2 день

Отправление к месту рыбалки

Перелет на рейсовом вертолёте из аэропорта Подкаменная Тунгуска до поселка Келлог (время в пути 1 ч 40 мин) (не входит в стоимость).

Допустимый вес бесплатного провоза багажа – 10 кг.

Максимальный вес платного багажа – 20 кг.

По прилету в п. Келлог туристов встречает организатор тура, сопровождает к месту проведения обеда.

После небольшого перевала производится поход в магазин для покупки всего необходимого для отдыхающего.

Выезд на автомобилях до базы Кордон, в пути около 3-х часов.

Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов.

Особенно хорошо в этих местах ловится таймень, хариус, щука, окунь, язь и др.

Ночь на базе Келлог.

В распоряжении отдыхающих 6 домиков для двухместного проживания, баня в 2х метрах от р. Келлог.

Размещение в домиках.

Обед и ужин на базе, завтрак в гостинице готовится самостоятельно.