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Авторский тур
8 дней
Рыбалка на реках Сибири
Начало: Россия, Красноярск
«Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
«Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
67 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 сентября 2023Круиз по ЕнисеюНаш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
- ААнтонина4 сентября 2023Круиз по ЕнисеюУважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ППолина15 августа 2023Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
- ААндрей13 августа 2023Круиз по ЕнисеюИдея и программа тура по Енисею очень интересная! В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в
- ЛЛюдмила11 октября 2022Круиз по Енисею: Красноярск - Енисейск - Дудинка - НорильскВсё было отлично.
- ККонстантин6 июля 2022В гости к Усть-Тасеевскому идолуПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ИИгорь3 января 2022Фантастический тур, Енисей- батюшка во всей красе, 400 летний Енисейск, природа Красноярского края,, теплоходные стоянки, местные доброжелательные жители. А теплоход,
- ИИгорь3 января 2022Все было на высоте.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 15 авторских туров от 67 000 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Красноярске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024