. На катерах предусмотреть,мягкие маты на верхней палубе, чтобы было удобнее сидеть на металлической поверхности столько времени.

  • Л
    Людмила
    11 октября 2022
    Круиз по Енисею: Красноярск - Енисейск - Дудинка - Норильск
    Всё было отлично.
  • К
    Константин
    6 июля 2022
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
    Фантастический тур, Енисей- батюшка во всей красе, 400 летний Енисейск, природа Красноярского края,, теплоходные стоянки, местные доброжелательные жители. А теплоход,
    читать дальше

    каюты со всеми удобствами, кормили как Мишленовском ресторане. Мясо- кабан, косуля, лось, олень, заяц… … Рыба- омуль, хариус, пелядь… … Повар, мастер своего дела. Культурная программа по маршруту, рыбалка, четко организованное экскурсионное обслуживание. Рекомендую всем, и поверьте, был на всех реках Европы, на всех люксовых европейских теплоходах. Но Максим Горький -лучший.

  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
    Все было на высоте.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Рыбалка на реках Сибири
  2. Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
  3. Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
  4. Рыбалка на Тайменя
  5. Зимний тур по рекам Сибири
Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 15 авторских туров от 67 000 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Красноярске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам