Новичок вы в этом деле или человек с большим опытом – любой получит бесценный опыт и незабываемые впечатления.
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие за исключительным уловом! Тур проводится под индивидуальный запрос для групп 8-10 человек с июня по сентябрь. Оставьте заявку для того, чтобы узнать сколько человек в группе на данный момент.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Перелет до поселка Бор
Отправление из Красноярска на рейсовом самолете до поселка Бор (а/п Подкаменная Тунгуска) (не входит в стоимость).
Предварительное время вылета 15:30 (уточняйте при бронировании).
Прибытие в 17:10. В пути 1 час 40 минут. Авиакомпания "Красавиа".
За дополнительную оплату возможна аренда вертолета из п. Бор до места рыбалки, стоимость от 460 000 руб. в одну сторону.
Ночь в гостинице в поселке Бор (не включено в стоимость).
Питание самостоятельно.
Гостиница оплачивается дополнительно (1-, 2-, 3- и 4-местные номера).
Отправление к месту рыбалки
Перелет на рейсовом вертолёте из аэропорта Подкаменная Тунгуска до поселка Келлог (время в пути 1 ч 40 мин) (не входит в стоимость).
Допустимый вес бесплатного провоза багажа – 10 кг.
Максимальный вес платного багажа – 20 кг.
По прилету в п. Келлог туристов встречает организатор тура, сопровождает к месту проведения обеда.
После небольшого перевала производится поход в магазин для покупки всего необходимого для отдыхающего.
Выезд на автомобилях до базы Кордон, в пути около 3-х часов.
Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов.
Особенно хорошо в этих местах ловится таймень, хариус, щука, окунь, язь и др.
Ночь на базе Келлог.
В распоряжении отдыхающих 6 домиков для двухместного проживания, баня в 2х метрах от р. Келлог.
Размещение в домиках.
Обед и ужин на базе, завтрак в гостинице готовится самостоятельно.
Поездка вверх по реке Келлог
Поездка вверх по реке Келлог на 12 метровых открытых лодках, около 30 км.
Конструкция лодок дает возможность рыбачить прямо с борта.
Обед на базе "Юторма", к вечеру возвращение на базу.
Размещение в домиках.
Завтрак, обед, ужин на базе.
Выезд на лодках вниз по реке Келлог
Продолжения маршрута.
Выезд на лодках вниз по реке Келлог, 42 км до реки Хайчес, рыбалка.
Костровой обед.
К вечеру возвращение на базу Келлог.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
озера «Зеркала»
Поездка на автомобилях от Кордона до озер "Зеркала", 4 км.
Озеро славиться своим богатством.
Вес местных щук порядка 12 кг.
Отдых на озере.
Костровой обед.
К вечеру возвращение на базу Келлог.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
Подъем до реки Большой Тольдокс
Продолжения маршрута.
Подъем до реки Большой Тольдокс, 20 км.
Рыбалка на Тайменя, средний вес рыбы от 12 кг.
Река также богата хариусом, окунем, язем.
Вечером прибытие на базу Келлог.
Баня.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
Экскурсия по поселку Келлог
Выезд на транспорте с базы Келлог до поселка Келлог, 3 часа.
Экскурсия по поселку Келлог с рассказом о малочисленных народах севера.
Размещение в гостинице.
Гостиница представляет собой дом с 1 общей комнатой, удобства на улице.
Размещение в гостинице.
Завтрак на базе, обед пикник, ужин в поселке.
Отъезд
12:00 посадка на рейсовый вертолет из поселка Келлог до поселка Бор (не входит в стоимость).
18:00-19:40 вылет из Бора в Красноярск, авиакомпания "Красавиа" (не входит в стоимость).
Карта туристского маршрута
Варианты проживания
База Келлог
База «Келлог» принимает гостей уже более 20 лет. На базе 6 деревяных домиков. Вместимость каждого домика 2 человека.
В доме 2 кровати, печь, умывальник, стол.
На базе есть баня.
Гостиница в пос. Бор и п. Келлог
В первый день тура размещение в 1-, 2-, 3- и 4-местных номерах в пос. Бор и п. Келлог. Не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе «Келлог» в двухместных домиках
- Кемпинговое и групповое снаряжение
- Трехразовое питание и перекусы
- Сопровождение гида, организация рыбалки
- Посещение бани на базе
- Трансфер в п. Бор и п. Келлог с аэропорта до гостиницы и обратно
- Бронь мест в гостинице в п. Бор и п. Келлог
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
- Алкогольные напитки
- Деликатесы (колбаса, сало, домашние заготовки)
- Рыболовные снасти, снаряжение
- Репелленты
- Страховка
- Билеты на самолет г. Красноярск - п. Бор - г. Красноярск, стоимость около 10000 руб/чел. в одну сторону
- Билеты на вертолет п. Бор - п. Келлог - п. Бор, стоимость около 8000 руб/чел в одну сторону
- Гостиница в п. Бор
- По желанию клиентов возможна аренда вертолета МИ-8 из г. Нижневартовск до базы «Келлог». Время в пути 2 часа 40 минут. Аренда вертолета 1 400 000 рублей (заброска и вывоз)
- Также за дополнительную оплату возможна аренда вертолета из п. Бор до места рыбалки, стоимость аренды 1 400 000 руб. (заброска и вывоз)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спиннинги, удочки, снасти
- по желанию вейдерсы, дождевики, непромокаемая и теплая одежда в зависимости от сезона.
- одежда и обувь, которая не будет стеснять движения и мешать отдыху и рыбалке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
Трехразовое питание готовится персоналом базы. (завтрак и ужин на базе, обед костровой).
На протяжении всего тура отдыхающим будут предлагаться традиционные блюда. Лёгкие перекусы по желанию отдыхающих.
Кто будет сопровождать в туре?
Группу сопровождают два опытных проводника.
Какая будет погода в туре?
В середине июня наступает комфортная погода для рыбалки- температура воздуха +15+20 С, мошки и комаров немного. Природа расцветает и насыщается красками, самое время для начала активной рыбалки.
В конце июня-июле рекомендуем брать с собой побольше репеллентов, т. к. активность насекомых увеличивается. Но несмотря на это, июль - самый жаркий месяц, как в отношении погоды (до +30 С), так и в плане улова. Будьте готовы к отличному клеву!
В августе же наступает самый зрелищный период рыбалки – вас ждет отличный улов тайменя. В конце месяца погода становится более прохладной, возможны заморозки, а вместе с тем и меньше комаров.
Сентябрь – отличное время для тех, кто не любит жару и не желает отвлекаться на мошку, которая исчезает совсем. Самое время насладиться размеренной рыбалкой и прохладой тайги.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На маршруте мобильная связь отсутствует.
В случае крайней необходимости, за отдельную оплату возможно предоставление спутникового телефона.
Какой транспорт в туре?
Катер "Полет" вместимость 12 человек.
12 метровые лодки с мотором.